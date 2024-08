Guadagno centinaia di euro facendo ‘test di fedeltà’ su TikTok

Immagina la scena. Il telefono della persona con cui stai vibra vicino a te, lei però è altrove. Otto DM ancora da leggere ti fissano dallo schermo. Magari non c’è niente da sapere, ma vorresti averne la certezza. La risposta è: il Test della Fedeltà.

Emerso durante il lockdown, il test consiste nel chiedere a qualcuno di scrivere in DM alla persona con cui stai, per vedere se risponde al tentativo di approccio di una persona sconosciuta. Rispondere a un “Ehi, che fai,” o dare il proprio numero di telefono equivale a fallire il test per direttissima. Al contrario, se la persona ignora i messaggi o dice di essere impegnata in una relazione, lo passa.

Al momento, l’hashtag “loyalty test” ha oltre 415 milioni di visualizzazioni su TikTok, dove chi crea contenuti posta le proprie interazioni in DM con la persona oggetto del test. Su YouTube si trovano molte compilation, spesso col titolo “Scrivo ai vostri ragazzi in DM,” e col tempo la capacità di intrattenimento dei creator specializzatisi nel trend ha superato l’attrattiva del test in sé, garantendone il successo duraturo e dando origine a veri e propri personaggi.

Anche per questo, oggi molti creator chiedono un pagamento per il test. Alcuni hanno tariffe fisse (anche solo un euro), mentre per altri chi offre di più vince. VICE ha parlato con il ventenne Xavier Long (AKA @iceyxavier1), dell’Alabama. Long—specializzatosi nello scrivere a ragazze—ha pubblicato 170 loyalty test da giugno 2021, superando le 800.000 visualizzazioni e i 5 milioni di like.

VICE: Ciao Xavier. Dimmi, perché hai iniziato a offrire il loyalty test?

Xavier Long: Un tizio a caso mi ha scritto in DM e chiesto se potevo farlo alla sua ragazza. Ho fatto un video, ma non ho pubblicato la parte in cui ho scritto a lei—ho detto solo “metti like a questo per vedere la seconda parte.” Il primo video ha fatto un sacco di like, così ho pubblicato la seconda parte, con la risposta di lei. Da lì è iniziato tutto.

Come hai approcciato la prima ragazza in DM?

Ho iniziato con un “ehi [emoji con occhi a cuore].” Mi ha risposto subito “ehi, ho un ragazzo.” Le ho detto chiaramente che non mi importava e che la cosa poteva essere un segreto. A quel punto lei mi ha mandato il suo numero. Ho fatto lo screenshot del messaggio e ho smesso di scriverle. La reazione del suo ragazzo è stata solo “grazie.”

Da lì in poi hai continuato a fare loyalty test. Come mai?

Il primo video è esploso. Il secondo, con la risposta della ragazza, ancora di più. Altre persone mi hanno scritto e qualcuno ha iniziato a offrirmi dei soldi.

Quali sono le tariffe per uno dei tuoi test?

Guadagno almeno 200 dollari al giorno. Se le persone me lo chiedono, dico che il prezzo è 10 dollari, ma la maggior parte delle volte mi dicono direttamente “Ti do questi soldi, ma se lei fallisce il test, ti mando quest’altro quantitativo.” Alle volte lo faccio anche gratis—ma con il numero di richieste che ricevo, ha senso farmi pagare.

La cifra più alta che abbia mai ricevuto sono stati 750 dollari. Immagino che il tizio fosse ricco. La sua ragazza ha fallito il test, ma lui mi ha pagato lo stesso. Il più delle volte, mi mandano 100 dollari.

Quanti DM ricevi al giorno?

Sono sempre più di 99. Troppi. Sempre troppi.

Qual è la battuta d’approccio che usi più spesso?

Nove volte su dieci lascio un “Heyy” con due ‘y’. Poi scrivo “Ti ho vista tra i suggeriti e ho pensato fossi carina.”

Cosa deve fare una persona per non superare questo test della fedeltà?

Di base, se una ragazza mi dà i suoi contatti senza che il ragazzo lo sappia, fallisce. Ma molti tizi mi chiedono cose più specifiche.

Come scegli a quali persone dire di sì?

Scelto le storie più interessanti. Capita più spesso che le persone mi scrivano cose tipo “usciamo da due anni, voglio sapere se mi tradirebbe.” Oppure: “Mi ha già tradito in passato.” Ma un tizio una volta mi ha scritto “OH, fai il test a mia mamma.” Un altro voleva che mettessi alla prova la sorella, perché lui era amico del ragazzo di lei. È sangue del tuo sangue e vuoi che faccia il test?

Che schifo. Altre interazioni memorabili?

Il video sulla mamma alla fine si è rivelato divertente, con commenti tipo “hai un nuovo patrigno, bro.” Le persone mi scrivono anche per chiedermi consigli. Una volta un tizio mi ha detto, “ho bisogno di un fratello maggiore”—qualcuno che gli facesse da guida. Lo considero piuttosto memorabile.

Che consigli ti chiedono?

Se dovrebbero fidarsi della persona con cui stanno. O come trovare una ragazza. Un tizio mi ha chiesto persino se potevo trovargliela io.

Perché vanno così forte questi test della fedeltà?

Ho l’impressione che alcune persone lo facciano perché sotto sotto sperano che la ragazza li tradisca. Vogliono una via d’uscita facile. Altri stanno magari pensando di fare la proposta di matrimonio. Oppure vogliono proporre la convivenza, o presentare la ragazza alla madre—cose del genere.

Al di là dei soldi, cosa ci guadagni tu?

La gente nei commenti dei video mi scrive “Continua così, [questi video] fanno bene alle persone.” Una volta, dopo aver mandato a un tizio lo screenshot che dimostrava la fedeltà della ragazza, lui mi ha detto che l’avrebbe portata a cena fuori. È bello. Aiuto le persone, in un certo senso, ed è bello. Prima dei soldi, è per questo motivo che ho iniziato.