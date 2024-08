‘Anthem’ is een zooitje van buitenaardse proporties

Morgen, op 22 februari, wordt Anthem eindelijk gereleased. In deze langverwachte online shooter van BioWare krijgen spelers de kans om met z’n viertjes hun omgeving te verkennen in vliegende Iron Man-achtige pakken genaamd Javelins.

Afgelopen maand bracht BioWare al een reeks frustrerende demo’s uit, die werden geteisterd door allerlei technische problemen. Maar goed, wat verwacht je anders van een bètatest?

Videos by VICE

Hier bij Motherboard hadden we wel zin om een robot-luchtballet op te voeren, dus negeerden we de negatieve berichten, gingen we er eens goed voor zitten en brachten we ons hele weekend met Anthem door. Helaas kwamen we erachter dat het spel zelfs vlak voor de console-release (Origin Access Premier-abonnees kunnen het nu al op hun pc spelen) nog steeds als een rommeltje aanvoelt – ook al werken de servers perfect.

Lang niet alles aan Anthem stelt teleur. De Javelins zien er zeer tof uit, en de kleine details – zoals watervallen die je pak afkoelen terwijl je door de lucht vliegt – dragen zeker bij aan de verrassende sciencefictionsfeer die de game kenmerkt. Desondanks kun je je als speler het best alvast voorbereiden op een hoop frustraties. Technische problemen, vreemde ontwerpkeuzes en een gigantische hoeveelheid bugs en glitches zorgen ervoor dat het vrijwel onmogelijk is om Anthem zorgeloos te spelen.

Uitgever Electronic Arts liet eerder al weten dat ze op de dag van de lancering middels een enorme day one-patch de grootste problemen (zoals de lange laadtijden) hopen te verhelpen. Maar dat neemt niet weg dat Anthem op dit moment nog lang niet klaar is om op de markt gebracht te worden.

Dit zijn de drie grootste problemen die je het gevoel geven dat Anthem met je in gevecht probeert te gaan, terwijl je het spel eigenlijk gewoon een knuffel wil geven en wil zeggen dat alles goed komt.

Laadschermen, laadschermen en nog eens laadschermen

Dit beeld ga je nog vaak genoeg te zien krijgen. Schermafbeelding: Anthem/Emanuel Maiberg

Terwijl je als Tony Stark door een prachtige buitenaardse jungle vliegt en alles wat beweegt kunt neerknallen, voelt de fantasiewereld van Anthem oprecht verdomd goed aan.

Het genot van die momenten verdwijnt echter snel, doordat je voor je het weet weer naar een laadscherm zit te staren. Het kostte ons bijvoorbeeld 3 minuten en 30 seconden om na het opstarten bij de ‘Freeplay’-modus terecht te komen. In Destiny 2, wat misschien wel de grootste concurrent van Anthem is, kostte het ons daarentegen 1 minuut en 50 seconden om tot het punt te komen waar we konden rondrennen en schieten.

Drieënhalve minuut klinkt misschien niet lang, maar het feit dat je zo ontiegelijk veel laadschermen tegenkomt maken die drieënhalve minuut ineens ondraaglijk lang aanvoelen. Het is zelfs zo irritant dat je uiteindelijk niet eens meer de moeite neemt om een van de belangrijkste dingen van het spel te doen: namelijk het upgraden van je Javelin en je wapens.

Stel je eens voor dat je in Anthem een gigantische, buitenaardse schorpioen doodt en het beest een superzeldzaam geweer laat vallen. Als je zo’n wapen in handen krijgt, wil je natuurlijk niets liever dan het meteen uitproberen. Ziet het er vet uit? En hoeveel schade kan je ermee aanrichten? Ik hoop dat je geen haast hebt, want het duurt even om daarachter te komen.

In games als Diablo III en Destiny 2 kan je als speler vrijwel direct je nieuwe uitrusting uitproberen. Als je dit in Anthem wil doen, moet je eerst uit de Freeplay-modus gaan (laadscherm), de ‘Forge’ betreden om je uitrusting te kunnen aanpassen (laadscherm), teruggaan naar de centrale hub (laadscherm) en vervolgens weer verder het gebied in trekken om je nieuwe spullen daadwerkelijk te kunnen testen (nog een laadscherm). We hebben het getimed, en dat alles kost je op z’n minst ongeveer 2 minuten en 50 seconden. Als je je nieuwe uitrusting niks vindt en het weer wil veranderen, kan je weer helemaal van voren af aan beginnen. Het is, op z’n zachtst gezegd, tergend.

