Volgens wetenschappers zijn Facebook-verlaters een stuk gelukkiger

Sinds ik in maart vorig jaar mijn Facebook verwijderde, leid ik een leven zonder social media. Nu ik niet meer de hele dag aan die apps gekluisterd zit, heb ik oprecht het gevoel dat mijn leven erop vooruit is gegaan. Ik besteed meer tijd aan de dingen die ik leuk vind en voel me een stuk minder gestrest nu ik niet meer constant wordt blootgesteld aan nieuws. Daarnaast kan ik me langer op dingen concentreren en ben ik veel bewuster en in het moment aanwezig als ik tijd doorbreng met mijn vrienden en familie.

Ik kan me echter goed voorstellen dat lang niet iedereen zoveel van een leven zonder de socials kan genieten. Misschien zitten al die positieve effecten ook wel gewoon tussen mijn oren. Maar volgens een nieuw onderzoek van wetenschappers aan Stanford en New York University kan het wel degelijk kloppen dat het verwijderen van Facebook je een stuk gelukkiger maakt.

Het gerandomiseerde onderzoek – dat nog niet nog niet peer-reviewed is – hield het welzijn van honderden mensen bij in de maand nadat ze hun Facebook verwijderden. Hieruit bleek dat hun vertrek van het platform een positief effect had op hun welzijn. Het zorgde er niet alleen voor dat ze meer tijd besteedden aan offline activiteiten, maar ook dat ze na de maand zonder Facebook minder snel terugkeerden naar het platform.

“Ik had verwacht dat mensen zonder Facebook meer gebruik zouden gaan maken van andere digitale dingen als Twitter, Snapchat en internet in het algemeen,” vertelt Matthew Genzkow, econoom aan Stanford en medeauteur van het onderzoek, aan The New York Times. “Ik was dus enorm verrast toen we erachter kwamen dat dit niet het geval was.”

Niet alle gevolgen waren echter even positief. Het verminderde gebruik van Facebook leidde er bijvoorbeeld toe dat mensen vaker tv keken in hun eentje. Daarnaast waren ze minder goed op de hoogte van het politieke nieuws. Het grote voordeel van dat laatste is daarentegen dat mensen ook minder extreme opvattingen ontwikkelden over de politiek.

Het onderzoek werd in oktober 2018 gehouden onder een groep van 2844 Facebook-gebruikers. De deelnemers werden gevonden via advertenties op het platform en kregen de vraag voor hoeveel geld ze een maand geen gebruik van maken van Facebook zouden maken. In andere woorden werd er zo aan hen gevraagd hoeveel geld ze een maand op Facebook waard vinden. De helft van de deelnemers zei dat ze het voor minder dan 100 dollar (ongeveer 87 euro) wel zouden doen. Uit die groep werden vervolgens willekeurig de mensen geselecteerd die een maand lang aan het onderzoek zouden deelnemen.

De deelnemers moesten hun Facebook deactiveren en dit gedurende de hele maand zo laten. Om te controleren of ze hun belofte wel nakwamen, zochten de onderzoekers regelmatig de profielpagina’s van de deelnemers op, om te kijken of ze nog steeds gedeactiveerd waren.

In de maand zonder Facebook en de maand daarna, kregen de deelnemers verschillende vragenlijsten toegestuurd. Uit hun antwoorden bleek vervolgens dat het verlaten van het social mediaplatform zowel positieve als negatieve effecten had.

“De antwoorden van onze deelnemers laten zien dat Facebook het leven van mensen soms ook kan verbeteren,” schrijven de wetenschappers in het onderzoek. “Bijvoorbeeld door een bron van vermaak te zijn, door activisten en goede doelen een achterban te geven, of door geïsoleerde mensen een sociaal leven te bieden.”

Daarnaast geven de onderzoekers aan dat Facebook voor veel mensen absoluut een belangrijk onderdeel in hun leven is, gezien de gemiddelde tijd die ze op het platform doorbrengen (ongeveer 60 minuten) en de hoeveelheid mensen die aangaf dat een maand op Facebook voor hen 100 dollar waard is. “In discussies over de keerzijden van sociale media moeten we vooral niet vergeten dat sociale media bepaalde diepgewortelde en fundamentele behoeften vervullen,” schrijven de wetenschappers.

Aan de andere kant laat het onderzoek echter ook duidelijk zien dat er serieuze nadelen aan kleven, gaan de wetenschappers verder. Het feit dat mensen minder snel terugkeren naar Facebook na een break laat zien dat “verslavingsgevoelens en verwachtingspatronen ervoor zorgen dat mensen Facebook vaker gebruiken dan ze eigenlijk zouden willen.” Een ander nadeel is dat mensen minder op de hoogte zijn van het nieuws, maar zoals eerder gezegd raken ze hierdoor aan de positieve kant ook minder gepolariseerd.

De conclusie van het onderzoek is dat de negatieve effecten van Facebook “groot genoeg zijn om je zorgen te maken, maar tegelijkertijd een stuk minder heftig dan wat men in veel gevallen verwacht op basis van eerdere onderzoeken en de publieke opinie.”

Volgens de onderzoekers hebben veel innovaties in het verleden hetzelfde effect gehad – van romans tot televisie en nucleaire energie. In al deze gevallen ging hun komst gepaard met overdreven optimisme over hun potentieel, gevolgd door angstige discussies over hun mogelijke gevaren. Desondanks maken we van al deze dingen nog steeds gebruik. Het enige wat door de jaren heen is veranderd, is de manier waarop we er tegenaan kijken en er gebruik van maken. Dat is voor een groot deel te danken aan empirische onderzoeken zoals deze. Wie weet kijken we over 50 jaar dus wel heel anders tegen social media aan.

