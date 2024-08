Jack kiest voor de nacht

Het leven van de Rotterdamse rapper Jack begint pas na zonsondergang. De 19-jarige, die bij Rotterdam Airlines getekend heeft, zag eerder dit jaar een onverwachte doorbraak toen het nachtelijke geluid van zijn debuutsingle Op De Weg streams begon te pakken op Spotify. “Ik heb zoveel vragen maar aan wie moet ik het vragen? / Ik ga pitten draai mijn laatste / Het is ijskoud net als schaatsen (In het veld)”, schetst de enigmatische nieuwkomer op het liedje, dat op Spotify inmiddels goed is voor meer dan 8 miljoen streams.

In een vorig muzikaal tijdperk had Op De Weg nooit een hit kunnen worden, maar mede dankzij plaatsingen in vooraanstaande playlists en een toenemende interesse in existentialistische straatrap (major shoutout naar Hef en Kevin voor het droppen van hun albums Koud en Vrij) weten jonge luisteraars van Nederlandstalige hiphop ineens wie Jack is.

Videos by VICE

Zijn debuut-EP zag vorige week vrijdag het nachtlicht en draagt de doortastende titel PLAN A. Jack weet (zoals elke andere Rotterdammer dat ook weet) dat doortastende praatjes geen gaatjes vullen, en dat belofte schuld maakt. Dus heeft de rapper een EP gedropt die over de strekking van acht tracks minstens zo overtuigend is als zijn debuutsingle en net zo lekker gaat op Spotify, maar vooral een plekje zal weten te vinden in de plaatselijke coffeeshop, op de achterbank van een willekeurige Golf GTI met getinte ramen, of op de speakers van smartphones van schoolverlatende tieners in de gehele Randstad.



Ik reisde af naar de hoofdstad van Nederlandse straatrap om deze slapeloze nieuwkomer aan de tand te voelen over vreemdgaan, zijn favoriete avondwinkelsnack, en over zijn blowgedrag.

VICE: Ik heb bij jou altijd het idee dat je ‘s nachts leeft. Hoe laat sta je op en hoe laat ga je naar bed?

Jack: Ik ging vanochtend om kwart over 10 naar bed. Vanmiddag om 13.00 uur werd ik wakker gebeld voor dit interview. Ik heb denk ik twee à drie uurtjes geslapen.

Maak je je tunes in de nacht?

Ik ben heel weinig in de studio, eerlijk gezegd. Die vibe pakt me niet zo.

Maar je bent toch rapper?

Nee.

Niet?

Nee.

Denk je dat je EP in top tien van de Album Top 100 gaat binnenkomen?

Hij gaat hoger dan tien komen. Ik denk dat-ie deze week per tune meer dan 200.000 streams gaat pakken.

Heb jij over een jaar een ton gestacked?

Dat weet ik één miljoen procent zeker.

Ga je liever rijk dood op je veertigste of arm dood op je tachtigste?



Liever rijk dood op mijn veertigste, man. Sowieso.

Waarom?

Als ik het nu bereken, dan zou ik óf 21 jaar supergoed leven, óf 61 jaar in een struggle. Dan kies ik toch voor die 21 goeie jaren.

Waar ben je bang voor?

Voor grote spinnen.

Dus niet voor kleine huisspinnen?

Nee man.

Vanaf welk formaat kan jij bang worden van een spin?

Als-ie ongeveer zo groot als mijn handpalm is.

Hoeveel ongelezen gesprekken heb je op je WhatsApp?

86, dat valt nog best mee toch?

Gaat dat nooit aan je knagen?

Als het belangrijk is, dan bellen ze wel.

Heb jij aanstaan dat mensen kunnen zien wanneer je voor het laatst online bent geweest en/of je mensen hun berichtjes hebt gelezen?

Nee man. Alles wat uit kan, heb ik uitgezet.

Waarom?

Ik wil niet dat iemand me checkt wanneer ik laat wakker ben.

Wat is het naarste wat je een meid ooit hebt aangedaan?

Ik denk… gewoon vijf keer vreemdgaan in twee weken of zo.

En andersom?

Er zijn vrouwen die mij in een setup hebben geprobeerd te plaatsen, maar ze hadden nooit succes.

Een vrouw is dus nooit vijf keer vreemdgegaan bij jou in twee weken tijd?

Zij hebben dat tempo niet, joh.

Hoeveel uur in je leven ben je op de streets geweest?

Te veel om te tellen.

Hoeveel geld heb je in je hele leven aan hasj uitgegeven?

Ik heb twee jaar lang geblowd. Een kilo per jaar ongeveer, reken maar uit.

(Een gram kwaliteitshasj kost gemiddeld 10 euro. Jack meent 1 kilo per jaar gerookt te hebben. Omdat hij twee jaar lang gerookt heeft, zou dit neer moeten komen op twee kilo hasj: dit vertaalt zich naar maar liefst naar 20.000 euro in een schamele twee jaar. Wél vermeldt de rapper erbij dat hij niet alleen geld aan hasj heeft uitgegeven, maar er ook veel aan heeft verdiend.)

Vond je school wack?

Ik heb op het VWO gezeten. Ik heb er de beste tijd van mijn leven gehad. Ik ging er zonder boeken, maar met veel plezier naartoe.

Wat kocht je in de pauze?

Stokbrood met kaas. Elke dag.

Wat haal je ’s nachts bij de avondwinkel als je geblowd hebt?

Kinder Bueno’s.

Nee joh.

Ik haal die witte, die is het beste.

Ik vind die een beetje tegenvallen.

Dat had ik eerst ook, maar je moet ‘m leren eten. Je weet toch.

Heb je liever dat het voor altijd nacht of voor altijd dag is?

Moeilijke vraag, man. Kijk, feestjes enzo, die zijn in de nacht. En ik leef veel in de nacht. Dus ik zou zeggen: nacht.

Het is dan wel de hele tijd donker hè?

De hele tijd licht kan ook niet, broer.

In IJsland hebben ze rond deze tijd van het jaar maar twee uurtjes nacht per 24 uur.

Ik kies echt voor de nacht, man.