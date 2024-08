Foto’s van Black Lives Matter-protesten in New York, Los Angeles en Londen

Lees hier meer over de Black Lives Matter-beweging in Nederland en de Verenigde Staten.



“No justice, no peace” galmde gisteren over de Dam in Amsterdam. Vuisten werden gebald en in de lucht gegooid, en een minuut lang was het doodstil. Zo’n vijfduizend mensen protesteerden tegen institutioneel racisme in Nederland en toonden zich solidair met de protesten tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Gisteren begon ook de Keti Koti-maand, de nationale herdenking van de afschaffing van slavernij.

Door de moord op George Floyd wordt er overal in Amerika geprotesteerd tegen politiegeweld. Hoewel de meeste protesten vreedzaam verlopen, lopen sommigen uit op rellen en arrestaties. In Brooklyn werden afgelopen zaterdag, op de tweede dag van het protest, 200 mensen gearresteerd. Een buschauffeur die arrestanten moest vervoeren, weigerde dat. In Los Angeles is het verzet, ondanks invoering van de avondklok, al zes nachten aan de gang. Trump overweegt het leger in te zetten om de demonstranten te stoppen.

Niet alleen in Nederland tonen duizenden mensen zich solidair met de situatie in de VS. In Duitsland en Nieuw-Zeeland verzamelden duizenden mensen zich om hun stem te laten horen. Demonstranten in Londen kwamen afgelopen weekend bijeen. Zes mensen werden gearresteerd.

Bekijk hieronder een verzameling foto’s van de protesten in Los Angeles, New York en Londen van afgelopen weekend:

Los Angeles

Londen

Brooklyn

Los Angeles

Londen

Los Angeles

Londen

Los Angeles

Londen

Los Angeles

Londen