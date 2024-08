Bekijk hier onze documentaire over het legendarische producersduo The Track Masters

Poke en Tone zijn samen The Track Masters. De kans dat deze namen je niets zeggen is groot, maar de kans dat je nooit iets hebt gehoord wat zij hebben geproduceerd is nihil. In de jaren negentig werkten ze samen met de grootste artiesten ter wereld: ze produceerden Juicy van Biggie, zijn verantwoordelijk voor vrijwel alles wat Will Smith ooit heeft uitgebracht en maakten van Destiny’s Child een supergroep.



In deze tijd sloten ze wat ongelukkige deals, waardoor ze eigenlijk nooit de credits en het geld hebben gekregen waar ze recht op hebben. Inmiddels zijn ze hard bezig om daar wat aan te doen, en de Nederlandse manager Olga Heijns helpt ze hierbij. In september waren ze een week in Nederland om met onder anderen Josylvio en Sevn te werken, en daar schoten wij een korte docu van, die je hieronder kunt zien.



Vandaag (18 oktober) interviewen we The Track Masters in de Melkweg, tijdens de conferentie van ADE Beats. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.