Zelfs de vriendin van Huilon Harco is smoorverliefd op Gotu Jim

Ik wil even een angstaanjagend scenario schetsen, dat op het eerste gezicht erg onwaarschijnlijk lijkt, maar toch echt iedereen kan overkomen. Het is namelijk precies wat Harco laatst meemaakte, de Huilon-man, en hij is er nog steeds helemaal door verscheurd. Lees en huiver:



Je staat in de disco met het meisje van je dromen. Jullie hebben het naar je zin. Het is bloedheet maar het stinkt niet, de dj heeft de hele avond nog niet die ene A$AP Ferg-track gedraaid, je blauwe Adidas-jack is misschien wel oud maar staat je beeldig, en vooralsnog is niemand op het verschrikkelijke idee gekomen om twaalf sambuca te bestellen en aan te laten steken. En dan opeens! De euforie wordt onderbroken. De deuren slaan open met een doffe dreun, en Gotu Jim komt binnen. Is dat een… stoffen bucket hat op zijn hoofd?! Plots is je vriendin onderweg naar de ingang. In haar hand heeft ze één – correctie – twee flessen champagne. In de verte zie je dat haar glimlach stralender is dan ooit. Je telefoon trilt. Een sms’je van haar, met de tekst: “Ik wil Gotu Jimbo.” Een traan landt op het felle scherm. Je baant je snel een weg naar buiten, die jas haal je morgen wel op. Buiten miezert het, waardoor je zeiknat wordt. Je wil getroost worden, maar de taxichauffeur spreekt geen Nederlands of Engels. In bed krijg je nog een bericht van haar. Een spraakbericht, dat ongeveer klinkt als “Oeh, na na na na na na.” Dit is het laatste wat je ooit nog van haar zult vernemen.

Bekijk het videoverslag van deze traumatische gebeurtenis hierboven.