Samosa ripieni di verdure

Ingredienti per 25 Samosa

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 2 ore e 30 minuti

Ingredienti per i Samosa

Per l’impasto:

Videos by VICE

500 g di farina

75 g di olio vegetale

8 g di semi di Ajwain

8 g di sale fino

Per il ripieno:



400 g di patate

50 g di piselli

20 g di olio vegetale

3 g di semi di coriandolo, tritati

1 g di semi di cumino, tritati

3 g di curcuma in polvere

5 g di chaat masala

sale fino, a piacere

Preparazione

1. Prepara il ripieno: copri le patate con acqua salata e porta a ebollizione. Cuoci fino a quando riesci con un coltello a penetrare con facilità le patate, in circa 25 minuti. Metti da parte fino a quando non saranno abbastanza fredde da sbucciarsi. Mettile in una ciotola di grandi dimensioni e schiacciale un po’ con le mani.

2. Scalda l’olio in una padella di grandi dimensioni a fiamma medio-alta. Aggiungi i semi di cumino e di coriandolo fino a tostatura, in circa 30 secondi. Quindi, aggiungi piselli, curcuma e chaat masala. Cuoci per un altro minuto, quindi aggiungi le patate preparate precedentemente e lascia cuocere ancora 2 minuti. Riporta tutto nella ciotola grande e mescola accuratamente. Condisci con sale quindi, metti da parte per raffreddare.

3. Nel frattempo, fai l’impasto: metti la farina in una terrina e ricava un buco al centro. Aggiungi sale e ajwain. Versa l’olio e impasta con le mani. Trasferisci l’impasto nella ciotola di una planetaria dotato di un gancio per impastare. Versa 177 ml d’acqua e continua a mescolare fino a formare un impasto duro. Copri con un panno umido e metti da parte per 30 minuti.

4. Dopo che hai fatto riposare l’impasto, dividilo in 4 pezzi uguali. Impastalo e stendilo in una macchina per stendere la pasta fino con il terzo livello più sottile. Tieni l’impasto coperto con un panno asciutto quando non lavori. Taglia l’impasto in un ovale da 15 cm. Taglia l’ovale a metà e fai scorrere un dito umido lungo il diametro. Conserva l’impasto su una teglia leggermente infarinata e coperta da un panno asciutto.

5. Lavora con un pezzo d’impasto alla volta, modella l’impasto in un cono e riempilo con un po’ del composto di patate. Piega su se stesso a metà, assicurandosi di applicare una buona dose d’umidità per sigillare l’impasto, quindi ripiegar di nuovo su se stesso per sigillare. Trasferisci su una teglia leggermente infarinata.

6. Riscalda 5 cm d’olio vegetale in una grande casseruola fino a quando un termometro per friggere legge 130°C. Friggi i samosa fino a quando diventano dorati, per circa 10-15 minuti. Rimuovi i samosa, quindi aumenta la temperatura a 190°C e lasciali friggere per altri 2 o 3 minuti in più. Con una schiumarola trasferisci su un vassoio e fai raffreddare leggermente prima di servire con salsa al tamarindo e chutney alla menta.