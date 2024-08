Een VICE gids voor het overleven van de tweede lockdown

Genoeg gelachen, het is weer zover. Hetgeen waar we zo bang voor waren. We zagen het aankomen, probeerden ons er mentaal op voor te bereiden, maar hoopten er toch aan te kunnen ontsnappen. Lockdown: aflevering 2.

Het déjà vu-gevoel grijpt ons bij de keel. Hier gaan we weer met achterdochtige blikken op straat, de angst om je job te verliezen (als je je job nog hebt tenminste), het gemis naar onze vrienden, de eenzaamheid, de paranoia.

Tijdens de eerste lockdown begonnen we met brood bakken en besloten we collectief dat het geen goed idee was om dat nog eens te doen. VICE verzamelde een paar tips over wat je tijdens de nieuwe lockdown wel en niet hoeft te doen, om er zo weer min of meer ongedeerd uit te komen.

Begin niet weer te applaudisseren om 20 uur

In het begin was het nog ontroerend, maar de buurman die elke avond moeite doet om nét meer lawaai te maken dan de anderen, daar zitten we niet meer op te wachten.

Volg enkel de media die het nieuws op een feitelijke manier doorgeven

En vooral het nieuws dat geen warboel van de situatie maakt. Lees vooral niet de commentaren op sociale media, anders krijg je gegarandeerd een paniekaanval. Mijd elk publiek debat over het wel of niet dragen van mondmaskers of andere zaken met betrekking tot het coronavirus die niets concreet opleveren.

Als je toch denkt iets te missen hierin, kan je nog steeds rekenen op die ene nonkel met pensioen die alle complotten op de voet volgt via YouTube. Of kijk eens naar de trending topics op de verschillende platformen; als je #exitlockdown ziet, is dat een goed teken.

Stel geen doelen die je niet zult bereiken

Nee, je zult geen six-pack hebben aan het einde van de lockdown, net zoals je geen yoga pro of muzikaal talent zult zijn. In het beste geval heb je elk seizoen van ‘Black Mirror’ gekeken en je Spotify-bibliotheek gesorteerd; dat noemen we een realistisch doel.

Ga terug naar je kindertijd

Maak een herbarium, schrijf flauwe gedichten, begin te tekenen zelfs als je geen tekentalent hebt, maak een hut, speel met knikkers… Laad je batterijen op met wat goede nostalgie van vroeger en kom zo dicht mogelijk bij wat je was in de meest prachtige periode van je leven – toen er geen zorgen waren. Dit geeft ons ongetwijfeld allen een boost als deze pandemie eenmaal achter de rug is.

Doe het rustig aan met LIVE gaan op Instagram

Ik meen het. Je zet jezelf onnodig onder druk door jezelf bloot te stellen op netwerken die worstelen met je wifi en je onderkin. Natuurlijk zijn er tijdens de vorige lockdown tal van geniale gesprekken en concepten naar voren gekomen, maar eigenlijk kan dat ook niet-live. Dat vinden mensen ook prima. Je hoeft niet alles te posten. Het gemis aan sociaal contact, kan je niet echt vervangen met live gaan.

Respecteer je slaap routine

Een verstoord slaapritme geeft je het gevoel dat je een menselijk wrak bent, vooral als je ook al niet veel met je dagen doet. Als je iets van een bepaalde regelmaat in je leven wil houden, laat het dan je slaapritme zijn.

Koop niet meer toiletpapier dan normaal

Hetzelfde geldt voor pasta en meel. Laten we eens leren van de fouten uit het verleden, alsjeblieft. Misschien is dit zelfs de ideale kans om een stapje verder te gaan en alternatieven uit te proberen.

Kijk niet naar films die je eenzaam doen voelen

De tijden zijn zwaar, en dit is echt niet het moment om naar iets te kijken waardoor je je realiseert dat je sociale relaties nodig hebt: kijk geen romantiek, geen city-trip-films, geen films over toffe dingen doen met vrienden. Kijk maar wat documentaires, de echte wereld is al gek genoeg.

Consumeer verstandig

Er wordt ons ingefluisterd dat je tijdens de eerste lockdown nogal veel hebt gesmoord.

Zoek geen nieuwe passie

De kans is groot dat je het snel opgeeft, er in feite niks van snapt en geen vooruitgang boekt. Vermijd jezelf te kwetsen en speel op veilig: herneem iets uit je passies die je een paar jaar geleden hebt opgegeven en waarvan je de basis al beheerst.

Wind je niet op over politiek

Het kan je moordlustig maken of, op zijn best, in een vreselijke neerwaartse gedachtengang brengen. Ja, duizenden doden hadden kunnen voorkomen worden, maar het is nu eenmaal wat het is.

Koop lokaal

We weten dat Amazon en Jeff Bezos hun zakken weer gaan vullen. Je zuurverdiende centen verdienen het om ergens anders te worden uitgegeven, hoe lui je ook bent. Als je geen tijd hebt om naar de winkel te gaan, zoek dan een lokaal plan B. Bijvoorbeeld,

je favoriete theewinkel die bij je thuis levert (zeer fictief voorbeeld).

Doe aan apero time (maar niet op Zoom)

Als je na de pandemie terug wilt keren naar een normaal leven, is het belangrijk om de gas ingedrukt te houden. Blijf drinken – met mate – om in vorm te blijven. Dit is hét moment om nieuwe bieren te ontdekken of je eigen cocktail samen te stellen zonder al te veel geld te verspillen.

Blijf erbij

Hoewel het verleidelijk is om à la lockdown nr. 1 elke dag Animal Crossing te spelen, Tiger King te bingewatchen of uren door nietszeggende sociale media-apps te scrollen,… is het belangrijk om ook aanwezig te blijven in het echte leven. Zorg ervoor dat je je (school)werk niet laat liggen en het contact met al je collega’s of medestudenten niet per ongeluk verwaarloost.

Sta er niet alleen voor

Mensen die tijdens de eerste lockdown alleen woonden, weten dat ze dit scenario koste wat kost moeten vermijden. Zorg ervoor dat je ten minste één huisgenoot in huis haalt waarmee je in survival modus kan gaan. Bij voorkeur is dit iemand die kan koken en hierna ook de afwas doet, zo niet loop je het risico om na een week lockdown opnieuw alleen te willen gaan wonen.

Leer bij

Als we uit deze ellende komen, zullen er vele discussies moeten worden gevoerd en vele ongelijkheden moeten worden overwonnen. Lees, luister naar podcasts, bekijk documentaires en bespreek belangrijke zaken (online).

Koop jezelf zo’n adventskalender, dat is leuk

Een adventskalender is misschien wel het beste dat het katholicisme de wereld heeft ingebracht — naast het aantal verlofdagen. Met zo’n kalender wordt elke dag van de lockdown een overwinning, en elke overwinning verdient zijn eigen beloning.

Stel je verjaardagsfeestjes uit

Niemand wil “Happy Birthday” zingen op Zoom – hoewel het in het echte leven net zo awkward is. Stel dat allemaal uit voor na de lockdown.Verander gewoon je geboortedatum op Facebook, niemand zal het merken behalve je moeder. Verjaardagen in de eindejaarsperiode worden meestal ook vergeten, dus op deze manier krijg je misschien nog een cadeautje in 2021.

Hou de moed erin, we geraken er samen door!

