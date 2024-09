Il festivàl degli uomini forti al comando – Prima serata

Preceduto da animali, feti ed extra-terrestri canterini, si apre ufficialmente il festivàl della canzone italiana, giunto alla sua 67esima edizione, dando inizio alla settimana santa in cui tutto il paese si ferma mentre lo spread sale.

In tempi storici come i nostri in cui s’invocano “uomini forti al potere”, ecco che Sanremo2017 è affidato a Carlo Conti, re di RaiUno e Maria De Filippi, regina della televisione tutta. Quindi anche sovrana di Conti. Le larghe intese hanno fatto il miracolo: mamma Rai ha affittato il suo utero a Mediaset, col benestare di Piersilvio certo che comunque Maria avrebbe portato portato tutta la sua scuderia sul palco dell’Ariston.

Selezionata dopo una votazione lampo sul mio blog, ho radunato una mia personale giuria popolare nella sala di casa con cui ho seguito per voi e per tutti l’intera kermesse sanremese. Esilarante lo sketch introduttivo in cui tutti i cantanti asseriscono di non conoscere gli altri concorrenti perché è vero. Esaustivo e limpido Ron: “Conosco tutti tranne quelli che non conosco perché non li conosco.”

