Illustrator van de week: Josse Blase

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 15 Aug 2015 om 9:29 PDT

Illustrator Jose Blase vindt dat er genoeg mensen zijn die zeuren en zwartkijken. En dus voegt hij met zijn popart-illustraties juist een beetje vreugde en kleur toe aan de wereld: John Snow bereidt zich voor op een winter vol schaatsende apen, op de cover van Abbey Road zijn The Beatles vervangen door zebra’s, en Darth Vader heeft een ingebouwd lichtzwaard op een opmerkelijke plek gekregen. “Mijn stijl kenmerkt zich in mijn lijnvoering, de kleuren en is altijd wel een beetje quirky. Voor de rest stikt het van de flauwe grappen. Sorry daarvoor,” vertelt Blase aan The Creators Project.

De levendige fantasie van Blase is bij veel bedrijven en media gewild. Hij is de huisillustrator van Joylent en doet opdrachten voor onder andere NRC, VPRO en EO. “Het tekenpapier is voor mij een uitlaatklep. Het is sociaal geaccepteerder om merkwaardige dingen te tekenen dan ze hardop te roepen. Ik kan hier goed mijn ei en inkt kwijt.”

Videos by VICE

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 13 Sep 2015 om 10:20 PDT

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 13 Mei 2015 om 10:12 PDT

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 28 Mei 2015 om 9:55 PDT

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 13 Apr 2015 om 9:51 PDT

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 5 Nov 2015 om 11:38 PST

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 13 Dec 2013 om 11:53 PST

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 8 Mei 2014 om 10:55 PDT

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 12 Jun 2014 om 10:47 PDT

Een foto die is geplaatst door Josse Blase (@josseblase) op 14 Aug 2015 om 10:57 PDT

Volg Josse Blase op Instagram. We zitten zelf trouwens ook op Instagram. Hier, om precies te zijn.

Meer illustrators om in de gaten te houden:

Olf de Bruin

Bodil Jane

Pieter van Eenoge