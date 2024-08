Van American Pie tot Pornhub: een korte geschiedenis van de MILF

“Ik heb nog wat whisky, achttien jaar gerijpt, precies zoals ik het lekker vind,” zegt de moeder van Stifler in de cultfilm American Pie verleidelijk tegen de middelbare scholier Finch. Voor velen van ons was zij een eerste kennismaking met het fenomeen MILF. De term heeft zich inmiddels permanent in ons vocabulaire gevestigd. Of het nou om aantrekkelijke en zorgzame moederfiguren gaat of om rondborstige pornosterren: het fetisjeren van oudere vrouwen komt voort uit een (ooit als taboe gezien) verlangen naar iemand die tegelijkertijd moederlijk en seksueel is.



Je zou kunnen zeggen dat we op dit moment een kleine MILF-renaissance beleven, dankzij tv-programma’s als MILF MANOR. Maar wat betekent MILF vandaag de dag nog? Heeft het inmiddels een negatieve bijklank gekregen? En wat vinden echte MILF’s van de term?



Het begrip MILF werd populair in 1999, dankzij de eerder genoemde film American Pie. In de jaren daarna werd de term steeds bekender, en overal waren moeders die werden gebombardeerd tot iconische objecten van begeerte. Van de hit “Stacey’s Mom” tot series als Desperate Housewives, de MILF – een knappe oudere vrouw die door haar moederschap alleen maar nog aantrekkelijker wordt – was alom vertegenwoordigd. In 2008 werd het woord zelfs opgenomen in de Oxford English Dictionary.



Natuurlijk werd MILF ook al snel een essentieel begrip in de pornowereld. Volgens OG MILF-pornoster (en Sarah Palin-dubbelganger) Lisa Ann werd MILF-porno enorm populair rond 2005, en nam die populariteit nog meer toe na het verschijnen van haar film Who’s Nailin’ Palin in 2008. In 2012 was MILF een van de meest gezochte woorden op PornHub.



Tien jaar later is MILF wereldwijd de op drie na meest gezochte term, vlak na “hentai” en “Japanese”, volgens Pornhub’s 2022 Year in Review. In Nederland (en in het VK en in Canada) was MILF zelfs ronduit de meest gezochte term. Ook op andere pornosites duikt MILF steevast op in de top vijf meest gezochte termen. En video’s in de categorie “mature” worden ook het langst bekeken, met gemiddeld 18 minuten en 41 seconden. Wat is het dat we zo begeerlijk zijn gaan vinden aan oudere vrouwen?

Volgens Kristen Mark, een wetenschapper gespecialiseerd in seks en relaties, kan het verlangen naar oudere vrouwen te maken hebben met het feit dat het gezien kan worden als taboe. Als dit verlangen leidt tot het fetisjeren van moeders, kan het hinderlijk worden. “Er bestaat een idee dat het slecht of vies is om nog met seks bezig te zijn zodra je moeder wordt. Maar je bent natuurlijk nog steeds dezelfde persoon,” zegt Mark. “Die verschillende rollen kunnen naast elkaar bestaan – je kan seksueel zijn en een moeder, zonder dat je gefetisjeerd wordt tot MILF. Het fetisjeren maakt het problematisch.”

Als je afgaat op hoe MILF’s in onze samenleving worden neergezet, is het geen wonder dat zoveel jonge mannen zo’n fixatie op ze hebben: MILF’s zijn ervaren, ze zijn zelfverzekerd en traditioneel gezien verboden terrein. In het ideaal van een relatie met een MILF, waarbij een jonge, seksueel onervaren man buiten zijn jeugd en uiterlijk niets te bieden heeft, zorgt de MILF voor zijn seksuele opvoeding en is ze daarnaast liefdevol en zorgzaam. Een focus op MILF’s gaat in essentie over wat zij haar mannelijke partners allemaal kan geven. Want wat zit er voor de MILF zelf eigenlijk in? Niet veel meer dan het feit dat zij, op haar leeftijd, maar blij mag zijn met aandacht van een jonge man.

Dit alles bestendigd een overduidelijke dubbele standaard – waarbij een MILF wordt gefetisjeerd als een neukbaar object van verlangen voor jonge, door hormonen geplaagde mannen, en een “cougar” die afgeschilderd wordt als een oudere vrouw die zich als een roofdier op jonge, machteloze mannelijke slachtoffers stort. Het is allebei even seksistisch. “Allebei die termen worden bepaald door de male gaze en het patriarchaat, en ze laten weinig ruimte voor de verlangens van de vrouw zelf,” gaat Mark verder.



Trevor, een Amerikaanse student, gelooft dat de aantrekkingskracht van een oudere vrouw schuilt in het feit dat ze weet wat ze wil. “Het is fijn om seks met een oudere vrouw te hebben, en ze wil geen relatie,” zegt de 23-jarige (die net als de anderen niet met zijn achternaam in dit stuk wil). “Ze wil gewoon seks, en dat werkt goed voor jonge mannen, want dat willen wij ook.”



