Con questo Tiny Desk Concert, Tyler, the Creator ha realizzato il suo sogno

I live di Tyler, the Creator sono sempre stati esperienze super selvagge con mosh, urla e stage dive spericolati, e non c’è nulla di male. Tuttavia, quest’anno il fondatore di Odd Future aveva dato segno, con alcune esibizioni molto jazz insieme a BadBadNotGood e the Roots, di sognare una band neo-soul, e finalmente questo sogno è stato realizzato nella sua ultima esibizione per la serie di video di NPR Tiny Desk Concerts.

Si tratta di un set da tre canzoni, tutte tratte da Flower Boy, che scorre liscio e sciolto, con Tyler accompagnato da due coriste, un tastierista, un batterista e un contrabbassista (che come ben sappiamo vuol dire jazz). “Boredom” si conclude con Tyler che conduce la band in uno scambio di assoli, e c’è spazio anche per un suo assolo di synth in una versione ampliata di “Glitter”. È pura gioia quella che traspira da questo live ed è contagiosa, e si sente che un set di questo tipo, basato su musicisti veri e con una buona dose di improvvisazione, è stato un desiderio di Tyler per lungo tempo. E poi guarda che luci fighissime! Puoi vedere il video dell’intera performance in cima al post.

