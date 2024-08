Tacos di pesce grigliato

Porzioni: 8

Preparazione: 3 ore e 30 minuti

Ingredienti per i tacos di pesce

Per il pesce:

3 peperoncini cascabel

3 spicchi d’aglio

Succo di 2 lime

1 cucchiaio di salsa di soia

150 ml di olio d’oliva

2 filetti di scorfano (o di red snapper americano)

americano) 8 spiedi

Per la salsa di tomatillo:

8 tomatillo grandi

1 peperoncino serrano

1 peperoncino cascabel essiccato (raschia via i semi)

2 spicchi d’aglio

1 scalogno finemente tagliato

Succo di 1 lime

Coriandolo

Sale, q.b.

Per le cipolle sottaceto:

1/2 cipolla rossa finemente tagliata

Succo di 1 lime

Succo di 1/2 arancia

1 pizzico di origano messicano

Per guarnire:

2 avocado maturi tagliati a fettine sottili

Tortilla

Preparazione dei tacos di pesce

1. Per prima cosa, prepara la marinata di pesce. Prendi i peperoncini cascabel, raschia via i semi ed essiccali nel forno a 200°C per 10 minuti. Una volta pronti, frullali in un mixer insieme all’aglio, il succo di lime e la salsa di soia. Aggiungi man mano l’olio d’oliva finché non raggiungi la consistenza di una pasta. Ricopri il pesce con la marinata e lascialo riposare per 2 ore.

2. Intanto, mentre la marinata sta proseguendo il suo corso, taglia i pesce in fettine sottili e infilzale negli spiedini. Lascia a riposo nel frigo e tirali fuori solo quando hai tutto pronto per la grigliata.

3. Ora puoi passare alla salsa di tomatillo. Abbrustolisci i tomatillo nel forno a 200°C per 30 minuti totali. A esattamente metà cottura aggiungi i peperoncini di serrano e cascabel. Prendi un mixer e lavora insieme, fino a completa amalgamazione, i tomatillo e i peperoncini abbrustoliti. Procedi quindi aggiungendo l’aglio, il succo di lime e il coriandolo. Condisci con il sale.

4. Adesso puoi passare alle cipolle sottaceto. Prendi una ciotola e mettile in infusione con il succo di lime ed arancia, e l’origano (che deve proprio essere quello messicano). Non scordarti di aggiungere anche un pizzico di sale! Copri e riponi in frigo fino all’uso.

5. Accertati che la griglia si calda al punto giusto prima di passare alla cottura. Griglia gli spiedini di pesce per 2 minuti a lato, cuocendoli poi per ulteriori 2 minuti su di un piatto.

6. Scalda le tortilla prima di guarnirle con le fettine di avocado (condite con sale e pepe), il pesce, la salsa, le cipolle e il coriandolo (metti tutto in quest’esatto ordine). Buon appetito!