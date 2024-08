I venditori di mojito della Barceloneta conservano i loro ingredienti nelle fogne e nella spazzatura

Durante l’agosto dell’anno scorso, il quotidiano spagnolo El Pais riportò che più di 90 poliziotti erano stati assegnati alle spiagge di Barcellona, con l’obiettivo di stanare i venditori abusivi che preparavano mojito illegali a sandwich per i turisti.



Durante i due mesi di attività, i poliziotti hanno confiscato più di 133.000 drink illegali; illegali non tanto perché ti stendevano al primo sorso, ma perché i mojito fai da te sono spesso preparati in condizioni igieniche precarie e, stando ai risultati in laboratorio, sono anche contaminati con batteri fecali.

Sfortunatamente, questa schifosa attività è ancora in auge sulla Barceloneta. Diciotto venditori di cocktail non autorizzati sono stati recentemente arrestati, dopo che gli agenti della Guardia Civil hanno condotto ispezioni sanitaria su e giù per le spiagge cittadine.

Non solo i bartender improvvisati preparavano drink senza le licenze necessarie, ma soprattutto conservavano i loro ingredienti in barattoli nella spazzatura e nelle fogne. Gli agenti, infatti, hanno confiscato gli ingredienti e li hanno analizzati in laboratorio, individuando nelle buste del ghiaccio e della menta il batterio Escherichia Coli.

Nel comunicato stampa, la Guardia Civil ha ricordato che l’E.coli può causare “diarrea, gastroenteriti e altri problemi digestivi”, cosa che immaginiamo sia di conforto a chiunque stia leggendo questo articolo mentre sorseggia un mojito sulla Barceloneta. “Adesso abbiamo la conferma scientifica che questi prodotti contengono un batterio che può essere pericoloso”, ha dichiarato la Polizia a El Periodico .

I residenti di Barcellona si sono sempre lamentati dei venditori abusivi e dei loro drink non proprio salutari. Ad agosto, un cittadino ha riferito a El Periodico che alcuni dei “bartender” erano stati avvistati preparare i drink con bicchieri e cannucce usate. “Spesso dico ai turisti che arrivo dal bar di fronte, e loro mi credono, quindi vendo [ogni mojito] per 15 o 20 euro”, ha ammesso uno dei venditori abusivi.

Se da una parte la Guardia Civil non ha ancora rilasciato i risultati dei test in laboratorio, dall’altra El Pais ha già analizzato un sample dei mojito non legali la scorsa estate; la bevanda conteneva oltre 70 volte il limite accettabile per i coliformi nonchè tracce di E. coli.

Quindi la domande è: sarà mai possibile trovare un mojito in barattolo da sorseggiare sulla spiaggia? Qualcosa che abbia un sigillo di sicurezza magari, che in questo momento sembra una cosa molto rinfrescante.