De geplande day one-patch zou de laadtijden moeten verbeteren, maar dat verandert niets aan het enorme aantal laadschermen dat de actie keer op keer blijft onderbreken.

De laadschermen zijn funest voor je immersie in de introductie van Anthem, waardoor de game ontzettend onsamenhangend aanvoelt. Daarnaast verdelen de laadschermen de kaart in losse delen, waardoor de open wereld een stuk minder als een geheel aanvoelt dan het zou moeten doen. Tot slot duren de meeste missies ongeveer tussen de 10 en 20 minuten, wat op zich geen probleem is, maar het feit dat je hierdoor nog meer laadschermen tegenkomt, gaat ten koste van je waardevolle speeltijd.

Oneindig veel bugs

Op dit moment bevat Anthem ontelbaar veel bugs, waarvan een aantal die de game letterlijk onspeelbaar maken.

Soms komen spelers pas later in een Stronghold-missie terecht dan de rest van hun groepsleden, waardoor ze niet alleen de opening missen, maar af en toe ook op bepaalde punten blijven vastzitten en niet verder kunnen komen. Dit was ook al een probleem bij de demo’s. Volgens sommigen zou dit worden veroorzaakt door een fout die optreedt wanneer sommige spelers een fysieke harde schijf gebruiken en anderen een ssd. Een woordvoerder van EA vertelt aan Motherboard dat het inderdaad met hardware te maken heeft:

“Het is te wijten aan een verschil in hardware,” schrijft een woordvoerder van EA in een e-mail aan Motherboard. “Bij een aantal veelvoorkomende gevallen, zoals de Tyrant Mine stronghold, hebben we het inmiddels al opgelost en we zullen eraan blijven werken om de ervaring te verbeteren.”

Deze bug komt nog eens bovenop een groot aantal andere missie-specifieke bugs, die kunnen voorkomen dat spelers vooruitgang boeken in de game. Een aantal hiervan zullen hopelijk door de day one-patch worden verholpen.

Maar er zijn nog meer bugs die, hoewel ze minder grote gevolgen hebben, nog steeds verschrikkelijk irritant zijn. Zo blijft de ondertiteling van gesprekken soms lang nadat het gesprek is beëindigd nog op het scherm hangen. Andere keren verdwijnen vijanden uit het niets, of worden ze ineens onzichtbaar. De mecha bij Fort Tarsis zitten vol visuele glitches. Spelers kunnen letterlijk door de wereld heen vallen. Het lukte ons lang niet altijd om de spraakchat te laten werken, wat nogal een probleem is aangezien je in Anthem momenteel niet via tekst kan communiceren. En meer dan eens viel het geluid tijdens een missie volledig weg.

Nog iets wat misschien geen bug genoemd kan worden, maar wel vervelend is: De game vraagt je vaak om je team tijdens een missie te komen versterken – zelfs als je je teamgenoten vlak voor je ziet vliegen – waardoor er weer een laadscherm in beeld verschijnt. Gelukkig zal de day one-patch ervoor zorgen dat de mogelijkheid om je aan te sluiten bij je team voortaan een stuk soepeler verloopt.

EA laat weten dat een deel van deze bugs (zoals het door de vloer vallen tijdens bepaalde missies) zal worden opgelost tijdens de day one-patch. Maar zoals we onlangs hebben gezien bij Fallout 76 kan het oplossen van sommige bugs weer tot nieuwe bugs leiden. Als je dus geen zin hebt in een game vol frustrerende fouten, wacht dan nog even een paar dagen voor je Anthem koopt, zodat je weet wat je te wachten staat.

Het enige wat je doet is grinden

Afbeelding: Anthem/Emanuel Maiberg

Lootgames zoals Diablo III, Destiny 2 en Anthem draaien om het verzamelen van nieuwe gear. Je bent het merendeel van je tijd bezig met grinden: Je doodt aliens om nieuwe loot te verkrijgen, wat het vervolgens makkelijker maakt om meer aliens te doden die je weer meer en betere loot geven. Er zijn zelfs mensen, zoals gamedesigner Jonathan Blow, die dit soort spellen “onethisch” vinden, omdat het spelers aan het lijntje houdt zonder ze er echt iets voor terug te geven.

