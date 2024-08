Deze app laat je weten of je partner tijdens de lockdown op Tinder zit

Zelfs als de halve planeet thuiszit, vinden mensen manieren om elkaar te versieren.



Tinder vierde onlangs dat er op één dag meer dan 3 miljard keer werd geswiped – het grootste aantal tot nu toe. Maar niet alleen de liefde bloeit op tijdens quarantaine. Er is namelijk ook een andere app in opkomst, die je gerust de tegenpool van de datingapp mag noemen. Die app heet Cheaterbuster en je kunt ermee in de gaten houden of je partner actief is op Tinder. Op 21 maart piekte de app qua gebruikersaantallen, en op 2 april werd de app nog steeds 25 procent meer gebruikt dan normaal. Maar omdat er over de hele wereld lockdowns zijn, zitten fysieke dates er voorlopig niet in. Dus waarom zou je nu überhaupt op Tinder zitten – laat staan om vreemd te gaan?

Jessica* werkt zes dagen per week in een verzorgingstehuis. Ze begint elke dag om half 7 ’s ochtends. Haar temperatuur wordt gemeten en ze moet een aantal vragen beantwoorden over wat ze de 24 uur daarvoor heeft gedaan. Haar vriendje bracht daarentegen sinds het begin van de lockdown al zijn tijd alleen in zijn eigen huis door. Jessica had hem gewaarschuwd dat ze druk aan het werk zou zijn en dat ze hem niet zou kunnen zien. Hij had daarop geantwoord: “Ik kan niet wachten totdat dit allemaal voorbij is, zodat we weer samen dingen kunnen ondernemen en met elkaar kunnen zijn.”

Na drie weken begon haar vriendje afstandelijk te doen. Jessica dacht dat hij gewoon een beetje van streek was, omdat ze elkaar lang niet hadden gezien. Maar op een ochtend kreeg ze een berichtje van een vriendin: “Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zag ik net je vriend op Tinder.” Jessica downloadde meteen Cheaterbuster, waarop ze zag dat hij inderdaad een Tinderprofiel had. “Ik werd woest, dus ik belde hem en zei dat hij direct naar mijn huis moest komen,” zegt Jessica. Het stel ging in haar auto zitten om te praten. “Hij moest huilen en zei dat het niet zijn bedoeling was en dat het een ongelukje was geweest. Maar ik had zoiets van: nee, je downloadt Tinder niet per ongeluk en je begint niet per ongeluk met meisjes te praten.”

Jessica schopte hem de auto uit. Maar hij had zijn telefoon laten liggen, dus ze greep de kans om zijn berichten te checken. “Hij had met een paar meisjes gepraat, maar niet veel meer dan ‘Oh hoi, hoe gaat het?’,” zegt ze. “Ik denk dat hij zich gewoon verveelde, maar ik vond het alsnog geen goed excuus.” Na vier jaar met hem in een relatie gezeten te hebben, maakte ze het uit.

Cheaterbuster kwam in 2016 op de markt en wordt gerund door een klein team in Mexico-Stad. Ernesto Reyes*, de maker van de app die liever anoniem wil blijven omdat hij bang is dat hij anders alle bedriegers over zich heen krijgt, vertelt me dat hij een gelukkig getrouwde man is. Hij wil slechts iets duidelijk maken over alle gegevens die openbaar beschikbaar zijn. “We hebben zo’n gedetailleerde en genuanceerde digitale voetafdruk, dat iedereen met een beetje nieuwsgierigheid ontzettend veel over je te weten kan komen,” zegt hij.

In de eerste instantie wilde Ernesto gewoon wat media-aandacht genereren en de app daarna weer van de markt halen. Maar omdat zijn team zoveel positieve feedback heeft ontvangen, besloot hij om de app in de lucht te houden. “We hebben van een paar honderd mensen al bedankjes ontvangen,” zegt hij.

Ik vraag Ernesto waarom volgens hem op dit moment zoveel meer mensen Cheaterbuster gebruiken. “We hebben in Mexico een gezegde: ‘La ociosidad es la madre de todos los vicios.’ Dat betekent zoiets als: ‘Nietsdoen is de moeder van alle ondeugden’,” antwoordt hij.

Amy* zat al een paar dagen alleen in thuisisolatie in New York toen ze besloot om de oude Tindergesprekken tussen haar en haar partner te herlezen. “Maar toen zag ik dat hij allemaal nieuwe foto’s van zichzelf op zijn profiel had gezet – zonder shirt en zo. Ik had zoiets van: oh oké, interessant.” Ze confronteerde hem ermee, maar toen verdween hij ineens van haar lijst met matches. “Dus hij had ofwel zijn profiel verwijderd of mij als match verwijderd,” zegt ze. “Ik downloadde Cheaterbuster en kwam erachter dat zijn profiel nog steeds actief was.”

Amy en haar partner hebben het nog niet uitgepraat, maar ze zegt dat zij in de tussentijd wel met anderen op Tinder en Bumble aan het praten is. “Ik zit nu weer op datingapps, om te zien wat er nog meer allemaal rondloopt,” zegt ze. “De gesprekken zijn nu wel anders. Je wordt een soort van gedwongen om echt op iemand in te gaan en goed met iemand te praten,” zegt ze. “Het is moeilijk om aan iemand uit een andere uit te leggen hoe het is om nu in New York te zijn. Zij weten gewoon niet hoe het is om dag en nacht ambulances te horen.”

Veel gebruikers hebben duidelijkheid gekregen door Cheaterbuster, maar er zijn ook zorgen dat de app tot dwangmatig, stalkerig gedrag kan leiden.

Een zoekopdracht op Cheaterbuster kost 9,99 dollar, oftewel iets meer dan 9 euro. Adam* gaf binnen drie maanden ongeveer 400 euro uit aan de app. “Ik wilde de hele tijd updates,” zegt hij. “Toen het op z’n ergst was, checkte ik meerdere keren per dag of ze al Tinder had. Het kostte me veel geld. Mensen moeten erg voorzichtig zijn, om te voorkomen dat ze verslaafd raken aan kennis over hun ex-partner.”

Ik vraag Adam hoe het voor hem was toen hij er uiteindelijk achter kwam dat zijn ex-vriendin Tinder had geïnstalleerd. “Het troostte me enigszins om te weten dat zij verder ging met haar leven,” zegt hij. “Het nam een gevoel van onzekerheid weg. En zat ik naar haar te smachten terwijl zij met iemand anders aan het neuken was? Nou, dat heeft Cheaterbuster me wel duidelijk gemaakt.” Hij is inmiddels gestopt met de app.

Toen Ernesto de app creëerde, wilde hij het bewustzijn vergroten over hoe makkelijk het is om toegang te krijgen tot informatie waarvan we denken dat die privé is. Ik vraag hem hoe COVID-19 relaties kan beïnvloeden, en hij had een paar adviezen.

“Om positief te blijven, moeten we dit als een tijd zien om onszelf te reinigen van de negatieve dingen die ons leven beïnvloeden,” zegt hij. “Dit is een goed moment om even stil te staan, naar ons leven te kijken en moeilijke beslissingen te maken, die er uiteindelijk voor zorgen dat ons leven beter wordt.”

Het is misschien niet compleet verwonderlijk dat je merkte dat je ineens weer door je matches aan het scrollen was, gewoon omdat je weer een hele dag in je eentje thuiszat – of je nou wel of niet aan het daten bent. Maar wees dan ook niet verbaasd als je betrapt wordt.

* Naam is veranderd op verzoek van de geïnterviewde

