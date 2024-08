Porties: 4-6

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 1 uur

Ingrediënten

340 ml Guinness of Dragon Stout

250 ml volle melk

120 ml gecondenseerde melk

Klein beetje versgeraspte nootmuskaat

Paar druppels vanille-extract

30 ml overproof rum (dit is rum met een extra hoog alcoholpercentage), optioneel

Bereidingswijze

Plaats alle ingrediënten (ook de rum als je aangeschoten wilt worden) in een blender en mix. Plaats een uur in de koelkast en serveer daarna de drank in een glas met ijsblokjes.