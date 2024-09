Guadagno 3.000 euro al mese come strega professionista

Storicamente parlando, le streghe non sono state trattate granché bene: gli studiosi stimano che, tra il Quindicesimo e il Diciottesimo secolo, siano state giustiziate per “stregoneria” tra le 40mila e le 50mile persone in Europa e nelle colonie americane

A ogni modo, ora che non esistono più i processi per stregoneria—almeno nella maggior parte dei paesi—sembra che il numero di persone che si definiscono “streghe” nel mondo sia decisamente in crescita. L’hashtag #witchesofinstagram conta oltre sette milioni di post su Instagram, e una semplice ricerca su Google per “corsi di stregoneria” restituisce decine di milioni di risultati. Se una volta era segreta, ora l’arte della stregoneria è diventata commerciale e padrona di Internet.

Per scoprire come si fa a guadagnare da strega ho incontrato Lunadea Jankewicz, una strega professionista e imprenditrice di successo. Mentre distribuiva i tarocchi davanti a me abbiamo parlato del suo modello di business, di moda da streghe e della crescente competizione nel suo mercato.

VICE: Ciao Lunadea. Come è una giornata tipo nella vita di una strega?

Lunadea: Ogni strega ha diverse specialità e peculiarità, ma io un po’ per scherzare mi definisco una “strega del computer,” perché ci sto tantissimo per stilare i testi dei corsi ed elencare i materiali per i miei workshop. In pratica, faccio l’insegnante. A parte questo, inizio la giornata con un rituale per onorare i miei antenati.

Per compiere il rituale, metto una piccola porzione del mio pasto vicino a un altare, insieme a dell’incenso e delle candele. Questa mattina, la mia offerta consisteva in corn flakes e caffè. Quando pranzo, aggiungo un po’ di pane.

Quando sei una strega, i tuoi antenati sono molto importanti. Li onori, affinché ti aiutino a raggiungere i tuoi obiettivi.

Lunadea pubblica un ‘calendario della strega’ ogni anno.

Cosa significa essere una strega?

La stregoneria è uno stile di vita: una combinazione tra essere in contatto con la natura, commemorare il passare del tempo e trovare la propria forza primordiale. Le streghe moderne non si vestono di nero né volano in giro su una scopa, sono persone connesse con la propria spiritualità. Nel mio caso, insegno ad altre streghe cosa implica la stregoneria tramite workshop e lezioni. Intanto lavoro a uno dei miei libri sull’argomento e ai calendari che pubblico ogni anno.

E riesci a mantenerti con queste attività?

Sì, e vengo anche ingaggiata per eseguire rituali di matrimonio. Inoltre, vendo starter kit per streghe. Tutte queste cose insieme mi permettono di guadagnare poco più di tremila euro al mese.

Hai molte spese?

Il mio compagno lavora per me come copy editor. Lo pago 500 euro al mese. Ho anche speso parecchio per tutti i domini web che posseggo, così che i miei potenziali clienti possano trovarmi facilmente quando fanno una ricerca su Google con parole tipo “corso di stregoneria.” Ci sono anche i costi per certe spedizioni, i software che uso e i posti che affitto per i miei workshop.

Cosa imparano le persone quando vengono a uno dei tuoi workshop?

Come fare candele per i rituali, come ripulire l’energia negativa in una stanza o come farsi aiutare dai tarocchi a rispondere alle domande importanti della vita. È tutto piuttosto pratico. Per 600 euro hai dieci serate di workshop. Un corso online costa 23 euro e include 20 pagine di informazioni che ho scritto io stessa.

Lunadea con il mazzo di tarocchi.

Ricevi mai strane richieste perché sei una strega?

Sì. Circa una volta alla settimana qualcuno mi chiede di togliere una maledizione. Mando queste persone da qualcun altro, perché non ho tempo e non è il mio campo di specializzazione.

Come ti distingui dalle altre streghe, da un punto di vista di mercato?

La competizione nel settore è decisamente aumentata, ma per fortuna io sono tra le streghe con maggiore visibilità sui social media. Ci vuole molto tempo, ma dà i suoi frutti. Sono attiva soprattutto su Facebook e Instagram.

Salti mai al volo su una scopa di saggina, tanto per divertirti?

L’immagine di una strega su una scopa è stata inventata dall’artista Pieter Bruegel [nel Sedicesimo Secolo]. È stato il primo a raffigurare le streghe come donne che volano sulle scope, mescolano liquidi in grandi calderoni e hanno gatti neri.

Nonostante sia frutto della fantasia di un pittore del tardissimo medioevo, l’immagine è ancora molto popolare—anche tra le streghe. Non vado a cavalcioni di una scopa, ma dato che quest’idea delle streghe esiste ancora, i miei corsi sulle erbe sono molto popolari.

Sappi però che la maggior parte delle streghe sogna davvero di vivere in un cottage nei boschi.