Quavo e Travis Scott hanno pubblicato un nuovo album assieme

Siamo in aria natalizia, e probabilmente Travis Scott e Quavo dei Migos hanno pensato che questo venerdì pre-festivo fosse il giorno perfetto per regalare al mondo il loro nuovo album collaborativo. Si intitola Huncho Jack, Jack Huncho, e lo potete ascoltare qua sotto.



Ma prima di cominciare, un paio di informazioni a riguardo: l’artwork è dell’illustratore Ralph Steadman, cioè la persona che ha dato un’identità visiva alle parole dello scrittore e giornalista Hunter S. Thompson, celebre principalmente per il suo classico Paura e delirio a Las Vegas. E poi, su “Dubai Shit”, potreste riconoscere una voce familiare dal leggero accento svedese: è quella di Yung Lean, che compare sull’album anche se il featuring non è esplicitato da nessuna parte. Buon ascolto.

