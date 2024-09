We recenseerden de Billboardhits van dj’s die niemand kent

Billboard – het equivalent van de Top 40, maar dan van Amerika – lanceerde in 2013 een nieuwe lijst: ‘Hot Dance/Electronic Songs’. Dat kon ook niet anders vanwege de belachelijk snelle opkomst van EDM of, zoals Billboard zelf zei, de opmars van de “bruisende dancescene.” De eerste paar jaren waren het vooral artiesten als Martin Solveig, David Guetta en Kaskade die de lijsten aanvoerden, inmiddels weet een compleet nieuwe delegatie dj’s en producers zich er doorheen te mengen. Zij voeren met hun muziek steeds hetzelfde trucje uit: een mengsel van house, pop en trap met hier en daar die befaamde Flume-drop.

Vergis je niet: de grootmachten vind je nog steeds terug in de lijst – de huidige top tien wordt bezet door Calvin Harris, Zedd en Chainsmokers. Maar daarna worden ze afgewisseld met namen waar we nog nooit van hebben gehoord, zoals Illenium, Ryan, Brian Justin Crum, Gryffin, Bruno Martini, CMC$ en ALOK. Wie de fuck zijn deze mensen? Is hun muziek een beetje oké? We gingen luisteren en zochten het uit.

1. Starley – “Call on Me”

Lijstpositie: #9

Spotify-streams: 23 miljoen



Dit liedje is als de kledingwinkel Zara, maar dan in muziekvorm. Het klinkt niet alleen als iets dat speciaal gemaakt is voor in die zaak, het vertegenwoordigt zelfs de kleding die daar wordt verkocht. De Australische zanger Starley combineert een Ed Sheeran-achtige akoestische gitaar met Jack U-vocaaleffecten, en gooit er een opzwepende housebeat op die net zo heen en weer hopt als Zara’s trends. Call on Me is het muzikale evenbeeld van die doorzichtige topjes met leren patches die werkelijk elke influencer op Instagram draagt

2. Bag Raiders – “Shooting Stars”

Lijstpositie: #15

Spotify-streams: 63 miljoen



In elke moderne hitlijst vind je een oud liedje dat plotseling weer wordt geluisterd doordat een meme het weer relevant heeft gemaakt. Deze keer gaat de eer naar Shooting Stars van het Australische synthpopduo Bag Raiders. Het nummer stamt uit 2011 en haalde toen de zevende plek op een of andere Aussie-lijst, om daarna de vergetelheid in te raken. Tot nu dus, nu het zegeviert op de vijftiende plek. Dankzij deze video kwam het nummer weer boven de grond en door de duizenden andere filmpjes die daaruit volgden werd Shooting Stars een dank meme – iets dat we stiekem wel kunnen waarderen. Daarom staat dit liedje ook al uren op repeat hier

3. Martin Jensen – “Solo Dance”

Lijstpositie: #18

Spotify-streams: 163 miljoen



Voor jou is tropical house misschien vergane glorie, maar de Zweedse producer Martin Jensen plukt er nog altijd de vruchten van. Jensen is een tovenaar als het gaat om marketing op social media; volgens zijn wikipediapagina “werd hij een wereldwijd viraal fenomeen op Facebook omdat hij grappige geluiden uit virale video’s haalde en die veranderde in tropicalhouse-nummers.” Kijk maar eens naar Tropical Duck Army of het wat slomere Minions on the new track!. Zijn liedje Solo Dance is dankzij de oneindige lading meezingbare vocalen een perfecte radiohit, waardoor het niet zo gek is dat-ie in deze lijst staat.

4. DVBBS and CMC$ featuring Gia Koka – “Not Going Home”

Lijstpositie: #30

Spotify-streams: 53 miljoen



EDM draait vaak om universaliteit: iedereen moet begrijpen wat een liedje wil zeggen. Als het slecht geproduceerd is, vergeet iedereen de track de volgende al. Als het goed wordt gedaan, krijg je Not Going Home. Het Lorde-achtige nummer is mooi, subtiel en zelfs een klein beetje eng in zijn perfectie. Digitale muziek is zelden zo naadloos geproduceerd. O ja, CMC$ spreek je uit als See Me Counting Stacks. Ja, echt waar.

5. Jax Jones featuring RAYE – “You Don’t Know Me”

Lijstpositie: #19

Spotify-streams: 100 miljoen



Voor dit liedje samplede Jax Jones de Ibiza-klassieker Body Language uit 2005 van M.A.N.D.Y. en Booka Shade. You Don’t Know Me is bijna onmogelijk om aan te horen, laat staan er een mening over te vormen. Het flauwe housenummer gaat simpelweg het ene oor in en het andere weer uit.

