Il Rolling Loud è arrivato in Portogallo ed è clamoroso

Il Rolling Loud è uno dei festival hip-hop più importanti del mondo e negli Stati Uniti si è affermato come evento di riferimento per i millennial e la generazione Z—insomma, chiunque sia cresciuto nell’era della trap, della drill e del SoundCloud rap. E ora è arrivato in Europa, per la precisione in Portogallo dall’8 al 10 luglio. La line-up è clamorosa. Pronti? Via.

A$AP Rocky / Future / Wiz Khalifa / A Boogie wit da Hoodie / AJ Tracey / Chief Keef / Coi Leray / D-Block Europe / DaBaby / Dani Leigh / Danny Towers / Fat Nick / Giggs / Gucci Mane / Haiyti / iann dior / KILLY / Kelvyn Colt / Key Glock / Lancey Foux / Lil Baby / Lil Durk / Lil Keed / Lil Mosey / Lil Tecca / Lil Tijay / Lil Uzi Vert / Lon3r Jonny / M Huncho / Meek Mill / Minguito / NAV / NLE Choppa / Pa Salieu / Pi’erre Bourne / Piruka / Playboi Carti / Polo G / Pop Smoke / Pouya / Pressa / Rae Sremmurd / Rico Nasty / Robb Bank$ / Ronny J / Roddy Ricch / SAINt JHN / Sheck Wes / Sippinpurpp / Ski Mask the Slump God / Smokepurpp / $NOT / Space Jam The Pilot / Stunna 4 Vegas / Tadoe / Tes X / Trippie Redd / Tyga / Tyla Yaweh / Young Dolph / Young M.A / Young Thug / Yuzi

Potete acquistare i biglietti su Festicket. Fate alla svelta, perché una cosa del genere non capita tutti i giorni.