ExtraTorrent gaat offline

De populaire torrentsite ExtraTorrent is definitief afgesloten. Het abrupte besluit werd een paar minuten geleden aangekondigd in een kort bericht op de website.

Na KickassTorrents en Torrentz.eu, is dit de zoveelste grote speler die afscheid neemt. De ExtraTorrent beheerder SaM heeft tegen de website TorrentFreak gezegd dat het inderdaad het einde is. “Het is tijd dat we er mee ophouden.” Het lijkt dus een lifestylekeuze te zijn geweest van een van dudes van een generatie die er nu een voor een mee lijken te stoppen.

Videos by VICE

ExtraTorrent was na Piratebay de grootste, met dagelijks miljoenen bezoekers. Het is nog niet duidelijk of geassocieerde groepen, zoals EtHD en ettv, ook gaan stoppen. Of juridische druk de oorzaak is van de sluiting is ook niet duidelijk.

Wel weten we zeker dat we voor onze entertainment nog meer aangewezen zijn op Netflix – dus beter breiden zij hun aanbod uit, voordat we echt allemaal weer terug zijn in pre-internetwereld, waarin niemand meer een dvd-speler heeft, en iedereen alleen nog maar dezelfde series kijkt.