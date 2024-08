Hoe werkt dat nou, je drugs microdoseren?

Er is geen wetenschappelijke definitie van microdosering, maar het betekent meestal dat je een twintigste tot een tiende van de gebruikelijke dosis van een drug inneemt. Lsd en paddo’s zijn hiervoor veelal de eerste keus, maar de wereld van ‘microdosing’ is veel groter (en wilder, en kleurrijker) dan dat. Drugs die in eerste instantie wat intimiderend lijken, zoals dmt of mescaline, kunnen ook gemicrodoseerd worden. Tenminste, als je weet wat je doet.

Verschillende drugs hebben verschillende effecten, maar voor iedere drug geldt dat je het best met de laagste dosis kunt beginnen, om het van daaruit eventueel op te bouwen. Psychedelica zijn nog vaak ongereguleerd, en daardoor weten mensen misschien niet precies wat ze consumeren, zegt Peter Freed, universitair docent klinische psychiatrie aan het Columbia University Medical Center. “Het is zorgelijk dat mensen die deze stofjes zelf kopen, meestal geen hoge kwaliteit krijgen.”

Of je nu eenmalig of herhaaldelijk microdoseert – dus gedurende enkele dagen, weken of maanden – het is altijd een goed idee om het langzaam op te bouwen. Hierdoor voorkom je ook dat je tolerantie opbouwt. Na een microdosis kun je het beste een paar dagen wachten voordat je weer iets neemt, zegt Matthew X. Lowe, onderzoeksdirecteur van de psychedelische onderzoeksorganisatie Unlimited Sciences.

Psychedelica kunnen gevaarlijk zijn voor mensen met gezondheidsproblemen. Mensen die psychiatrische, neurologische of cardiovasculaire aandoeningen hebben of psychiatrische medicatie gebruiken zouden microdosering echt moeten vermijden, vindt James Giordano, professor in de neurologie en biochemie aan het Georgetown University Medical Center. Hij legt uit dat psychedelica “een effect kunnen hebben op het perifere zenuwstelsel, dat het tempo en de intensiteit van je hartslag en je bloeddruk beïnvloedt”.

Ook in Nederland wordt microdosing steeds populairder en gaan er regelmatig stemmen op om paddo’s en andere plantaardige psychedelica uit het strafrecht te halen. Let wel; de meeste psychedelica zijn juridisch gezien nog steeds illegaal en daarom strafbaar.

Dus, waarom zou je microdoseren? Onderzoek laat gemengde resultaten zien, zegt Ellen Bradley, universitair docent in de psychiatrie aan de Universiteit van Californië. Ze wijst op het grootste placebo-gecontroleerde onderzoek naar microdosering van psychedelica tot nu toe: “Mensen rapporteerden na microdosering verbeteringen op verschillende vlakken, van geestelijke gezondheid en productiviteit tot cognitie en levenstevredenheid – maar mensen rapporteerden dit ook na een placebo,” zegt ze.

Toch zijn er aannemelijke wetenschappelijke verklaringen voor het positieve effect dat microdosering zou kunnen hebben op iemands geestelijke gezondheid. “Psychedelica bevorderen de vorming van nieuwe neurale verbindingen en vergroten de neuroplasticiteit,” zegt klinisch psycholoog Holly Schiff, waarmee ze verwijst naar het vermogen van de hersenen om te veranderen. Het effect is slechts tijdelijk, maar wanneer het gebeurt, “biedt het een kans voor psychologische vooruitgang en gedragsverbeteringen door middel van psychotherapie.” Microdoseren zou daarom het meest effectief zijn in combinatie met therapie, hoewel sommige mensen menen dat microdoseren hen ook zonder therapie heeft geholpen.

Om de subtiliteiten van het microdoseren van verschillende drugs beter te begrijpen, spreekt VICE met verschillende onderzoekers, en gebruikers, over de verwachte effecten, de mogelijke voordelen en de risico’s.

