Hoe mascottes, frietbakkers en sauna-opgieters de hitte doorstaan

Deze zomer lopen de temperaturen voor zoveelste keer op tot boven de dertig graden en het lijkt er niet op dat het ooit nog minder warm zal worden. Door klimaatverandering zullen er steeds vaker periodes van extreme hitte en droogte zijn. Maar hoe komen we deze, en alle toekomstige snoeihete dagen, nou eigenlijk fatsoenlijk door? Om hierachter te komen, zocht ik contact met mensen met extreem hete beroepen, om ze te vragen of de warmte ooit zal wennen, wat ze ervan vinden om het zo vaak zo warm te hebben en of ze tips hebben om koel te blijven terwijl de aarde opwarmt.

Rob Kleijer (36), mascotte-acteur en mascotte-manager bij BEM-entertainment



Het scheelt dat ik van hitte houd, want mascotte-acteur zijn op warme dagen kun je vergelijken met in je mascotte-kostuum in een sauna zitten. Als ik geluk heb, sta ik op een warme dag in een luchtig pak dat gemaakt is van een dunne stof. Maar het kan ook zomaar dat ik een kostuum aan moet dat dubbel gevoerd is en met warme materialen is ingelegd om een bepaalde vorm te creëren. De bruine beer is bijvoorbeeld zo’n kostuum. Toch trek ik dat kostuum gewoon aan bij een bruine-beer-aanvraag op een warme dag. De klant is koning uiteindelijk en inmiddels kan ik er ook prima tegen: ik loop al jaren rond in dit soort pakken. Als ik een tip mag geven voor de warme dagen: draag zweetbanden en bandana’s. Dat doe ik ook altijd onder mijn masker. Anders stroomt het zweet namelijk in mijn ogen. Verder raad ik aan om veel water te drinken en af en toe een kopje bouillon of een handje chips te nemen. Zo vul je je zoutvoorraad weer aan. Maar wat mij het meest helpt als het warm is, is de interactie met mensen. Dat maakt een boel goed. Zeker tijdens een hittegolf bekommeren klanten zich om me. Er wordt me dan wel duizend keer gevraagd of ik het warm heb. Jammer alleen dat ik geen antwoord kan geven, want mascottes kunnen niet spreken.

Mascottes die er, ondanks alles, vrolijk uitzien.

Ruud Vleugels (49), frituurkok in frietwagen Tuutje van Ruudje



Hoe warm het is in de frietwagen, hangt af van hoe de zon staat. Als de zon aan de voorkant vol naar binnen schijnt, dan wordt het echt vies warm binnen. Daarom probeer ik op warme dagen de wagen strategisch te parkeren. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de snacks. Dat de snacks niet te warm worden is namelijk belangrijker dan dat ik niet te warm word. Hitte kan voor mij uiteindelijk niet zoveel kwaad en ik ben er ook wel aan gewend. Ik hang namelijk al vanaf mijn twaalfde boven de frituurpannen van 175 graden omdat mijn ouders ook in deze business zaten. Dat ik ben opgegroeid in de frituur, maakt dat ik goed tegen de hitte kan. Je lichaam went er toch aan en bovendien zit het me in het bloed. Ik zeg wel eens: er stroomt puur frituurvet door mijn aderen. Tips? Het enige wat ik soms doe om koel te blijven is de ventilator aanzetten. Want hete lucht, dat moet verplaatst worden. Verder zou ik zeggen, trek een zwembroek aan, dat doe ik thuis ook. In de frietwagen kan dat helaas niet, want dat staat een beetje raar. Een ijsje eten kan natuurlijk ook geen kwaad. Maar eet er niet te veel, want dat is niet gezond. Door mijn onregelmatige leven en te veel frikadelletjes hier en daar, was ik veel te zwaar geworden. Sinds ik geen snacks meer eet, ben ik 45 kilo afgevallen. Dat scheelt ook als het warm is, moet ik zeggen.

Jareth Geluk (31), sauna-opgieter in Thermen Bussloo



Onze sauna’s zijn 85 graden maar door de luchtvochtigheid voelt het warmer. Ik kon hier niet altijd goed tegen. Tijdens mijn eerste opgieting zei ik na vijf minuten: jongens, ik vind het goed zo. Ik ga eruit. Maar toch ben ik doorgegaan. Misschien wel omdat iemand tegen me zei dat ik gewoon moest volhouden. Inmiddels doe ik rustig zes opgietingen achter elkaar. Mijn lichaam heeft zich er op aangepast. Ik zweet snel en makkelijk en ik heb tegenwoordig zelfs niets meer met kou. Hitte is echt één van mijn lievelingsdingen. Het kan me niet heet genoeg zijn. Tips voor de warme dagen zijn: blijf lekker vocht aanvullen. Daarnaast: met zweten verlies je bepaalde stoffen, zoals magnesium en calcium. Het is daarom raadzaam om drankjes met isotonen te drinken. Verder: probeer je zo te kleden dat je de temperatuur van jezelf bij je houdt. Veel mensen denken: T-shirt uit. Maar dan staat je huid in direct contact met de warmte en krijg je het juist heet. Tijdens het opgieten, dragen wij daarom hemdjes en tijdens wedstrijden hebben we zelfs een pak aan. Dat lijkt warm, maar als het echt heet is om je heen, werkt het dus verkoelend.

Koos de Vries (64), komkommerkweker bij Oxin Growers



Als je niet tegen warmte kunt, dan wordt het moeilijk als komkommerkweker. Als je boven de planten werkt, kan het daar op warme dagen namelijk makkelijk veertig graden zijn. Om koel te blijven doe ik niet zoveel bijzonders: gewoon een korte broek en een T-shirtje aan. In de winter vind ik de kas heerlijk, trouwens. Als het buiten heel koud is, is het niet vervelend om in een kas van twintig graden te stappen. Als het buiten 35 graden is, is dat anders. Dan denk ik niet: joepie, ik ga lekker een nog warmere kas in. Echt van hitte houden, doe ik dus niet. Ik ga ook niet voor mijn lol op vakantie naar warme landen. Ik zit al genoeg in de hitte. Belangrijkste tip in het vak en in het algemeen als het op warmte aankomt is: geen zelfmedelijden hebben. Als je jezelf de hele tijd gaat vertellen in een warme omgeving: warm, warm, warm, of: waarom is het nou zo warm? dan kun je er vanzelf niet meer tegen. Dat is dus het belangrijkste als je je dagen fatsoenlijk door wil komen als het warm is: niet klagen, gewoon doorgaan.