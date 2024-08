71 belangwekkende gebeurtenissen in de popcultuur in 2023

Welkom bij het einde van nog een jaar in deze jammerlijke jaren twintig. Er zijn dingen gebeurd, en daarna nog wat meer dingen, en toen gebeurde er ineens van alles, overal tegelijk. En het ergste is: er gebeuren nog steeds dingen!! Om William Gibson te parafraseren: “Het einde van de wereld is er al, het is alleen niet erg eerlijk verdeeld.” Hoe dan ook, het is fijn om hier met jullie te zijn.

Dit was het jaar waarin woorden als “Barbenheimer” en “graaiflatie” het licht zagen en AI-versies van Homer Simpson en Spongebob Squarepants TikTok overnamen. Het is het jaar waarin mensen beroemdheden vroegen – nee, smeekten – om niet meer met privéjets te vliegen. En misschien kwam je erachter dat je een nepo baby bent.

Wat kunnen we zeggen? Het was een hoop, en veel daarvan was vreselijk. Maar maak je geen zorgen, wij bij VICE hebben onze enorme breinen gebruikt om een compleet subjectieve lijst van de grootste popcultuurmomenten van 2023 samen te stellen. Lees verder voor alle main characters, alle ruzietjes, guitige trends en grootste virale hits. Op nog een jaar leven.

1) De dood van het MCU. Marvels was een flop. Loki seizoen twee was doodsaai. Is Marvel ook klaar? We kunnen hopen!

2) Alle rijke mensen die drugs deden in de woestijn bij Burning Man en vast kwamen te zitten in de modder.

3) Het overlijden van BeReal. Het was leuk zolang het duurde.

4) “Zijn jullie niet failliet?”

5) AI-kunst, de meest zorgwekkende en ook slechtste soort kunst in de geschiedenis.

6) In dezelfde trant: de YouTuber Kwebbelkop, die jarenlang een steeds populairder gamingkanaal heeft opgebouwd, en dat dit jaar in een klap verspeelde door zichzelf te vervangen met een AI-Kwebbelkop.

7) Deze opossum: dat ben ik.

NOOO LET HIM ON THE TEAAAM pic.twitter.com/Oh7CzH53cN — Matt Post (@MattPostSaysHi) November 3, 2023

8) Podcasts zijn dood, vriend.

9) Jada Pinkett Smith. Niets wat ik over deze vrouw en haar al dan niet huwelijk met Will Smith te weten ben gekomen was vrijwillig.

10) The Sphere: Hij is groot, hij is slecht, en het is vrij zeker dat je er een migraine van krijgt als je er te lang naar kijkt.

11) Dat zoenende Shrek-filter op TikTok.

12) AI Spongebob 9/11: de CIA gebruikt dit soort zinnen waarschijnlijk om sleeper agents te activeren.

13) Die kerstaflevering van The Bear. Mogelijk de meest chaotische aflevering televisie die ooit online is gezet.

14) Lil Tay die dood was… en toen weer niet. Verwarrend! Beetje triest! Maar fijn voor haar!

15) De Rabobank die op hippe wijze meedeed aan de Wrapped-trend van Spotify en andere grote mediadiensten en zijn gebruikers een potentieel zeer deprimerende terugblik op hun uitgaven in 2023 gaf.

16) Cyberpunk 2077 is nu goed.

17) Bryan Johnson, de Silicon Valley-miljonair die eruitziet als een wassen pop van zichzelf en probeert zijn biologische leeftijd te verlagen door (onder andere) bloedplasma van zijn tienerzoon te injecteren.

18) “Dit is waarom jullie failliet zijn.”

19) Donald Trumps politiefoto: Hij ziet eruit als een boze Oompa Loompa die betrapt is bij het stelen uit een goedkope pruikenwinkel – lekker pik!

20) Kendall Roy die babygirl is. Met z’n zachte, Snoopy-achtige mannelijkheid waardoor alle gurls, gworls en girlies hem willen bemoederen.

