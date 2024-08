Ellery Cairo legt uit hoe je in quarantaine een gespierd beest wordt

De sportscholen zijn gesloten vanwege het coronavirus. Dat klinkt als een prima excuus om languit op de bank te liggen met een zak chips, maar dat is een vergissing, vindt Ellery Cairo. Ook in quarantaine zijn er namelijk nog genoeg manieren om zonder dure fitnessapparatuur te sporten. Cairo speelde onder meer bij Feyenoord, Hertha BSC en FC Twente, en bij die laatste club is hij momenteel in dienst als fitnesstrainer. In tijden van de coronacrisis geeft Cairo drie gouden tips om binnen te sporten en net zo’n beest als hij te worden.



https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvicesportsnederland%2Fvideos%2F208428510570051%2F&show_text=0&width=476

