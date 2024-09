Ho guardato ‘Temptation Island’ con le mie sorelle

Temptation Island è un reality show che da qualche anno a questa parte va in onda d’estate su Canale 5. Temptation Island è l’ufficio di collocamento post-Maria De Filippi per ex concorrenti di programmi di Maria De Filippi. Temptation Island è un format internazionale: ieri ero a cena con un tipo svedese e mi ha detto che è “pretty big” anche da loro. Temptation Island ha concorrenti con tatuaggi tribali e muscoli gonfi, che parlano con marcati accenti regionali: le ragazze hanno 18 anni ma ne dimostrano 25, i ragazzi ne hanno 25 ma ne dimostrano 18. Temptation Island è diventato un fenomeno di culto e da quando lunedì scorso è cominciata la nuova stagione persino nel mio feed bonificato compaiono stati al riguardo e “meme” di commento a quanto successo nell’ultimo episodio—a volte sono cose talmente da iniziati che non riesco a capirli nemmeno avendo visto la puntata.

Tra le altre cose, Temptation Island è anche il programma di cui le mie due sorelle (sorella e sorellastra, a essere precisi, 21 e 25 anni rispettivamente) non si perdono una puntata dalla prima edizione e per cui in questo periodo dell’anno monopolizzano il televisore e riempiono il salotto di scatole di cibo cinese e bottiglie di vino vuote. Visto tutto l’hype, ieri sera ho deciso di guardarne una puntata insieme a loro.

Il format di Temptation Island è questo: ci sono sei coppie dai 18 ai 30 anni che vengono portate in Sardegna e separate, i maschi coi maschi e le femmine con le femmine in due diversi resort in cui i concorrenti rimarranno per un mese circondati da ragazzi/e single con il ruolo di tentatori e tentatrici. Una volta alla settimana si riuniscono tutti davanti a due falò (uno per i maschi e uno per le femmine) in cui il conduttore può fargli vedere un video che riguarda il loro fidanzato/la loro fidanzata, se questo/a ha fatto qualcosa di particolare che potrebbe innescare dubbi, gelosie o crisi di coppia. Per i comportamenti particolarmente gravi c’è il “pinnitu”—una capanna di giunchi in cui i concorrenti vengono chiamati, fatti sedere su balle di fieno e messi davanti a video sui loro partner. Lo scopo del programma dovrebbe essere quello di testare la resistenza dei rapporti di coppia dei concorrenti, che alla fine del periodo di isolamento devono decidere se proseguire la relazione o lasciarsi.

Il “pinnitu”.

Sulla carta piuttosto semplice, ma in realtà raccontare cosa succede di preciso è difficilissimo perché—e questa è la prima cosa che ho notato guardandolo—nelle puntate di Temptation Island succedono cose ma non sembra succede niente. Un po’ perché è una specie di Uomini e donne elevato a potenza, un po’ perché in pratica le oltre due ore di programma sono un loop delle stesse due scene di persone che hanno dubbi sul partner/persone che guardano video in cui il partner fa lo scemo con altri, un po’ perché tre quarti di queste scene sono al rallentatore—fatto che contribuisce a dilatare i tempi e ti dà la sensazione che non stia mai succedendo niente.



Il momento del falò, con Nicola che guarda un video della sua ragazza.

La prima parte della puntata, di cui mi sono perso l’inizio, è stata dedicata alle prime tre coppie: Francesco-Selvaggia (secondo le mie sorelle lui “sembra un personal trainer,” lei “MMMAH”), Nicola-Sara (niente da dire su di loro, lasciano indifferenti) e Ruben-Francesca (lui “carinissimo e un po’ sfigato,” lei “ci prova con tutti”).

Mia sorella mi ha spiegato che Ruben è già diventato una specie di beniamino del pubblico di Temptation Island perché è un bravo ragazzo che non c’entra nulla con la bolgia infernale in cui si ritrova. Mi ha consigliato di andare a vedere gli hashtag che gli sono già stati dedicati (#prayforruben #salviamoruben). L’ho fatto e ci ho trovato questo:

Visto che partivo chiaramente svantaggiato, per la prima mezz’ora circa più che sugli avvenimenti mi sono concentrato su altro, come l’ambientazione, il montaggio e la colonna sonora.

“A tale of two cities”.

L’ambientazione: come dicevo un resort in Sardegna, località Santa Margherita di Pula, provincia di Cagliari. A giudicare dalle riprese ambientali che vengono usate per staccare tra una scena e l’altra sembra un bel posto, spiaggia bianca e acqua cristallina, mentre i concorrenti si muovono tra sedie sdraio e lettini a bordo piscina.

Il montaggio: è volutamente dozzinale e trash, nelle scene del falò i volti dei concorrenti sfumano con animazioni di fiamme, qualsiasi scena abbia una minima carica emotiva viene enfatizzata mettendola al rallentatore con sotto Ludovico Einaudi.

La colonna sonora: a un certo punto sono partiti i The Kolors. “Hanno vinto Amici quindi fanno la colonna sonora, funziona così nei programmi di Maria De Filippi” (cit. mia sorella).

L’unica cosa che mi è rimasta di tutta la prima parte del programma è stata “lenticchio”—un nomignolo usato da Selvaggia, in lacrime, per riferirsi al suo ragazzo che è diventato una specie di meme ed è finito subito in TT su Twitter.

