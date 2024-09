L’utopia erotica di un artista anonimo, su Instagram

Questo articolo è adatto a un pubblico adulto

A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 16, 2016 at 4:26pm PDT

Disegni semplici, evocativi e passionali appartengono alla poetica dell’artista anonimo che sta dietro il famoso account Alphachanneling. Personaggi austeri, dolcemente sorridenti o privi di espressione in stile Art Deco si godono i piaceri della carne. Triangoli e ammucchiate sono sullo stesso piano di carezze intime e posizioni del missionario, mentre i materiali e lo stile sono tanto diversi quante le posizioni del Kamasutra.

L’artista svizzero ha portato le sue opere pensate per internet nel mondo delle belle arti con la sua prima esposizione personale dal titolo Utopian Erotic. “Per molti artisti l’impulso è quello di pensare ‘Perché dovrei mettere una mia opera che mi prende mesi di lavoro su uno schermo così piccolo che non ti permette di vedere le sfumature? La gente guarda il tuo lavoro per tre secondi e pensa di averci capito qualcosa,” ha detto a W Magazine. “Perciò ho pensato che avrei potuto pubblicare queste altre cose che nessuno ha visto, questo flusso-di-coscienza: disegni senza filtro che vanno molto oltre il tema provocatorio.”



Help with a title for this please! ALPHACHANNELING.com ~prints A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Dec 13, 2015 at 3:34pm PST

Scrollare l’account di Alphachanneling, aggiornato quasi ogni giorno negli ultimi due anni e mezzo, è un’immersione ipnotica nei modi di pensare e praticare il sesso. Peni che penetrano vagine, immagini floreali, gelati, mani che si stringono forte, nudi gustosi, personaggi quasi astratti, metafore taglienti. Peni grandi, peni piccoli, peli, bondage, arcobaleni, demoni. Che queste immagini pubblicate originariamente su internet—Alphachanneling aveva più di 200.000 follower—abbiano trovato un posto nella scena dell’arte contemporanea è un segno dei tempi che cambiano.

“Ero un po’ dubbiosa, sai, mi chiedevo cosa avrebbero pensato le persone di una cosa del genere” ha continuato. Cosa pensano gli utenti di internet dei nudi? Avremmo voluto rispondere alla domanda, ma ci fa piacere sapere che Alphachanneling si sia risposto da solo. Guardate i suoi lavori qui sotto.



Penetrating into deeper layers of the Universe fucking beyond time & space A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 10, 2016 at 6:23pm PST

Two spoiled kittens (liberating a gentleman from his dignity)~ prints at ALPHACHANNELING.com A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 7, 2016 at 6:58pm PST

Obedience school for bad girls A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 9, 2016 at 5:35pm PST

Three of daggers A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 22, 2016 at 8:21pm PST

Lovers cumming hard this piece and others at @jackhanleygallery NYC opening 6-8pm Thursday March 17th A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 6, 2016 at 4:44pm PST

Girl Learning Her Lessons ~ (when the student is ready, the teacher appears) A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 5, 2016 at 2:47pm PST

Training the new girl~ which one is you?? A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 29, 2016 at 7:03pm PST

Snake charmer sketches A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 24, 2016 at 8:05pm PST

Contentment~ Prints at ALPHACHANNELING.com A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 20, 2016 at 3:18pm PST

Hands studies – His & Hers A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 18, 2016 at 7:42pm PST

Happy Valentine’s Day! A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 14, 2016 at 12:51pm PST

Hungry for each other A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 9, 2016 at 7:06pm PST

Energy changing states A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 19, 2016 at 9:08pm PST

Animal nature A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Jan 31, 2016 at 3:19pm PST

Going over the edge A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Jan 30, 2016 at 5:23pm PST

A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Jan 16, 2016 at 2:09pm PST

Give thanks and praises A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Dec 24, 2015 at 5:47pm PST

Two beings occupying the same moment in time A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Dec 30, 2015 at 1:25pm PST

james and giant peach A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Oct 7, 2015 at 6:25pm PDT

Many posts getting taken down lately! follow @alphachannelingz backup page A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Sep 22, 2015 at 5:17pm PDT



Segui le utopie erotiche su Instagram.