Paddo’s

Gebruikelijke microdosis: 0,1-0,3 gram gedroogde paddenstoelen

Bij microdosering van paddo’s eet je meestal pure paddenstoelen of paddenstoelenbonbons, of je neemt pilletjes met gemalen paddenstoelenpoeder. Een juiste microdosis zou geen hallucinerende effecten moeten veroorzaken, zegt Giordano, de professor in Georgetown, maar kan wel een gevoel van onbezorgdheid en harmonie teweegbrengen. Dat is hoe het voelt voor Brandon Goode, een 29-jarige ondernemer. “Ik merk dat ik me met microdosering meer aanwezig voel in mijn dagelijkse activiteiten, of het nu gaat om mediteren, wandelen, socializen of werken,” zegt hij. Daarnaast voelt bij een diepe band met de natuur en met mensen.

Sommige mensen die een microdosis paddo’s nemen, melden verbeteringen in hun stemming, slaapkwaliteit, creativiteit en focus, zegt Lowe, onderzoeksdirecteur van Unlimited Sciences. Laura Dawn, een 38-jarige gids voor plantaardig medicijngebruik, gebruikt microdoses van paddo’s om ‘in een flow’ te komen voor haar werk. “Als kind haatte ik school, en microdosering van kleine hoeveelheden psilocybine heeft me geholpen om meer te genieten van het leren en om ‘s ochtends gefocust te blijven,” zegt Dawn.

Corinne Segura, een 39-jarige blogger, heeft het chronisch vermoeidheidssyndroom en lijdt daardoor aan slapeloosheid. Segura zegt dat als ze ‘s ochtends paddo’s microdoseert, zo weinig als 0,02 gram, dat ze dan ‘s nachts beter slaapt. Zelfs bij deze dosis, zegt ze, “blijven de effecten ongeveer een week voelbaar, en wordt mijn slapeloosheid nooit meer zo erg als voordat ik met de microdosering begon.”

Hoewel paddo’s relatief veilig zijn, zegt Lowe: “De risico’s zijn eerder psychologisch dan fysiologisch. Individuen kunnen negatieve emoties ervaren of emoties die te intens zijn. Dit kan leiden tot angst of een toename van neuroticisme.” Door met kleine hoeveelheden te beginnen, kan een gebruiker checken of die moeilijke emoties zich voordoen, en de volgende keer minder nemen. Het is ook een goed idee om potentieel gevaarlijke activiteiten zoals autorijden te vermijden, zegt Hailey Shafir, een gediplomeerd klinisch verslavingsspecialist en geestelijke gezondheidsconsulent.

Lsd

Gebruikelijke microdosis: 10-20 microgram

Microdosering van lsd wordt vaak geassocieerd met tech-ondernemers, en veel mensen beweren dat het hun productiviteit en creativiteit verhoogt. “De positieve energie was enorm anders dan op een typische met-koffie-doordrenkte werkdag,” zegt Joe Moore, een 39-jarige psychedelica-trainer. “Microdoses leken mijn stemming te verbeteren, gaven me een waanzinnige focus en verminderden mijn chronische pijn.”

Uit onderzoek blijkt dat die ervaring niet op zichzelf staat. “Anekdotische gegevens laten zien dat lsd voor meer energie zorgt, meer creativiteit, en een verhoogd cognitief functioneren en probleemoplossend vermogen,” zegt Shafir. De energiestoot die sommige mensen ervaren, heeft soms ook een keerzijde: na het nemen van een microdosis lsd in de ochtend, kon Moore ‘s avonds maar met moeite in slaap komen.

Het samenstellen van een echte microdosis betekent meestal dat je een papertrip acid in minstens 10 stukjes moet snijden, zegt Shafir. Bedenk wel dat lsd een lagere hallucinogene drempel heeft dan paddo’s. Met lsd is het dus makkelijker trippen. “Bij sommige mensen,” zegt Giordano, “wordt lsd op zo’n manier verwerkt dat het effect snel merkbaar is en dat het al snel hallucinogeen kan zijn.”

Dmt

Gebruikelijke microdosis: 0,5-1,0 microgram

Dmt staat bekend als een drug die je naar andere dimensies kan vervoeren. Maar met microdoses dmt lukt het sommige mensen om toch met beide benen op de grond te blijven staan, terwijl ze ook een diep gevoel van inspiratie ervaren. Dmt kan uit een laboratorium komen, plantaardig zijn of, in het geval van 5 meo dmt, gemaakt zijn van het gif van padden. Je kunt het vapen, in een pijp roken of snuiven. Sommige gebruikers vinden dmt de meest spirituele van alle microdose-drugs.

Yana is een 33-jarige techneut die om privacy-redenen haar achternaam niet wil delen. Yana vapete voor het eerst kleine hoeveelheden dmt op een feestje, waardoor ze aan een gesprek kon blijven deelnemen, maar tegelijkertijd een “hele fijne, liefdevolle, heilzame, opbeurende high” voelde. Sindsdien heeft ze dit verschillende keren geprobeerd. “Ik krijg geen intense visuals, maar soms ‘ademt’ de kamer, of pulseren dingen,” zegt ze. “Het geeft me het gevoel dat ik weet waar mijn plaats is in het universum, zowel groot als klein, en ik heb er vrede mee. Dingen sprankelen meer.”

“Dmt is een zeer krachtig hallucinogeen middel met zeer sterke entheogene en psychedelische effecten, zelfs in kleinere doses,” zegt Giordano. Iemand die microdoses neemt, kan zich “creatiever, expansiever en minder beperkt door denkprocessen” voelen, maar kan ook onbedoeld hallucineren. “Het piekt snel, dus het is snel aan en snel uit.” Giordano stelt voor om minstens twee uur te wachten na een microdosis voordat je meer neemt, omdat het even kan duren voordat de effecten volledig intreden.

Mescaline

Gebruikelijke microdosis peyote : 10 gram vers of 0,9 gram gedroogd

Gebruikelijke microdosis San Pedro: 10-20 gram vers of 3-5 gram gedroogd

De peyote en San Pedro-cactussen bevatten beide een samenstelling genaamd mescaline, die je bij hoge doseringen laat trippen. Mescaline kan bij microdoses leiden tot een verhoogd bewustzijn, meer intuïtie en focus, en een gevoel van “emotionele ontlading”, volgens Giordano.

Jose Alejandro Torres Aguilera, een 27-jarige kunstenaar en musicus, zegt dat microdosering van peyote hem heeft geholpen om te begrijpen “wat mijn pad is en wie ik wil zijn” en het heeft hem geholpen om “de dingen in mijn dagelijks leven rustiger en met lichtheid te benaderen”. Het kan een hele fijne optie zijn voor mensen die op zoek zijn naar een gevoel van innerlijke rust of stressvermindering.

Peyote en San Pedro zijn beide beschikbaar in poedervorm en in pilletjes. Een bijzonder risico is ‘ophoping’ van doses als gevolg van de manier waarop mescaline in het lichaam wordt opgeslagen en gemetaboliseerd, zegt Giordano. Hij waarschuwt voor meermaals per dag microdoseren. “Mescaline is niet iets wat je de hele dag door in microdoses wil nemen. Je kunt op den duur een macro-effect krijgen.”

Ayahuasca

Gebruikelijke microdosis: 50 gram

De hallucinogene thee die bekend staat als ayahuasca heeft twee componenten: de liaan, die zogenoemde monoamine oxidase inhibitoren (maoi) bevat die de verwerking van dmt in de hersenen bevorderen, en de dmt-producerende plant. Microdosering van alleen de liaan, meestal in vloeibare vorm, kan de activiteit in het dopamine-, noradrenaline- en serotoninesysteem van de hersenen verhogen, evenals de eigen productie van dmt, aldus Giordano.

Terwijl microdosering van alleen dmt zou kunnen leiden tot meer openheid en inzicht, zegt Giordano, zou microdosering van de maoi-component van ayahuasca eerder leiden tot “verhoogde waakzaamheid, minder vermoeidheid, en betere perceptie”.

“Microdosering (van de ayahuasca maoi) verankert me diep in het moment,” zegt een 40-jarige ‘healer’. “Het geklets in mijn hoofd valt weg, en ik ‘zie en weet’ vanuit mijn hart en mijn intuïtie. Ik ervaar een gevoel van vrede dat verlichtend en helend is voor mijn gestreste geest. Ik ben dan nog steeds in staat om door te gaan met mijn dagelijkse werk, een eindje te gaan hardlopen, eten te maken – maar ik doe dit alles met een diepe eerbied voor het leven.”

Onderzoek naar de effecten van maoi zonder dmt is beperkt, zegt Giordano: “We zouden meer te weten moeten komen over de voordelen van ayahuasca en de manier waarop de verschillende delen ervan op elkaar inwerken.” Ayahuasca kan veranderingen in bloeddruk, hartslag en de activiteit van onwillekeurige spieren (zoals ook het hart) veroorzaken. Daarnaast kan het leiden tot misselijkheid en overgeven, voegt hij eraan toe. Kortom, wees voorzichtig!

Ibogaïne

Gebruikelijke microdosis: 25 microgram concentraat of 50-100 microgram poeder

Ibogaïne wordt gewonnen uit het hout van een Afrikaanse struik die iboga heet. Het wordt gebruikt om drugsverslaving te bestrijden, om andere geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst en depressie te behandelen, en om intense spirituele ervaringen op te wekken. Een microdosis, ingenomen als pil of in de vorm van gemalen houtsnippers, wordt ook wel een ‘jagersdosis’ genoemd vanwege de verhoogde energie en alertheid die het veroorzaakt. “Mensen voelen zich geestelijk scherp, veel gevoeliger en ze waarderen subtiele waarnemingen,” zegt Giordano. “Het kan ook relationele gevoeligheid en empathie te verhogen.”

Le’ Jai’ La Troi, een 30-jarige medicijnvrouw en schrijfster, heeft een aantal jaren af en toe een microdosis ibogaïne genomen, zonder ooit een grotere dosis te nemen. “Deze plant heeft mijn relatie met mezelf, mijn raciale identiteit en mijn rol in de maatschappij drastisch veranderd,” zegt ze. “Door de healing van iboga begrijp ik mezelf als ziel.”

Mensen die ibogaïne microdoseren, kunnen meestal werken en andere dagelijkse dingen blijven doen, zegt Giordano, en in feite verbetert het vaak hun vermogen om helder te denken en zich te concentreren. Bij hoge doses kan ibogaïne iemands hartslag verlagen tot een potentieel gevaarlijk niveau, en hoewel dit bij microdosering minder vaak voorkomt, moeten mensen met een hartafwijking het niet nemen, aldus Giordano.

Mdma

Gebruikelijke microdosis: 20-40 microgram

Alexandria Wojcik, een 37-jarige ambtenaar, houdt ervan om mdma te microdoseren door haar vinger verschillende keren in een zakje te dopen tijdens een dansfeest. “Mdma microdoseren helpt me om een beetje meer los te gaan. Ik ben iemand die van nature introvert is maar toch graag deelneemt aan grote, drukke evenementen,” legt ze uit. “Mijn doel is om een ander soort, meer verlicht, bewustzijn te ervaren. Om meer op te kunnen gaan in het licht- en geluidspektakel en de ravende mensenmassa, terwijl ik volledig aanwezig ben en bewust van mijn omgeving.”

