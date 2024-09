Grimes omarmt in ‘California’ de country-goth in zichzelf

Grimes bracht gisteren de video uit voor haar op Dolly Parton geinspireerde liedje California. In de door Claire Boucher (de vrouw achter Grimes) samen met broer Mac geregisseerde clip is een nieuwe versie van het liedje gebruikt: het heeft een tragere opbouw dan op het album Art Angels is te horen. De video is een schitterende mashup aan beelden zoals je mag verwachten van Grimes: gotische letters, bustes uit steen, en Claire zelf als een rijzende countryster en in verschillende stripheldenoutfits. Bekijk de video hieronder.