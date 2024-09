Dekmantel is tien jaar en viert dat met tien EP’s

Tien jaar geleden vond de eerste editie van Dekmantel plaats, dus er is reden voor feest. Het festival en platenlabel brengt daarom dit jaar niet één, niet twee maar tien EP’s uit met muziek van een hele kluit artiesten.

De reeks wordt deze maand afgetrapt met drie heerlijk spacende liedjes van Gigi Masin, Vakula en Roman Flügel. Daarnaast komen oude rotten als Ricardo Villalobos en Burnt Friedman aan bod en zijn nieuwkomers als Levon Vincent en Shanti Celeste ook vertegenwoordigd. Er is ook een aantal producers terug te vinden dat al heel lang dikke vriendjes is met het festival, zoals Palms Trax, Joy Orbison en Young Marco.

Het eerste deel in de reeks is nu uit, de tweede EP komt op 17 april uit en de derde ligt 15 mei in de winkel. Wanneer de andere EP’s uitkomen is nog onbekend.

De gehele lijst aan artiesten die op de EP’s staan vind je hier:

Awanto 3

Burnt Friedman

Call Super

Central

Deniro

Donato Dozzy

Ectomorph

Fatima Yamaha

Gigi Masin

Gilb’R

Huerco S

Hunee

Interstellar Funk

Joey Anderson

Joy Orbison

Juju & Jordash

Legowelt

Lena Willikens

Levon Vincent

Motor City Drum Ensemble

Palms Trax

Peter Van Hoesen

Randomer

Ricardo Villalobos

Roman Flügel

Shanti Celeste

Suzanne Kraft

Syracuse

Talismann

The Egyptian Lover

Tom Trago

Tony Allen

Vakula

Voiski

Young Marco