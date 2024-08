Hela, lieve lezer! Je kent ons natuurlijk omdat we zulke leuke stukjes schrijven. Maar wist je dat we ook weleens hele mooie foto’s bij die stukjes zetten? Tijd om daar nog eens even bij stil te staan, dachten wij zo. Vandaar dat je hieronder een selectie vindt met de tofste foto’s van het afgelopen jaar. Geen dank!

Giegling op Ruigoord tijdens ADE (foto door Bibian Bingen)

Club Bassiani in Tbilisi (foto door Zurius)

Iemand in het publiek bij het afscheidsconcert van Ben & Ruurd (foto door Koen van Bommel)

Selda Bağcan op Strange Sounds from Beyond (foto door Lotte Dale)

Appelsap (foto door Raymond van Mil)

Achter de schermen bij clipopnames van Polska (foto door Milan van Dril)

Een man laat zijn imposante tatoeages zien op de laatste editie van Sensation (foto door Raymond van Mil)

Kamixlo en Evian Christ backstage bij Progress Bar (foto door Amy Galbraith)

Pitch (foto door Raymond van Mil)

Cashmere Cat met hond en plantjes (foto door Cait Oppermann)

Fresku op Woo Hah (foto door Sybren Tieleman)

The Darkraver met twee vriendinnen (foto met dank aan The Darkraver)

Feestgangers voor discotheek Madeira in Nederweert (jaartal en fotograaf onbekend)

Een transpirerende man op Defqon (foto door Lara Verheijden)

Een zwaaiende cowboy op Sensation (foto door Joeri Woudstra)

Een moment van extase op Blijdorp Winterfestival (foto door Raymond van Mil)

Een van de kleurrijke bezoekers op Milkshake (foto door Raymond van Mil)

Rokend meisje in een vijver, Wildeburg Festival (foto door Bibian Bingen)

Tedere momenten op Tomorrowland (foto door Lara Verheijden)

Karl Willets van Memoriam op Roadburn (foto door William van der Voort)

Appelsap op Eurosonic (foto door Bibian Bingen)

Feestgangers tijdens Nacht voor de Nacht (foto door Raymond van Mil)

Feestgangers in een ver verleden (foto door Alan Light)

Liefde op het Hoerenbal in club Church (foto door Koen van Bommel)

Eaddy van Ho99o9 springt van het balkon in Bitterzoet (foto door Raymond van Mil)

El Haloef Litsini, Koningsdag (foto door Amy Galbraith)

Strippers, toen we ze vroegen om muziektips (foto door Djanlissa Pringels)