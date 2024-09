Il nuovo box set del rapper tedesco SpongeBOZZ è il più assurdo dell’anno

La scena hip hop tedesca è ricca di figate, ne abbiamo già parlato—ma nella nostra guida ci era sfuggito il misterioso SpongeBOZZ. Dietro a questo nome davvero stupido si nasconde un rapper mascherato i cui argomenti preferiti sembrano essere: 1) fanculo gli sbirri; 2) che buona la cocaina. Questo secondo argomento gli sta talmente a cuore che il suo ultimo box set, contenente i due EP Started From The Bottom e KrabbenKoke, ha una serie di omaggi dall’utilizzo molto specifico: oltre ai due CD, più un CD di strumentali extra, un poster e tutte quelle robe lì che si trovano in ogni edizione deluxe, c’è una finta carta di credito, uno specchietto e un piccolo tubo d’alluminio rosso. In caso vi sfuggisse il nesso, ci pensa l’utente YouTube AdlerssonReview a dare una dimostrazione piuttosto esplicita di come funzionano nel video che potete vedere qua sopra.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.