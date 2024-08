Het dubbele leven van C12, de club onder het Centraal Station van Brussel

De house- en techno-avonden van C12 zijn een begrip geworden in Brussel sinds Tom Brus, Kevin Huerta van Ellinkhuizen en Mathieu Serra de club openden in februari 2018. Het is dan ook geen toeval dat wij er onze allereerste VICE Party hielden.



Om meer te weten te komen over deze bijzondere plek onder het Centraal Station, sprak VICE met Tom, de artistieke directeur van de club, die volgend weekend het tweejarige bestaan van zijn tweede thuis viert: “Deze plek moest eigenlijk een winkelcentrum worden.”

VICE: Hey Tom. Hoe is C12 onder het Centraal Station van Brussel beland?

Tom Brus: Met ons collectief Deep in House organiseren we house- en technofeestjes op atypische locaties. Denk aan plekken zoals het Atomium, Tour & Taxis, een voormalig postsorteercentrum, oude fabrieken,… C12 ontstond nadat de huidige eigenaars Horta-galerij ons contacteerden om een nieuwjaarsfeest te organiseren om 2018 in te zetten.

Foto’s: Jeremy Gérard

Waarvoor diende deze ruimte oorspronkelijk?

Het moest eigenlijk een winkelcentrum worden, maar de galerij had daar nooit echt succes mee, waardoor ze al snel haar huurders verloor. Nieuwe huurders bleven elkaar in snel tempo opvolgen, totdat de mensen die ons contacteerden het pand overnamen.

Zal C12 voor altijd onder het Centraal Station blijven?

In het begin gingen we ervan uit dat het maar een project van korte duur zou worden: niet meer als een paar maanden. Maar toen de plannen om de galerij te vernieuwen vertraging opliepen, besloten we onze aanpak hier te professionaliseren en te gaan voor een langetermijnvisie. Dankzij de unieke locatie en de vele mogelijkheden is dit echt een fantastische ruimte, die willen we echt niet kwijt. Vandaag de dag is het dus ons doel om hier zo lang mogelijk te kunnen blijven.

De Horta-galerij onder het Centraal Station van Brussel

Hoe kwamen jullie bij de naam ‘C12’?

Zoals ik al zei: deze galerij was oorspronkelijk bedoeld als een winkelcentrum. Op de plattegrond werd de galerij ingedeeld in ruimtes: C1, C2, enzovoort. De ruimte waar onze main dansvloer zich nu bevindt, was aangeduid als ‘C12’, dus besloten we de naam te houden. Het is kort, gemakkelijk te onthouden en werkt in alle talen van ons geliefde land.

“Ieder weekend moeten we alles opnieuw installeren. De volgende ochtend moet alles kraaknet zijn, alsof er nooit een feestje is geweest.”

Elke keer dat jullie de club sluiten, opent niet veel later de stationsgalerij weer. Hoe regelen jullie dat op logistiek vlak?

Tja, dat is hét grootste nadeel van deze plek. Elk weekend, voor ieder evenement, moeten we al het meubilair weer naar de hal van de galerij verplaatsen en opnieuw installeren. En de volgende ochtend moet alles weer kraaknet zijn, alsof er nooit een feestje is geweest. Dat lukt enkel met heel wat organisatievermogen, en serieuze logistieke kosten. Maar gelukkig hebben we al dat werk ondertussen weten perfectioneren.

Met nieuwjaar organiseerden jullie een 24-uursrave, wat betekent dat de galerij 24 uur dicht moest blijven… Was het moeilijk om dat geregeld te krijgen?

1 januari is de enige dag van het jaar waarop alle andere winkels van de galerij gesloten zijn. Het enige resterende obstakel was de expo ‘Claude Monet, The Immersive Experience’, die ook doorgaat in de Horta-galerij. Dus gingen we op zoek naar raakvlakken met de managers van de tentoonstelling, en gelukkig stonden zij open voor onze ideeën. Uiteindelijk gaven ze ons de toestemming om hun expo te gebruiken als ‘immersive’ chill-outroom. Dat vonden de mensen die naar onze rave kwamen ook best vet.

“Er zijn hier hotelkamers recht boven de dansvloer. Daardoor hebben we meteen veel aandacht moeten besteden aan mogelijke geluidsoverlast.”

Komen jullie goed overeen met de buren en andere handelaars hier?

