Recensione: Yung Lean – Stranger

“Scrivimi una bella rece nei commenti che la riporto pari pari (citandoti) così il mio lavoro per Noisey per la prossima settimana l’ho fatto”

“Serio? Io lo faccio eh”

“Volentieri. ‘Siccome a Noisey cerchiamo sempre un modo per non lavorare ho chiesto a Matteo Corradini dei The Pills, grande fan di Yung Lean, di recensire al posto mio il suo nuovo album. Questo è quello che mi ha scritto’. Ti offro un gin tonic quando ti vedo.”

“Ahahahahahah. Approssimativamente numero caratteri?”

“Sentiti libero”

“Allora faccio un discorso generale: Yung Lean è un ragazzino di 21 anni, e ha praticamente già vissuto 35 vite. A parte le cose che faceva prima che erano per lo più sperimentazioni hip hop/trap mezze troll, ma più che altro riconducibili a un approccio più da youtuber che da vero e proprio artista, gli ultimi due album sono dischi veramente importanti – intendo Stranger e Warlord. Metti in conto che lui dopo il secondo album ci è andato sotto per lo Xanax e per la coca, quindi qualcosa è successo. Ma un ragazzino così talentuoso te lo perdi in tempo zero. Lui invece niente, ha sfornato due dischi artisticamente validissimi, Warlord sperimentava praticamente un genere a canzone.

Questo è sicuramente più omogeneo come sonorità, è praticamente tutto cloud rap, anche in quei rari banger (vedi “Skimask”). E comunque non stanca quasi mai. Merito anche delle produzioni che sono veramente pazzesche. Sono dei ventenni svedesi e sembrano aver già digerito tutte le influenze del mondo. Mettiamoci anche le famose cantilene che strizzano l’occhio a mood più leggeri e “pop” e viene fuori un disco al quale comunque non mi sento di dare meno di 7 e mezzo / 8.

La cosa che mi fa più strano è che lui ha cose diverse da dire ormai da cinque anni e ogni volta riesce a esprimersi musicalmente in maniera perfettamente coerente col contesto in cui si trova, e soprattutto in modo originalissimo. E l’ha fatto praticamente per quattro dischi, impossibili da mettere in ordine di importanza. Un artista normale quattro dischi così non li fa e basta”.

“Fantastico, grazie mille”.

Stranger è uscito il 10 novembre per YEAR0001.

Ascolta Stranger su Spotify:

