How-To: Kippenpasteitjes

Het is winter, het is koud en er is eigenlijk maar een ding dat je nodig hebt: kippenpasteitjes. Farideh Sadeghin, onze bloedeigen Culinary Director, perfectioneerde dit recept in de MUNCHIES-koken zodat je deze koude dagen een beetje makkelijker kan overleven. Haar kippenpasteitjes hebben alles wat je zou verwachten van traditionele kippenpasteitjes, behalve dan dat de pasteischotel bedolven is onder een berg boterige bladerdeegkoekjes. Dit gerecht is perfect voor een dag in je joggingbroek voor de TV.