Thai Old Fashioned

Porzioni: 1

Preparazione: 3 minuti

Totale: 8 minuti

Ingredienti

3 foglie di lime makrut, più altre per la decorazone

3 gocce di angostura

2 gocce di bitter al ciottolato

1 goccio di bitter all’arancia

1 cucchiaino da bar di zucchero super fino

34 ml di rum Mekhong

buccia d’arancia, per guarnire

Procedimento

In uno shaker da cocktail, pesta le foglie di lime con bitter, zucchero e rum. Aggiungi ghiaccio e mescola. Versa in un bicchiere tumbler basso riempito di ghiaccio e decora con buccia d’arancia e altre foglie di lime.

Da How to Take Your Old Fashioned to Thailand

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies NL.