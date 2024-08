Hoe singles in België daten tijdens de coronacrisis

Vrijdagnacht op een obscuur feestje stomdronken beginnen muilen met die aantrekkelijke onbekende, en zo toch voor een aantal dagen je algehele emotionele leegte opvullen: dat zit er even niet in. Gelukkig toont de mens zich een wonderwel inventief wezen, dat zich ook in tijden van social distancing een weg weet te banen door het doolhof dat single life heet. Wij spraken met een aantal vindingrijke singles over hoe zij hun datingleven vormgeven in een tijd waarin iedereen wordt gevraagd om minstens anderhalve meter afstand van anderen houden. Dit is hoe zij daten tijdens corona.

Ellen* (29) stelt voor dat singles ter zelfpromotie hun vrienden inschakelen: “Een jongen was laatst jarig en zijn vriendinnen feliciteerden hem in hun Insta Stories met de boodschap erbij dat hij vrijgezel is: zoiets werkt volgens mij. Als mensen interesse hebben, dan reageren ze daar echt wel op.”

Videos by VICE

Zelf heeft Ellen haar inventiviteit ook niet op pauze gezet. “Op de eerste donderdag na de lockdown light waarin we nu zitten, had ik eigenlijk een eerste date met iemand”, vertelt ze. “We zouden naar een comedyshow gaan, maar die was afgelast, en daarbovenop was mijn date grieperig. Dus hebben we die avond dan maar een show van die comedian online bekeken en die erna besproken op WhatsApp. Toen ik achteraf aangaf dat ik het een leuk gesprek vond, zei hij. ‘Ja, we hebben alvast geen onzin verkocht’. ‘Onzin’ werd daarop het thema van onze tweede date.”

“Of ik zou videocallen met een date? Goh, niet meteen. Ik gebruik tijdens de lockdown geen make-up. En op een date wil je er toch op je best uit zien.”

En dus stuurde Ellen een paar dagen daarna het HLN-artikel 33 originele vragen om te stellen op een eerste date naar hem door. Genoeg onzin voor een vier uur durend chatgesprek. Of ze er niet aan denkt om eens een keertje met hem te videocallen? “Goh, niet meteen. Ik gebruik tijdens de lockdown geen make-up. En op een date wil je er toch op je best uit zien.”

Speeddatingconcept Dare to Date zag haar kans wél schoon in online videodaten. Hoewel ze op website duidelijk vermelden dat speeddating bij hen ‘geen gsm, geen app en geen gedoe’ betekent, maar wel ‘mensen leren kennen in het échte leven’, gooiden ze het roer gauw om toen corona viraal ging. Tot en met midden april staan er op Dare to Date enkel online speeddatesessies aangekondigd. Voor €12 – de helft van de prijs van hun ‘speeddating in het échte leven’ – kan je er nu achter je computerscherm mensen ontmoeten. Moet je nog wel even die dubbele kin zien te camoufleren.

Ricardo (31) verhuisde een half jaar geleden voor zijn werk vanuit Spanje naar België. Voor de uitbraak van het coronavirus leerde hij mensen kennen op feestjes en op Tinder en Bumble. Nu is hij enkel op datingapps aangewezen. “Doorgaans vraag ik zo snel mogelijk om iets te gaan doen, zodat ik niet te veel tijd voor mijn scherm moet spenderen. Dat is nu wel veranderd.”

“Ik swipe nu veel minder. Het heeft geen zin om alsmaar nieuwe matches te hebben met mensen die je nu toch niet kan ontmoeten.”

Tinder gaf in een bericht aan al haar gebruikers aan dat ze een stijging ziet van het aantal langere chatberichten in regio’s die door Covid-19 getroffen worden. Ook Ricardo heeft nu langere gesprekken met dezelfde vrouwen: “Hoewel ik me harder verveel, swipe ik minder. Het heeft geen zin om alsmaar nieuwe matches te hebben met mensen die je nu toch niet kan ontmoeten. Ik probeer de matches die ik al had nu beter te onderhouden.”

In de afgelopen week kreeg Ricardo na een leuk chatgesprek ook eens de vraag of hij niet liever wilde videocallen. “Dat vond ik toch te awkward. Ik ontmoet iemand liever in het echt, al helemaal de eerste keer. Eigenlijk is de hele vibe op Tinder best wel raar nu. De logica is volledig weg.”

Cafébazin en vrijgezel Liesbet ‘Lizzie’ Goedemé (31) riep een jaar geleden haar Komen Daten-concept in het leven. Eén keer per maand tovert ze haar Antwerpse café Tram 3 om tot een ontmoetingsplaats voor vrijgezellen van alle leeftijden en voorkeuren. Liesbet voorziet cocktails, dekt de tafel en zet r&b op. De vrijgezellen druppelen binnen, eten een hapje, slaan een praatje, beginnen te dansen en soms ook te kussen. Of daar ook koppels uitkomen? “Toch vooral koppels voor één avond”, aldus Liesbet.

Anderhalve week geleden organiseerde Lizzie een eerste online versie van ‘Komen Daten’, waarin zij als persoonlijke matchmaker fungeerde.

Toen corona de kop op stak, deed de innerlijke cupido in de cafébazin niet onder. Anderhalve week geleden organiseerde ze een eerste online versie van Komen Daten, waarin zij als persoonlijke matchmaker fungeerde. Vanaf 19u zaten alle 110 mensen die zich hadden ingeschreven klaar achter hun computer. Liesbet zette de deelnemers die ze goed bij elkaar vond passen samen in een digitaal gesprek, stelde hen aan elkaar voor, om vervolgens zelf uit het gesprek te verdwijnen, zodat de singles aan een tête-à-tête konden beginnen.

Na die positieve eerste onlinesessie komt Liesbet nu met Blind Gebeld: de uiteindelijke online versie van Komen Daten, die tijdens de gehele lockdownperiode maandelijks zal doorgaan. Liesbet maakte een Facebookpagina aan waarin vrijgezellen zichzelf met foto’s en een tekstje in de kijker kunnen zetten. Net als in de try-out zal ze één keer per maand op de pagina een Facebookevent aanmaken waarop de vrijgezellen zich aanmelden, zonder dat ze kunnen zien wie zich nog allemaal hebben aangemeld op het event. Liesbet zal dan de matches maken en hen samenzetten in een gesprek. “Ik moedig de matches aan om gewoon naar elkaar te bellen. En als ze niet durven, dan bel ik hen zelf op om hen moed in te spreken.” Do try this at home, als je het ons vraagt.

Op Radio 1 riep Boris Cruyssaert, de woordvoerder van Sensoa, vrijgezellen op om op hun tanden te bijten. Hij zei ook dat er in ons land nog steeds mensen ziekenhuizen binnenkomen ‘met een soa die ze nét hebben opgelopen’. Wat best zorgwekkend is. Blijf dus in uw kot en date online.

*Naam veranderd, echte naam bekend bij de redactie.



Krijg elke week onze 10 beste verhalen gemaild: schrijf je nu in voor de gratis VICE-newsletter.

Volg VICE België op Facebook, Twitter en Instagram voor meer originele verhalen over alles wat ertoe doet in de wereld.