Della seconda parte di puntata invece ho capito un po’ di più. Le altre tre coppie seguite erano Veronica-Antonio (“lui ha due figli da due donne, stanno insieme da poco”), Valeria-Alessio (“si è portato in casa una tentatrice di nascosto dalle telecamere, tra loro è chiusa”) e Camilla-Riccardo (“loro si sono conosciuti a Uomini e donne“).

La relazione tra Veronica e Antonio è trascurabile perché tutto l’elemento drammatico si basa sul fatto che le sue ex nonché madri dei suoi figli sono ancora presenti nella sua vita. Lui si lamenta del fatto che Veronica abbia problemi al riguardo ma Veronica a dire il vero non sembra averne. L’unica lamentela che gli ho sentito fare al riguardo è “una volta mentre stavamo facendo l’amore è suonato il telefono ed era la sua ex,” che come lamentela mi sembra comprensibile tutto sommato.

Il rapporto tra Valeria e Alessio è più complicato ma anche qui niente di che: lui flirta con una tentatrice, lei vede il video e di rimando si mette a fare lo stesso per provocarlo, lui capisce che è una provocazione ma si incazza e flirta ancora di più. “Stavo per fare due passi indietro, mo’ ne faccio quattro avanti.” Fine.

La parte dedicata a Camilla e Riccardo invece mi ha offerto lo spunto per discutere con mia sorella della veridicità del programma: “Simona [la tentatrice che ci provava con Riccardo] in realtà era amica di Camilla e Riccardo già prima dello show, è venuta fuori ‘sta storia,” mi ha detto. “Quando Riccardo ha chiesto in anticipo il falò finale minacciando di andarsene senza Camilla mia sorella mi ha detto che era tutta scena “è sicuro che escono insieme perché lei mette mi piace alle pagine su loro due su Facebook.” E infatti così è stato.

Questa cosa mi ha fatto pensare. Non tanto il fatto che sia tutto finto (non sono così ingenuo da pensare che un reality show mostri cose vere) ma piuttosto il fatto che mia sorella conoscesse già come sarebbe andata a finire la storia ma se la guardasse lo stesso. Capire questo credo sia capire il punto centrale del fascino di Temptation Island. Non è un programma narrativo, chi lo guarda non lo fa per seguire la storia e scoprire cosa succede in una nuova puntata.

Anche perché, appunto, succede pochissimo e buona parte di quel poco non è nemmeno tanto interessante. Solo gente gelosa, che si arrabbia, che piange, che si vendica e fa ingelosire e così via all’infinito. È noioso. Ho provato a sollevare questo punto e la mia sorellastra è stata d’accordo con me: è un programma noioso e infatti lei mentre lo guardava si metteva lo smalto o stava al cellulare. Io che ero ancor meno interessato mi stavo per addormentare.

La risposta di mia sorella sul perché lo guarda (“perché mi piacciono le cose ignoranti”) mi ha lasciato insoddisfatto—perché non è nemmeno un programma “ignorante.” L’ignoranza dei concorrenti non viene mai mostrata. Forse traspare un minimo da come questi gestiscono le loro relazioni e da come parlano tra loro ma non viene mai sottolineata e il programma non strizza l’occhio in quel senso.

Un video mostrato alla fidanzata di Antonio in cui lui brinda con una tentatrice.

Qualche anno fa ho letto la storia di un tizio di mezza età che passa 24 ore al giorno davanti a una webcam facendo un livestreaming della sua vita. Non fa niente di particolare, non intrattiene gli spettatori, sta lì e basta. Temptation Island me l’ha ricordato, perché sono due format molto simili. Negli altri reality oltre alla vita dei concorrenti e al modo in cui si relazionano tra di loro c’è sempre anche dell’altro: nel Grande Fratello ad esempio ogni settimana ci sono delle prove in base al cui risultato i concorrenti hanno più o meno soldi per comprare da mangiare, c’è il meccanismo delle nomine e delle eliminazioni che contribuisce a creare/spezzare gli equilibri interni, etc. In Temptation Island tutto questo è assente.

Anche i tentatori e le tentatrici, più che far cadere in tentazioni i concorrenti, fanno emergere problemi di coppia preesistenti.

Nell’ultima puntata, Selvaggia è scoppiata a piangere vedendo un video in cui una tentatrice diceva al suo ragazzo “be’ dai comunque è partito un mezzo flirt tra di noi, dai onesto.” La fidanzata di Antonio si è incazzata quando l’ha visto fare un brindisi con una tentatrice, mentre Alessio è stato chiamato nel “pinnitu” per vedere un video in cui la sua ragazza Valeria ballava con un altro e appena il video è finito ha detto agli altri “ragazzi, io ve lo dico: il primo che parla perde la testa.” Poi si è alzato ed è andato in spiaggia a fumare una sigaretta e leggere un libro. Al buio.

Camilla e Riccardo, riconciliati.

Dopo il falò finale in cui Camilla e Riccardo si sono riconciliati, mentre sul loro limone partiva la sigla finale della puntata, mia sorella ha commentato che quello era stato “il falò più inutile dalla prima stagione.”

“Non come il falò finale dell’anno scorso tra Flavio e Roberta, con lui che dopo averla cornificata davanti a tutta Italia ed essersi fatto un tatuaggio insieme a una tentatrice le dice ‘Robbè ma io ti amo’ e lei gli salta addosso e dice ‘Io non tengo il prosciutto davanti agli occhi, tengo nu maiale’.” Mi ha detto che guardare quella scena è il modo migliore per capire davvero cos’è Temptation Island.

