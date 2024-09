At The Drive-In is terug (alweer) met een tour en nieuwe muziek

At the Drive-In slingerde gisteren een clip de wereld in met afsluitend de vermelding van een datum: 21 januari, en laat dat nou net vandaag zijn. Zoals het er naar uitziet, gaat de band op wereldtournee en zal er nieuwe muziek aankomen. Het laatste album, Relationship of Command, stamt uit 2000, waarna de band in 2001 uit elkaar ging. Op de website van At the Drive-In kun je je e-mailadres achterlaten. Een wijs mens doet dat.

De band stopte dus in 2001, maar kwam weer bij elkaar in 2012 voor een paar shows. Destijds zeiden Omar Rodriguez-Lopez en Cedric Bixler dat het optreden in Londen hun allerlaatste zou zijn. In november vorig jaar werd al bekend dat de band op het Rock on the Range-festival in Ohio zou staan. Grote kans dat later vandaag duidelijk wordt waar ze nog meer zullen spelen.

