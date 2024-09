Chocolate Chunk Sprinkle Cookies met zeezout

Porties: 8-10

Totaal: 1 uur en 30 minuten

Ingrediënten

130 gram bruine suiker

65 gram kristalsuiker

170 gram ongezouten boter, gesmolten

1 ei

1 eigeel

2 eetlepels zetmeelstroop (optioneel)

3 theelepels vanille-extract

260 gram bloem

¾ theelepel bakpoeder

½ theelepel zout

440 gram fijngehakte chocolade

80 gram discodip

Fleur de sel, voor over de koekjes

Instructies

1. Verwarm je oven voor op 175 °C. Doe de bruine suiker en de kristalsuiker in een kom. Smelt de boter en voeg die aan de suiker toe. Klop het geheel zo’n 3 minuten, totdat je een substantie overhoudt die eruit ziet als nat zand. Voeg hieraan het ei toe, klop het door de mix heen, en voeg daarna het eigeel toe, waarna je alles weer opklopt. Hierna doe je de zetmeelstroop erbij (als je die gebruikt) en de vanille.

2. Meng je bloem, bakpoeder en zout samen in een kom. Doe de helft van deze mix bij je deeg en klop het op tot een glad geheel. Voeg hierna de andere helft van deze mix toe aan het deeg en klop het op. Als laatste voeg je de chocolade en discodip toe.

3. Verdeel je deeg in kleine balletjes en plaats ze op een bakplaat met bakpapier, 3 centimeter van elkaar vandaan, en besprenkel de deegballetjes met een snufje zout. Zet de plaat in de oven en bak voor zo’n 11-13 minuten, totdat de koekjes een gouden gloed hebben, maar nog niet helemaal bruin zijn. Laat de koekjes vijf minuten afkoelen op de bakplaat, voordat je ze verplaatst naar een ander bord om verder te koelen. Luchtdicht afgedekt en bewaard op kamertemperatuur blijven deze koekjes zeker vijf dagen lekker. In de vriezer zou je ze na 3 maanden nog kunnen gebruiken.