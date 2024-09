In deze spiegel zie je jezelf in de vorm van oceaanplastic

Als plastic rommel lang in de oceaan blijft drijven, dan verandert het uiteindelijk in zogenaamd nanoplacstic. Dat zijn heel kleine stukjes plastic die in de cellen en het vet- en spierweefsel van dieren terecht kunnen komen. De Nederlandse ontwerper Thijs Biersteker gaat in op dit fenomeen met zijn kunstwerk Plastic Reflectic, een interactieve spiegel die jouw spiegelbeeld opbouwt uit honderden stukken plastic afval. “We veranderen langzaam in plastic,” zo legt de kunstenaar uit.

Je kent Biersteker misschien van de mistwolk die dit jaar tijdens Down The Rabbit Hole met het festivalpubliek mee aan het feesten was. Of van zijn bokszak, waarop je jouw woede over kanker kan botvieren.

Zijn nieuwe werk maakt gebruik van 601 echte stukken afval, die samen het oppervlak van de spiegel bedekken. Elk stukje vuilnis kan naar beneden worden getrokken, waardoor het verdwijnt in het zwarte water.

Wanneer je voor de installatie staat, scannen infraroodsensoren je lichaam. Vervolgens worden de juiste stukken afval, die overigens over de hele wereld zijn verzameld, naar beneden getrokken. Zo ontstaat er in in het water een silhouet van je eigen lichaam. Biersteker zegt dat het kunstwerk “laat zien dat iedereen invloed heeft op de soep van oceaanplastic. Jouw handelen heeft een direct effect op hoeveel plastic er in de oceaan ronddrijft.”

Hieronder zie je een korte video van het werk:

Plastic Reflectic is tot stand gekomen met een samenwerking tussen de Plastic Soup Foundation en de Persgroep. Ga naar de website van Thijs Biersteker voor meer van zijn werk.