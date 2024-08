Hier ligt de bakermat van het Nederlands kickboksen

De komende maanden legt fotograaf David Meulenbeld voor VICE Sports telkens een bekende Nederlandse vechtsportschool op de plaat. Hij begint in Mejiro Gym, aan de Lauriergracht in Amsterdam. Deze sportschool wordt door velen gezien als de bakermat van het Nederlands kickboksen, al claimen meerdere scholen deze titel.

De ring in Mejiro Gym.

Roël en André Mannaart runnen Mejiro Gym tegenwoordig.

Het verhaal van Mejiro Gym begint in 1975, als karateka Jan Plas naar Japan reist. Daar ontmoet hij sensei Kenji Kurosaki in zijn dojo in Tokyo. Van hem leert Plas kickboksen. Plas is zo onder de indruk van wat Kurosaki hem leert, dat hij dit naar Nederland wil brengen. Terug in Nederland richt hij samen met een paar andere pioniers, zoals Thom Harinck, de Nederlandse Kick Boxing Bond (NKBB) op.

Aan de muur hangt een poster van een kickboksgala in 1978.

Mejiro hangt vol met oude foto’s.

Boven de ingang van de zaal staat een Japans altaartje.

Plas richt dan ook Mejiro Gym op, vernoemd naar het Mejiro-district in Tokyo, de wijk waarin de dojo van Kurosaki ligt. De eerste vechters van Mejiro Gym waren mannen als Lucien Carbin en Johan Vos. Rob Kaman werd de eerste wereldkampioen kickboksen voor Mejiro Gym. Andere grote namen die voor Mejiro hebben gevochten zijn bijvoorbeeld André Mannaart, Andy Souwer, Bob Schreiber, Peter Aerts en Remy Bonjasky.



Een huidige klas krijgt les.

Plas droeg het stokje van Mejiro Gym in 1990 over, om zich op andere zaken te richten. Hij speelde toen al een rol in de onderwereld. In 1986 was Plas bijvoorbeeld betrokken bij de ontvoering van hasjhandelaar Gijs van Dam senior. André Brilleman, een van de leerlingen van Plas, was jarenlang de bodyguard van Klaas Bruinsma. In 2008 werd Plas gearresteerd voor drugshandel, waarna hij in 2010 zelfmoord pleegde. Maar dat staat allemaal los van de huidige Mejiro Gym.

André Mannaart runt Mejiro Gym tegenwoordig samen met zijn zoon Roël Mannaart, een beer van een vent. Roël wilde vroeger geen kickbokser worden, maar is toch gevallen voor de sport. De afgelopen jaren is hij goed bezig naam te maken als zwaargewicht. Hij kroonde zich begin dit jaar tot K-1-kampioen in Japan en won in september in de Johan Cruijff Arena zijn eerste partij bij Glory. Samen met zijn vader traint hij de nieuwe generatie Mejiro-vechters.

Zie hieronder meer foto’s van Mejiro Gym:

