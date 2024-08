Alles wat je moet weten over voorbinddildo’s

Dus jij hebt besloten dat je een voorbinddildo wilt kopen. Heel goed. Het is de allerbeste beslissing die ik ooit heb gemaakt, naast investeren in een goed donzen dekbed. Misschien ben je een jonge lhbt’er die nieuwe manieren van seks wil ontdekken, misschien denk je erover om je partner te peggen of misschien wil je gewoon een voorbinddildo dragen omdat het er cool uitziet. Hoe dan ook, je bent hier aan het juiste adres, want ik ga je alles vertellen wat je moet weten voordat je je onderdompelt in de wondere wereld van de draagbare lul.

Om te beginnen: voorbinddildo’s zijn niet per se voor beginners. Ze kunnen in eerste instantie ongemakkelijk aanvoelen en het kan nogal wat tijd en oefening kosten voordat je je er goed bij voelt. Als je een speeltje bij je seksleven wil betrekken, moet je dat goed communiceren en het is ook wel lief als je je partner even de tijd gunt om aan het idee te wennen. Denk niet dat je leven van de ene of op de andere dag verandert in een scène uit The L Word.

Videos by VICE

Je moet niet vergeten dat het enige doel van neuken met een voorbinddildo is dat het leuk moet zijn. Zolang je dat onthoudt en het allemaal niet te serieus neemt, komt de rest vanzelf goed. Oké, nou, daar gaan we.

Wat wil je eigenlijk?

Voorbinddildo’s zijn niet alleen een lichamelijk ding. Het is een mindset, een vibe, en ze kunnen erg empowering zijn. Voordat je in de juiste afneembare pik investeert, moet je nadenken over je verwachtingen en wat je fijn vindt. Pas daarna kun je het overleggen met je partner (of partners, want hè!). Wie gaat er geven, wie gaat er ontvangen, of misschien wel allebei en vice versa? Dat soort dingen. Als je graag wil experimenteren om achter die dingen te komen, spreek dat dan ook uit. Misschien gedraag je je al jaren als een bottom, maar weet je diep vanbinnen dat je eigenlijk weleens top zou willen zijn. Gooi alles op tafel voordat je een voorbinddildo mee naar bed neemt.

Renée Denya, seksueel voorlichter en manager bij Sh! Women’s Erotic Emporium, benadrukt het belang van goede communicatie nog maar eens. “Voordat je een voorbinddildo uitkiest, moet je eerst even met je partner praten,” vertelt ze me aan de telefoon. “Zorg ervoor dat je zeker weet dat je partner het ook wil. Als je al zwaaiend met een nieuwe dildo thuiskomt, kan dat goed vallen, maar ook heel slecht. Het is dus echt geen gek idee om er van tevoren een paar keer over te praten. Het is ook belangrijk om erachter te komen of je – of je partner – vaginaal of anaal gepenetreerd wil worden.”

Kijk rond totdat je de uitrusting hebt die bij je past

Er zijn twee dingen belangrijk als je naar een voorbinddildo gaat kijken. Ten eerste de dildo zelf, en ten tweede het tuigje dat je wilt dragen.

Laten we beginnen met de dildo. Denya geeft als tip om je vingers te gebruiken om te meten wat je fijn vindt. “Denk na hoeveel vingers je fijn vindt: twee, drie, een hele vuist? Dat is de maat waar je voor moet gaan,” zegt ze. “Als je twijfelt tussen twee maten – een dunnere en een dikkere – kies dan voor de dunnere. Het is beter om iemand te laten hunkeren naar meer dan dat het too much is. Wat lengte betreft kun je altijd wel voor een iets langere gaan. Als de dildo aan het tuigje vastzit, verlies je gemakkelijk ongeveer drie centimeter, die niet meer te gebruiken zijn. En als je iets voller bent, heb je misschien ook een iets langere dildo nodig. Als jullie allebei heel slank zijn misschien juist niet.”

Welk tuigje je moet hebben, hangt ook af van je lichaamstype en waar je je comfortabel bij voelt. “Het eerst waar je aan moet denken is of het tuigje alleen voor jou is of dat je ‘m ook wilt delen,” zegt Renée. “Als je ‘m wilt delen, moet-ie misschien ook passen bij iemand met bredere heupen. Je wilt dat-ie strak en goed zit, en dat je hem gemakkelijk kunt aantrekken. Een dunner tuigje is geschikt voor een kleinere dildo, en een breder tuigje voor dikkere dildo’s.” Met andere woorden: het is waarschijnlijk een goed idee om daadwerkelijk even naar een winkel te gaan en eentje te passen. Dat klinkt misschien omslachtig, maar het is nog veel omslachtiger om er eentje online te bestellen en er dan achter te komen dat je je als een hamster voelt met een elastiekje om zich heen gespannen.

Foto via Sh!