21) Threads van Zuckerberg. Het kwam, zag, en veroverde niet bepaald.

22) De man die in 200 dagen 2000 biertjes heeft gedronken. Onze felicitaties aan John May voor het uitvinden van een nieuwe duursport – duizenden biertjes drinken zonder in het ziekenhuis te belanden – en zichzelf meteen wereldkampioen maken.

23) Taylor Swifts vriendje die een himbo is. Opdat we volgend jaar allemaal een golden retriever-vriendje krijgen.

24) Taylor Swifts vriendje die seksistisch doet op X en fatshamet – ach ja, het kon niet eeuwig duren, zeker niet als je een witte man in de twintig bent die sinds de jaren 2010 aan het tweeten is.

25) A$AP Rocky die onthult dat zijn “beste creatieve samenwerking” ooit zijn kindje met Rihanna is.

26) Israël met de gestoordste Twitter-aanwezigheid van welk land dan ook, laat staan een land dat momenteel in een oorlog verwikkeld is.

27) Mensen die zeggen dat ze klaar zijn met “deze kutsite”, die dan een paar weken later weer terugkomen om een virale tweet te posten, zoals ze de afgelopen vijf jaar ook hebben gedaan.

28) Mexicaanse drugskartels hebben naar verluidt wapens ontworpen met Lana del Reys gezicht op het magazijn. Typisch Lana.

29) Barbenheimer – misschien wel het grootste filmfenomeen sinds de komst van kleurenfilms.

30) Ridley Scotts uitspraken in de pers tijdens de promotie van zijn film Napoleon. Vooral zijn bewering dat hij besloot Joaquin Phoenix als Napoleon te casten nadat hij hem een grappig hoedje had opgezet.

31) De zelfverklaarde “snuiffluencer” die verscheidene toiletten over de hele wereld beoordeelt op hoe goed je er nakkies kunt nemen. Bedankt voor je harde werk.

32) Victoria Beckham die in Beckham doet alsof ze uit de arbeidersklasse komt. En David Beckham die haar laat opbiechten dat ze naar school werd gebracht in een, euhm, Rolls Royce.

33) Goonen. Op de een of andere vreselijke manier is het woord “goonen” nu in de mainstream beland en hebben zelfs mensen in de politiek het erover.

34) Het album Scaring the Hoes van JPEGMAFIA en Danny Brown. “Gewoon een heel goed album” – VICE.

35) De Gloryhole-vader. Jammer genoeg ontkracht (door ons), maar nog steeds vrijwel zeker het meest doorgestuurde bericht op WhatsApps dit jaar.

36) Britse toeristen die zo vreselijk zijn dat de gemeente Amsterdam een volledige campagne startte waarin ze te horen kregen dat ze “weg moeten blijven”.

37) Gerelateerd: de Brit die zijn naam en die van zijn vriendin in het 2000 jaar oude Colosseum in Rome kerfde en deed alsof hij niet wist dat het een historische plek is. Britten zijn gewoon echt niet te vertrouwen, hè?

38) NFT’s die nu allemaal waardeloos zijn. Wie had dat gedacht?

39) Please, these gays… They’re trying to murder me!

40) Die gast van Wagner die vuur at en vonken kakte.

41) Martin Scorcese’s dochter Francesca die de wereld iets plezieriger maakte door schattige content met haar vader te maken.

42) Het kooigevecht tussen Elon en de Zuck dat nooit is waargemaakt.

43) Een schouderophalende Kevin James: Deze bijdehante jaren negentig-meme was overal te zien, en kon alles betekenen wat je maar wilde.

44) Witte mannen en het Romeinse Rijk. Ik kan je een artikel over de Slag bij Alesia ten zeerste aanraden.

45) Robert DeNiro’s autobril in Killers of the Flower Moon.

https://twitter.com/DocNoirII/status/1721282775699931471

46) Tours die records breken en de artiesten miljonairs maken. Nog moeilijker om tickets voor te krijgen dan Lowlands (zie: Beyoncé, Madonna en Taylor Swift).