Er zijn ook veel vrouwen die de term omarmen, zoals Lola, een 47-jarige die werkt als escort en webcam-model in Zweden. “Ik hou ervan dat mannen me zien als verboden terrein en een beetje taboe,” zegt ze. “Het is opwindend om te weten dat ik nog altijd sexy en begeerlijk ben voor mannen, ook al ben ik een moeder.” Lola voelt zich vooral gesterkt door het MILF-label als ze werkt met jongere cliënten, die soms in de twintig zijn. “Natuurlijk komen er mannen van allerlei leeftijden op me af, dus ook mannen van 23. Ik denk dat ze blijven terugkomen omdat ze van een oudere vrouw willen leren hoe ze een betere minnaar kunnen zijn, en dat geeft me kracht,” voegt ze toe. “Bijna vijftig zijn en nog steeds begeerd door jongere mannen – welke vrouw wil dat diep van binnen nou niet?”



Niet iedereen denkt er zo over. Behalve het fetisjeren, vinden veel vrouwen de term MILF een vorm van ageism en schadelijk voor vrouwen die daardoor druk voelen om te voldoen aan onrealistische verwachtingen.



Genevieve, een verpleger van 55, werkt al dertig jaar in de cosmetische chirurgie-industrie in Australië en de VS. Daar zag ze de effecten van de druk die vrouwen voelen om langer jong te blijven. “We zijn zo bang dat we onze waarde verliezen omdat we in een door jeugd geobsedeerde maatschappij leven. Dat is niets nieuws,” zegt Genevieve. “Maar als je een zekere leeftijd bereikt waarop je plotseling geen seksueel wezen meer mag zijn, en wanneer je niet langer in de jaren bent dat je kinderen kunt krijgen, gaat je waarde als vrouw achteruit. Je wordt niet meer gezien, je bent praktisch onzichtbaar.”



Bijna alles wat wordt aangeprezen aan vrouwen van rond haar leeftijd gaat over het stoppen of vertragen van het verouderingsproces, zegt Genevieve. Ook als vrouwen ervoor kiezen om hun gezicht filler-en botoxvrij te houden, kunnen ze toch niet aan die druk ontsnappen. “Je krijgt kritiek, of je nou naturel blijft of er toch voor kiest om cosmetische behandelingen te ondergaan. Uiteindelijk, als je een zekere leeftijd bereikt en er niet alles aan doet om er jeugdig uit te zien, word je bij het grofvuil gezet,” gaat Genevieve verder.



Het is moeilijk om het daar niet mee eens te zijn. Het voelt alsof oudere vrouwen moeten opvullen, verven, gladstrijken en zich op een bepaalde manier moeten kleden om zichtbaar en gewaardeerd te blijven – en dit geldt nog meer als ze kinderen hebben. Daarom is de druk om een MILF te worden zo enorm. En het kan nog erger – zie hier MILF MANOR.



Voor degenen die onbekend zijn met het realityprogramma MILF MANOR – een poel van verderf en drama dat op het randje van incest balanceert – prijs jezelf gelukkig. Het is nachtmerriemateriaal. De ranzige tv-show brengt vrouwen van 40 tot 60 (oftewel, de MILF’s) naar een resort in Mexico, waar ze hopen de liefde te vinden bij een groep mannelijke twintigers. Maar er is een vrij misselijke twist: de twintigers die hopen op een romance met een hete MILF? Zij zijn allemaal zonen van de groep vrouwen.



Behalve perverse challenges (zoals wanneer de mannen geblinddoekt een sensuele massage moeten geven aan de geblinddoekte vrouwen, inclusief hun eigen moeder) en de slechte recensies (The New Yorker noemde het “een nieuw dieptepunt voor reality-televisie” en de Daily Telegraph beschreef het als “een tenenkrommende Oedipale nachtmerrie”) is vooral het uitgangspunt van de show nogal deprimerend.



Het zit zo: afgaand op het feit dat beroemde stellen met een groot leeftijdsverschil vooral afkeuring en hoon te verduren krijgen (denk aan Cher, 76, en haar nieuwe vriend Alexander Edwards, 36), is de maatschappelijke verwachting van vrouwen dat ze hun ouder worden accepteren en relaties aangaan met mensen van hun eigen leeftijd. Zo gezien is MILF MANOR bijna bewonderenswaardig, omdat vrouwen erin aangemoedigd worden om hun verlangen naar jongere mannen te ontdekken. Maar de realiteit is dat, door de zonen van de vrouwen naar het resort te sturen, de gezonde behoefte van die vrouwen aan seks en liefde belachelijk wordt gemaakt. De MILF’s worden daardoor neergezet als een beetje viezig.

Nu de MILF een culturele wedergeboorte doormaakt, lijkt het duidelijk dat de term verzuurd is – Oudere vrouwen worden nog steeds geassocieerd met het idee dat ze er zijn om mannen van dienst te zijn met hun seksuele ervaring, en dat ze een gefetisjeerd object zijn dat moet voldoen aan masturbatoire behoeftes. Natuurlijk zijn er vrouwen die zich heerlijk voelen bij de titel, en anderen die het juist verafschuwen, maar één ding is zeker: moeders zijn altijd meer dan alleen een MILF.

