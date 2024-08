Ravioli all’agnello e zucchine

Porzioni: 24 ravioli

Preparazione: 20 minuti

Totale: 2 ore

Ingredienti

2 cucchiai di pepe del Sichuan, tostati

1 zucchina piccola, grattugiata

454 g di carne d’agnello macinata

3 cipolline tagliate finemente (sia le parti bianche che verdi)

2 cucchiai di sherry

1 cucchiaio di zenzero fresco, grattugiato

1 cucchiaio di salsa di soia

1 cucchiaio di sale

24 wrapper , i fogli di pasta per ravioli

, i fogli di pasta per ravioli 2 cucchiai di farina di tipo 0

2 cucchiai di aceto

1 cucchiaio di olio vegetale

Preparazione

1. Prendi una ciotola piccola e immergi per almeno un’ora i grani di pepe Sichuan nell’acqua tiepida. Filtra poi l’acqua sbarazzandoti dei grani di pepe. Avvolgi la zucchina in uno strofinaccio e spremi bene per eliminare tutta l’acqua in eccesso.

2. Adesso prendi una ciotola un po’ più grande in cui poter aggiungere la carne d’agnello e, lentamente, l’acqua in cui avevi messo precedentemente in infusione il pepe. Usa le mani per mescolare bene, finché l’acqua non si è completamente assorbita. Aggiungi le cipolline, il vino Sherry, lo zenzero, la salsa di soia e il sale. Per ultimo, incorpora la zucchina. Mescola fino a completa amalgamazione.

3. Adesso puoi passare all’assemblaggio dei ravioli.

Posiziona un wrapper nella tua mano non dominante e, con quella dominante, aggiungi circa un cucchiaio del ripieno con la carne d’agnello. Cerca di posizionarlo al centro e schiaccia poi bene con la forchetta per sbarazzarti di qualsiasi bolla d’aria. Adesso prendi un’estremità del wrapper e piegalo sopra al ripieno, facendo lo stesso anche con quella del lato opposto. Schiaccia i bordi delle estremità per sigillarle. Adesso piega il raviolo dando la classica forma a mezzaluna degli yuan bao.

4. Chiudili definitivamente pizzicando i bordi con l’indice e il pollice, spingendo anche leggermente verso l’interno in modo da accentuale la forma di mezzaluna e, allo stesso tempo, formare una sorta di “panciotto” a forma di goccia con il ripieno. Controlla non si sia formato alcun buchino e ripeti le operazione per tutti e 24 i fogli.

5. Prendi un’altra ciotolina e mescola insieme la farina, l’aceto e 236 ml d’acqua, continua fino al raggiungimento di una consistenza leggermente pastosa. Spennella un po’ d’olio in una padella antiaderente e scalda a fuoco medio. Lavora a blocchi di 6 ravioli alla volta, versando pian piano un po’ del contenuto della ciotolina con la farina e l’aceto (dovrà coprire circa 1/3 dei ravioli). Copri la padellaparzialmente.

6. Alza il fuoco e cuoci per 2 minuti (se la padella non è antiaderente basta 1 minuto). Riabbassa il fuoco e cuoci per altri 2 minuti (3 se la padella non è antiaderente). Riabbassa nuovamente e cuoci 2-3 minuti (3 se la padella non è antiaderente).

7. Continua a cuocere finché l’acqua non è evaporata, lasciando si formi una patina di amido abbrustolito sul fondo della padella. Rimuovi dai fornelli e, usando una spatola, tira su i ravioli cercando di non rompere la patina di amido che li avrà uniti l’uno all’altro. Servi subito e passa alla cottura dell’altro gruppo di 6 ravioli.

Riprodotto con permesso da The Dumpling Galaxy Cookbook. Copyright © 2017 by Helen You. Pubblicato dalla Clarkson Potter/Publishers, una casa editrice della Penguin Random House LLC.