Over het algemeen gaat dat heel goed. Aangezien er hier heel wat directe buren en aangrenzende gebouwen zijn, besteedden we veel aandacht aan het minimaliseren van mogelijke overlast, en blijkbaar doen we dat niet slecht.

Er zijn hier hotelkamers recht boven de dansvloer. Daardoor hebben we meteen veel aandacht moeten besteden aan mogelijke geluidsoverlast. In de beginmaanden konden sommige buren bepaalde frequenties horen. Dat hebben ze ons toen ook laten weten, maar gelukkig hadden ze wel begrip voor onze situatie. Ondertussen hebben we geïnvesteerd in de akoestiek van de ruimte, en hebben we ook een nieuw soundsystem. Het is perfect nu.

Zijn er op dat vlak bepaalde situaties dingen gebeurd die je zijn bijgebleven?

Daar zou ik een heel boek over kunnen schrijven. Maar wat er gebeurt in C12, blijft in C12.

Tom Brus, artistiek directeur van C12 | Foto : Maruschka Ndoumbe Eboule

Zoals je al zei, is momenteel ook de ‘Monet Experience’ te vinden in de galerij. Is dat een goede zaak volgens jou?

De Monet Expo gaat door in een ruimte die heel weinig gebruikt werd: de hoofdzaal van de Horta-galerij. De eigenaars van de galerij hebben ons het idee voorgelegd, omdat ze de mogelijkheden van die ruimte eens wilden testen. Het is eigenlijk een ideale plek voor tentoonstellingen, en overdag werd er maar weinig gebruik van gemaakt. En omdat er nu ook iets te doen is, kunnen we de lasten delen. Wat ons betreft is het dus een win-winsituatie.

Het enige minpuntje is dat die expo de locatie een beetje verstoort, maar we proberen de charme van C12 zo veel mogelijk te herstellen tijdens onze evenementen. We mogen hun tentoonstellingsruimte en technische apparatuur trouwens ook gebruiken voor sommige van onze evenementen, dus da’s dan weer positief: het biedt geweldige mogelijkheden. Naar verluidt hebben ze een contract gesloten voor meerdere tentoonstellingen, dus zal dat zo nog wel een tijdje verdergaan.

Denk je dat mensen op de hoogte zijn van de dubbele functie van deze plek?

Ik denk dat de meeste mensen die overdag de galerij passeren, niet beseffen zich niet realiseren dat op dezelfde plek elk weekend duizenden ravers staan te feesten, en er daarnaast ook tentoonstellingen, concerten en shows plaatsvinden. En tegelijkertijd zal een groot deel van de mensen die ‘s avonds naar C12 komt, niet weten dat de ruimte overdag ook open is, en we voor elk event alles opnieuw moeten opstellen en erna alles weer moeten wegruimen.

Wat zijn je beste herinneringen aan die eerste twee jaar in C12?

Onze avond met Donato Dozzy en Omar S was ongelofelijk. Als je me aan het begin van dit project zou vertellen dat we hier ooit zulke line-ups zouden kunnen presenteren, zou ik je nooit geloven! En verder… de eerste Gay Haze en de eerste Bénédiction. Hoewel die allebei op een zondag doorgingen, waren beide avonden legendarisch. De sfeer was top en het was leuk om te zien hoe onze medewerkers na hun dienst gingen feesten met een publiek dat vaak nog vrij nieuw voor hen was. Ik heb ook heel goede herinneringen aan de avond met Marcel Dettmann, één van mijn grootste technohelden.

Wat mogen we verwachten van jullie ‘Two Year Anniversary Weekend’?

Wel, er staan drie evenementen op de planning: vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag staat in het teken van techno, met de Hongaarse dj Dasha Rush, Neel en lunar convoy. Zaterdag is voor de housliefhebbers, met Roi Perez, de eigenaar van Panorama Bar, Peach uit Canada en onze vrienden Vieira & Fais Le Beau, de mensen achter het Gay Haze-collectief. We zullen ook C11 openen, onze tweede kamer, waar Chris Ferreira & Session 4000 de hele nacht zullen spelen. Op zondag sluiten we af met het jubileum van het Brusselse label Basic Moves, dat zijn derde verjaardag viert. En verder ook de Russische DJ Vlada, Albee en de baas van Walrus: nog een Belgisch label. Voor ieder wat wils dus.