6. Gryffin and Illenium Featuring Daya – “Feel Good”

Lijstpositie: #21

Spotify-streams: 10 miljoen



Het is tegenwoordig niet zo moeilijk om dj’s en producers te vinden met het woord ‘ill’ in de naam. De opvallend saaie Illenium houdt, volgens zijn wikipediapagina, van de natuur: “Het houdt me in balans”. Ook verhuisde hij naar Denver nadat hij daar Bassnectar zag spelen en is zijn favoriete hobby naar de bioscoop gaan. Oké, nu over zijn muziek: Illeniums hitje Feel Good is een samenwerking met iemand die Gryffin heet, die op zijn persfoto lijkt op een nietszeggende figurant uit Grand Theft Auto. Hun liedje is een versmelting van een saai gitaargetokkel met overdreven EDM-drops, maar wordt gelukkig gered door de sterke vocalen van de achttienjarige Daya (bekend van Don’t Let Me Down, de hit die ze vorig jaar met Chainsmokers had).

7. San Holo – “Light”

Lijstpositie: #24

Spotify-streams: 50 miljoen



De naam San Holo klinkt als een hippe buurt in Londen of een nieuwe spijkerstoflijn van de WE, maar eigenlijk is het de artiestennaam van de Nederlandse dj en producer wiens stijl een beetje op die van Flume lijkt. Het liedje is niet heel spannend, maar de stevige drums en kleurrijke synths zorgen ervoor dat-ie wel wat leuker is dan de meeste andere Flume-achtige nummers.

8. Jonas Blue and RAYE – “By Your Side”

Lijstpositie: #28

Spotify-streams: 143 miljoen



Als je van EDM houdt, ken je Jonas Blue misschien nog wel; hij was vorig jaar verantwoordelijk voor de tropicalhouse-cover van Tracy Chapmans liedje Fast Car. Met By Your Side laat hij horen dat zijn vrolijke kitsch het nog steeds heel erg goed doet. Ik probeerde me niet in te laten pakken door de aanstekelijke vocalen, blije piano en hoge melodie, maar na vijf keer wist het m’n schedel open te breken en zich voorgoed te nestelen in mijn zwakke brein. Vecht er niet tegen, ik beloof je dat het een leuk liedje is.

9. Cash Cash and ROZES – “Matches”

Lijstpositie: #38

Spotify-streams: 4 miljoen



ROZES maakte een behoorlijke eerste indruk met haar single Roses die ze samen met Chainsmokers uit de hoge hoed toverde. In Matches doet ze dat trucje nog een keer, maar nu op de beats van het New Jersey-trio Cash Cash die de welbekende Flume-drop door een One Direction-achtig liedje fietsen. Het nummer voelt als de soundtrack van een filmscène waarin tieners ontsnappen uit een kwaadaardig doolhof en vervolgens een potje zoenen in een kamer zonder zwaartekracht.

10. Whethan featuring Flux Pavilion and MAX – “Savage”

Lijstpositie: #50

Spotify-streams: 15 miljoen



Geef toe: de naam Whethan klinkt als een veel te duur dieet met chemische afslanksmoothies, en de single Savage klinkt als een manke olifant die tevergeefs probeert een rondje te lopen. Dit komt misschien doordat de hese stem van MAX niet echt relaxt is om naar te luisteren. Of misschien is het wel de schuld van Flux Pavilion, die het liedje met een inspiratieloze dubstepmelodie probeert te redden. Hoe dan ook: dit halflege nummer is het gewoon niet.

11. Alok and Bruno Martini featuring Zeeba – “Hear Me Now”

Lijstpositie: #43

Spotify-streams: 150 miljoen



De award voor de beste naam gaat naar Bruno Martini, wat klinkt als een personage in The Simpsons die een fancy cocktailbar opent tegenover Moe’s Tavern. Ik wilde het liedje daarom leuk vinden, maar het lukt me gewoon niet. Iemand (ik denk Zeeba?) zingt zeurend over het gepingel van een of andere gitaar, er zit een flauwe kickdrum in en het gefluit werkt enorm op de zenuwen. Ik bedoel maar.

12. Brian Justin Crum featuring Toy Armada and DJ GRIND – “Show Me Love”

Lijstpositie: #45

Spotify-streams: 33,000



Dit is een van de weinige EDM-liedjes die teruggaat naar de tijden waarin het ene na het andere strandnummer werd uitgepoept. Het heeft iets charmants, maar het is ook behoorlijk zielig, hoe Crum tekeer gaat op deze synths uit het Avicii-tijdperk. Het nummer doet een beroep op iedere gast met opgepompte armspieren en flinterdunne enkeltjes – ik zie ze al staan in hun wifebeaters op Ibiza met een zwarte zonnebril op en een veel te duur biertje in hun handen. Het is ook niet zo gek dat dit nummer zo weinig streams heeft op Spotify en als ik jou was, zou ik niets aan dat magere aantal toevoegen.