Dezelfde effecten die ontstaan bij een grotere dosis mdma, krijg je in mindere mate bij een microdosis. “Mdma creëert gevoelens van nabijheid en intimiteit met anderen, een algeheel gevoel van positiviteit en positive emoties, en ook een verhoogde gevoeligheid voor aanraking, zicht, reuk en geluid,” zegt Shafir.

Maar Giordano waarschuwt wel voor het herhaaldelijk microdoseren van mdma in een kort tijdsbestek, als je niet het effect van een volledige dosis wil meemaken. “Mensen zullen zeggen: ‘Ik voelde me geweldig. Ik nam het om 9 uur ‘s avonds. Ik voelde me weer geweldig. Om 11 en 1 uur ‘s ochtends nam ik meer, en toen crashte ik de volgende dag.’ Dat is macrodosering van mdma.” Het is ook belangrijk om genoeg te drinken, want mdma kan je uitdrogen, zelfs bij kleine doses, zegt hij. Hoe meer je neemt, hoe groter het risico op slaapstoornissen of op een kater de volgende dag.

Ketamine

Macrodoses ketamine lijken te helpen bij depressie en angst en, hoewel het onderzoek naar microdosering van ketamine beperkt is, bleek uit een studie in Frontiers in Pharmacology dat lage doses ketamine motivatie en aandacht bij ratten verbeterden.

Niet alle onderzoekers zijn het er over eens dat ketamine kan of moet worden gemicrodoseerd. “Ketamine is buitengewoon onberekenbaar en krachtig,” zegt Giordano, die waarschuwt tegen microdosering van ketamine, deels omdat het moeilijk is om het goed te doseren. Omdat hij niet denkt dat het een goed idee is om ketamine te microdoseren, kon hij geen microdosis adviseren.

Omdat een onjuiste dosering de neurotransmitter serotonine negatief kan beïnvloeden, wat angst of depressie kan verergeren, “kan een ketamine dosis het beste in een medische omgeving toegediend worden,” zegt hij.

Toch hebben sommigen het gemicrodoseerd. David Ronick, een 54-jarige ondernemer, beschrijft de microdosering van ketamine in een zuigtablet als “de beste meditatie die ik ooit heb ervaren.” Hij legt verder uit: “Ik tripte niet, maar ik had wel een beetje het gevoel dat ik boven mijn lichaam zweefde, volledig ontspannen was en in contact stond met mijn gedachten en gevoelens op dat moment.” Nadat hij dit zes weken lang elke week deed, voelde hij een kalmte die hij al jaren niet zo ervaren had. Hoewel hij nog steeds kampt met angsten, zegt hij dat hij nu beter in staat is om hiermee om te gaan.

Tot slot

Ondanks de veelbelovende bevindingen en de anekdotische ervaringen, is het belangrijk om te begrijpen dat microdosering niet rechttoe-rechtaan is. “De meeste microdosers experimenteren met zowel de specifieke dosering als met de regelmaat waarmee ze doseren – bijvoorbeeld elke dag, om de dag, een paar keer per week – om erachter te komen wat voor hen het beste werkt,” zegt Shafir. “Het is een proces van vallen en opstaan. Het komt vaak voor dat mensen per ongeluk een te hoge dosis innemen en sterkere effecten voelen dan ze hadden verwacht.”

Shafir wil graag nog een laatste punt maken: “Psychedelica zijn geen ‘wondermiddel’ tegen angst, trauma, (of andere geestelijke gezondheidsproblemen en aandoeningen), en ze werken alleen als een persoon in staat is om zijn gevoelens en ervaringen te verwerken, en dan vaak met behulp van een gekwalificeerde therapeut.” Met andere woorden, microdosering kan je een nieuwe kijk op het leven bieden en misschien een gevoel van welzijn – of het kan gewoon een spannende, trendy placebo zijn. Maar, wat het ook is, microdoseren gaat waarschijnlijk niet je problemen oplossen.