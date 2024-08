Recensione: Yombe – GOOOD

“Come si fa il pop nel resto del mondo? Così.” Questo potrebbe essere un claim per il disco degli Yombe (Alfredo Maddaluno, produttore, e Cyen, autrice e cantante—coppia anche nella vita, che non so perché dovrebbe fregarcene qualcosa ma sta scritto in tutte le biografie quindi chi siamo noi per omettere questa notizia). I due fanno pop come si deve, con ottime capacità tecniche, suoni grazie a dio contemporanei e distanti anni luce dal pop italiano stravecchio e strasentito da classifica, e una scrittura non stellare ma perlomeno al passo coi tempi. I due peraltro prima stavano nei Fitness Forever, un altro gruppo che quest’anno ha fatto uscire un bel disco, di livello internazionale.

La domanda è se questa roba da noi può funzionare. Purtroppo l’impressione è che no, quello che altrove è il suono del pop da noi viene comunque considerato indie, e i numeri che fa sono limitati, soprattutto se il cantato è in inglese come in questo caso (perché si sa che certo pubblico italiano nelle canzoni cerca principalmente qualcosa da cantare tutti in coro ai concerti).

Per quanto mi riguarda il consiglio che darei a questo genere di progetti è di fregarsene del mercato italiano e del fatto che probabilmente non passeranno mai in heavy rotation sulle radio mainstream e di provare a sfondare all’estero, ma spero anche di sbagliarmi e che possa essere l’inizio di uno svecchiamento generale della radiofonia nel nostro paese. In ogni caso, la situazione ideale dove ascoltare gli Yombe è sicuramente quella di un club, quindi tenete d’occhio quando passeranno dalle vostre parti.

Goood esce il 24 novembre per Carosello.

