Illustrator van de week: Gino Bud Hoiting

Illustrator Gino Bud Hoiting, oftewel GBH, is wat je noemt een expert in lijnen trekken. Met de hand weet hij zeer symmetrische illustraties op papier te zetten voor bijvoorbeeld de bijlage van de Volkskrant of VPRO, maar ook op de muren van het Generator Hostel. “Ik vind het belangrijk dat mijn werk herkenbaar is, dat je gelijk ziet dat het van mij is en dat het een handmatige feel heeft.” Als een soort handelsmerk zet hij dan ook in veel van zijn illustraties een tekeningetje van een losse hand.

“Mijn fascinatie voor de lijn begon bij Keith Haring, maar ik keek als snel verder naar het werk van striptekenaren als Robert Crumb, Victor Moscoco, Ted Benoit, Joost Swarte, maar ook Dick Bruna.” In zijn illustraties van muren kan GBH zich volop uitleven door wel bijna honderd bakstenen te tekenen. Ook gebruikt hij lijnen om dynamiek in zijn illustraties te creëren. “Ik probeer mijn illustraties zo te maken dat het lijkt alsof ze in beweging zijn. De ene vorm reageert op de andere en dat duid ik aan met bewegingslijnen en ogen die elkaar aankijken.” In zijn illustraties zie je bijvoorbeeld niet alleen een man die koffie drinkt, maar die man staat ook te trillen van de cafeïne. Door deze dynamiek wordt zijn geïllustreerde wereld net wat chaotischer en absurder.