Leer je voorbinddildo kennen

Dit klinkt misschien vreemd, maar het is goed om je voorbinddildo te leren kennen voordat je ‘m gaat gebruiken. Draag ‘m in huis. Draag ‘m terwijl je pasta aan het koken bent. Hang je was op terwijl een grote roze dildo aan je lichaam vastzit. Ik weet dat het 2019 is en de meeste mensen met vijf andere mensen in een kippenhok wonen, maar als je huisgenoot thuiskomt van werk en problemen heeft met je nieuwe siliconen pik, kun je rustig zeggen dat-ie zich niet moet aanstellen.

Ruby Rare, seksueel voorlichter en pegging-liefhebber, is het ermee eens dat het leren kennen van je voorbinddildo erg nuttig kan zijn, omdat je in wezen moet omgaan met een nieuw lichaamsdeel. “Zorg ervoor dat je je ermee op je gemak voelt. Draag ‘m thuis. Vooral als je geen penis hebt, kan het helpen om te wennen aan het idee van een lul hebben. Ik vind het echt opwindend, en er zit ook iets aan dat me echt aan het lachen maakt. Als je er eenmaal zelf aan gewend bent, probeer ‘m dan te dragen als je partner er ook bij is.”

Ruby zegt dat het ook helpt om aan bepaalde bewegingen te wennen. “Als je geen penis hebt en het niet gewend bent om iemand te penetreren, heb je ineens een heel andere lichamelijke ervaring. Wees realistisch over je verwachtingen,” zegt ze. “In het begin is het misschien hard werken en zal je niet zoveel kunnen doen als jij of je partner zou willen. Oefen je stoten, hoe suf het ook klinkt. Wen aan die bewegingen.”

Gebruik veel glijmiddel

Moet ik dit echt zeggen? Misschien moet ik dit wel zeggen. Te veel glijmiddel is beter dan niet genoeg glijmiddel. Niemand wil voor het eerst seks met een voorbinddildo proberen en het gevoel krijgen dat ze een rectaal onderzoek ondergaan.

Een paar andere dingen om op te letten: glijmiddel op waterbasis is geweldig. Dat is doorgaans een gel of vloeistof en werkt met de meeste condooms en seksspeeltjes, maar ze drogen wel snel uit. Glijmiddelen op oliebasis zijn megaglibberig en zullen niet uitdrogen, maar je kunt ze niet met latex-condooms gebruiken, omdat ze latex en rubber aantasten. Glijmiddelen op siliconenbasis zijn erg veelzijdig en drogen ook niet uit, maar die tasten siliconen seksspeeltjes aan, dus die moet je niet gebruiken met een siliconen dildo. Je kunt ook natuurlijke, biologische en veganistische glijmiddelen proberen, die volgens mij allemaal prima zijn. En je zult je er fijn bij voelen dat je niet met elke stoot de planeet sloopt.

De daad

Nu je goed voorbereid bent, kun je eindelijk seks hebben. Als het je eerste keer is, is het een slim idee dat de drager onderop ligt en de andere persoon bovenop diegene zit. Zo kunnen jullie allebei een beetje een idee krijgen wat jullie prettig vinden. Een andere makkelijke houding is volgens Ruby dat de drager rechtop staat, met de andere persoon op handen en voeten ervoor. Je kunt als nemer ook over iets hogers gebogen staan, omdat je dan in een iets betere hoek staat.

“Als je een tuigje gebruikt, zorg dan dat de boel goed vastzit,” zegt ze. “Soms willen mensen er esthetisch goed uitzien, maar je wil dat het echt strak zit en je vlees tussen de randen van het tuigje uitstulpt, want als-ie loszit kan dat je plezier echt belemmeren. Focus je ook niet alleen maar op de voorbinddildo – er zijn zoveel andere fijne dingen die je ook kunt doen. Het is een toevoeging aan de rest van jullie seks.”

En zoals altijd: blijf met elkaar praten. “Met een voorbinddildo heb je niet de zenuwuiteinden die in een penis zitten, dus je voelt niet wat je doet,” zegt Ruby. “Daarom is het heel belangrijk dat je altijd met je partner blijft praten. Alleen je partner weet hoe het voelt, dus laat je daardoor begeleiden. Stel vragen en geef je partner de ruimte om advies te geven, zodat jullie er allebei het meeste uit kunnen halen.”

Houd het schoon

Dit zijn niet zomaar kledingstukken waar we het over hebben. Je stopt letterlijk dingen in iemands lichaam, dus zorg ervoor dat alles ervoor en erna weer schoon wordt. Dat betekent niet dat je alles constant moet afvegen met plastic handschoenen aan (tenzij je daar geil van wordt), maar het kan geen kwaad om een gewoonte te maken van het schoonmaken van je voorbinddildo. Niemand wil een oude stoffige staaf in hun reet of vagijn.

Gelukkig is het onderhoud simpel. “Voor siliconen dildo’s kun je speelgoedreiniger of antibacteriële handcrème en water gebruiken,” zegt Renée. “Of je kunt de dildo drie tot vijf minuten bovenin de vaatwasser gooien, of in een pan koken. Met leer is het anders: dat kun je niet in de wasmachine doen. Veeg het voorzichtig schoon en droog het goed af voordat je het opbergt.”