47) Mia en Dion die met een onstuimige aanloop (en veel valse zang) hun plek bij het Eurovisie Songfestival laten schieten.

48) De Friese held Joost Klein die met teksten als “Ben op brood, kaas, saus, tosti” daarentegen wel is uitgekozen om Nederland te gaan vertegenwoordigen in Malmö. Zet hem op, Friesenjung!

49) Hyperlokale Instagrammemes.

50) Thierry Baudet die tot twee keer toe een tik op zijn complotdenkende hoofd kreeg met paraplu- of flesvormige objecten.

51) De webwinkel Temu die Wish onttroont als de meest ethisch onverantwoorde site voor goedkope troep.

52) De enorme, witte – jammer genoeg AI-gegenereerde – gewatteerde jas van paus Franciscus.

53) Beroemdheden en hun kwaadaardige privéjets. Zo kwaadaardig dat we er een hele column over zijn begonnen. (Alsjeblieft, Peggy Gou, we smeken je: doe eens rustig aan met die privéjets.)

54) Doja Cat versus haar fans. De vete die duizend en één columns over de gekwelde relatie tussen artiest en fans heeft geïnspireerd.

55) De overwinning van Tom Wambsgans. Hij heeft eindelijk zijn Tomelet gekregen.

56) Letterlijk iedereen die dit jaar ging staken. Amazonmedewerkers, treinpersoneel, acteurs, journalisten, doktoren, docenten – laten we het gewoon het jaar noemen waarin alles in elkaar stortte.

57) Snoop Dogg die zegt dat hij is gestopt met blowen. Ook al bleek het een list om een bedrijfje in rookvrije kacheltjes te promoten.

58) Toen we Matthew Perry vaarwel moesten zeggen. RIP.

59) Toen we Gerrit Hiemstra vaarwel moesten zeggen. Gelukkig blijft hij een strijder.

60) “Baddadan”. Niet aan te ontsnappen op TikTok en in het echt, wat helemaal prima is! Want het gaat hard!

61) De PlayStation-controller op de Titan. Tragisch, tragisch.

62) Frank Ocean bij Coachella. Zijn eerste show in zes jaar was rampzalig. (Of toch niet?)

63) Die gast van de wit-gouden jurk (of toch blauw-zwart?) wordt aangeklaagd voor poging tot moord. Blijft dan niets ooit onschuldig?

64) Een vrouw die in verschillende toiletten kakt en ze beoordeelt – bijvoorbeeld “Kom mee poepen bij Louis Vuitton”. Het is precies wat de makers van TikTok altijd voor het platform hadden gehoopt!

65) (Nep)gangsters die (echte) kinderen krijgen met (aanzienlijk) jongere vrouwen. Robert DeNiro (79), Al Pacino (83)… Kom op jongens.

66) Een Venetiaans bootbedrijf dat Kanye West en Bianca Censori op de zwarte lijst zette na een vermeende pijpbeurt aan boord.

67) Kanye West die met zijn antisemitische uitspraken en lof voor ene Adolf Hitler een buitengewoon diep graf voor zichzelf graaft.

68) Ken je PSY nog? Hij is nog steeds een enorm fenomeen – en hij knalt zichzelf de lucht in bij zijn gigantische stadionshows in Zuid-Korea met evenveel heftigheid als jij in een wc-hok in een club aan je sleutel ruikt.

69) Elon Musk die Twitter volledig over de kling jaagt. Iedereen kraakt Elon Musk af omdat hij niet grappig is, maar laten we wel wezen: een website kopen voor 43 miljard dollar (38 miljard euro) en die dan uit alle macht de grond in boren is best wel grappig.

70) “Lol ik dacht dat jullie failliet waren”

71) Barbie-roze dat de hele wereld overneemt (en Margot Robbie kortstondig bevrijdt van de stylisten van haar Chanel-contract).

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.