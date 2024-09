Jalapeño-poppers

Porties: 8

Voorbereiden: 15 minuten

Totaal: 1 uur

Ingrediënten

24 grote jalapeñopepers (ongeveer 900 gram)

30 ml olijfolie

190 g verse maiskorrels

2 g chilipoeder, plus nog wat voor de garnering

1 g gemalen komijn

kosherzout, naar smaak

1 tot 2 lente-uitjes, de witte en groene delen, fijngehakt

4 g verse koriander, gesneden, plus nog wat voor de garnering

170 g zachte roomkaas

90 g geraspte jong belegen

60 g verbrokkelde hüttenkäse

30 g geraspte cheddarkaas

24 plakjes bacon of spek, gebruik je favoriete soort!

1 grote pot smeerkaas

Bereidingswijze

1. Verhit de oven tot 220°C.

2. Was de jalapeños en snij de topjes er zo kort mogelijk af. Leg de topjes aan de kant. Haal de zaadjes en het membraan uit de peper met een kleine lepel. Het is handig om hier handschoenen voor te gebruiken. Als je dat niet doet, vermijd dan dat je hierna met je vingers in de buurt van je ogen komt – geloof me!

3. Verhit de olijfolie in een gietijzeren pan op middelhoog vuur. Voeg de maiskorrels toe en verhit 5 tot 7 minuten totdat ze een mooie donkerbruine kleur hebben. Voeg chilipoeder, komijn en zout toe en rooster de korrels ongeveer 30 seconden, totdat de kruiden geroosterd zijn en de mais zwartgeblakerd is. Meng de mais met de lente-ui en koriander, en laat het geheel vervolgens afkoelen.

4. Meng ondertussen de vier kaassoorten in een kom. Gebruik je handen om alles goed te mengen, zodat er een egale mix ontstaat. Voeg de kaasmix daarna toe aan de mais.

5. Vul elke peper met een grote hoeveelheid van het kaas- en maismengsel. Zet de topjes vervolgens weer op de pepers en wikkel elke peper in een plak bacon. Zorg ervoor dat de hele peper volledig bedekt is.

6. Plaats een bak onder het ovenrooster en leg de pepers op het rooster. Zorg ervoor dat de topjes van de pepers omhoog wijzen om kaaslekkages te voorkomen (spoiler: de kaas gaat sowieso lekken, maar dat is niet erg).

7. Bak de pepers 35 tot 40 minuten, totdat de bacon gaar en bruin is. Leg de jalapeños op een schaal en gooi er terwijl ze nog heet zijn een eetlepel koude smeerkaas over. Door de warmte gaat de kaas smelten over de pepers. Garneer met wat chilipoeder en koriander.