Deze digitale variant van de Skinner-box [een onderzoeksmethode waarin het effect van vaste beloningen op dieren werd getest, red.] werkt echter alleen als de beloningen gelijkmatig aan de spelers worden gegeven. Op dit moment is dat bij Anthem absoluut niet het geval, waardoor de game aanvoelt als een eindeloze, saaie grind.

Het grootste probleem in deze grind voor wapens is dat het gewoon niet zo interessant is. Je kunt bijvoorbeeld amper zien wat eigenlijk het verschil is tussen een geweer van level 10 of level 11. Veel vetter zien ze er niet uit, en hoewel de statistieken zeggen dat ze wel degelijk beter zijn, hebben we zelden het gevoel gehad dat onze nieuwe uitrusting ons daadwerkelijk krachtiger maakte dan voorheen.

Het verkrijgen van een nieuw en beter item zou in een spel als Anthem als een beloning moeten voelen die je sterker maakt dan ooit tevoren. James Davenport, een redacteur bij PC Gamer, liet perfect zien hoe dat gevoel in Anthem volledig ontbreekt:

https://twitter.com/my_beards/status/1097271531204358144

Het meest tragische hieraan is dat deze eindeloze grind zelfs de worldbuilding van het spel heeft beïnvloed – iets waar ontwikkelaar BioWare eerder in uitblonk met games als Mass Effect. Waar Mass Effect bekend stond om de ingewikkelde dialogen, de loyaliteitssystemen en vertakkende verhaallijnen, lijken de personages en hun omgeving in Anthem er alleen maar te zijn als onderdeel van de grind.

Interactie met niet-speelbare personages (NPCs) wordt bijvoorbeeld aangemoedigd door ‘rep’-punten vrij te geven. Dit zijn punten die ook kunnen worden behaald door missies te voltooien en die kunnen worden gebruikt om spullen vrij te spelen en blauwdrukken te maken.

Het toevoegen van een puntensysteem aan iets waar BioWare altijd zo in uitblonk (namelijk het voeren van gesprekken met NPCs) is een vreemde beslissing. Het geeft je bijna het idee dat die punten enkel bedoeld zijn om je met NPCs te laten praten die je normaal zou negeren, omdat de gesprekken verder amper invloed hebben op het verloop van het spel. De eerdere games van BioWare moedigden je aan om met NPC’s te spreken doordat er beslissingen uit voortkwamen die de rest van het spel zouden beïnvloeden.

In Anthem kom je als speler daarentegen ineens voor een personage te staan dat een minuut of twee tegen je lult, waarna je zonder iets terug te zeggen weer verdergaat met je leven. Er verandert niets aan de wereld om je heen, en het enige wat je eraan overhoudt zijn een paar ‘rep’-punten.

Daarbij helpt het ook niet dat het plot van Anthem eigenlijk uit niets meer bestaat dan wat zelfstandige naamwoorden die de speler om z’n oren krijgt. En dan is het maar te hopen dat het jou iets uitmaakt dat de ‘Monitor’ de ‘Cenotaph from Freemark’ wil stelen, die werd verwoest door de ‘Heart of Rage’ om de macht te krijgen over de ‘Anthem of Creation.’ Veel onzin, weinig inhoud, dus.

Hoe groot je budget ook is, het maken van videogames is een kunst die lang niet altijd blijkt te slagen. Daarnaast staan lootgames erom bekend dat het moeilijk is om de juiste balans te vinden.

Destiny 2 had ook een lastige start, maar door voortdurend dingen aan het design te veranderen, weten ze hun spelers blij te houden. Diablo III moest een onderdeel van de game verwijderen, omdat ontwikkelaar Blizzard niet had voorzien dat spelers er misbruik van zouden maken. Het is dus heel goed mogelijk dat er met Anthem uiteindelijk hetzelfde zal gebeuren, en alles alsnog op zijn plek valt. We hopen oprecht dat dit ze lukt, want de kern van het spel – shit slopen in een vliegend Iron Man-pak – is best sick. Het is die 45 euro echter pas waard wanneer EA de gigantische lijst problemen weet op te lossen.