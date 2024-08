Jam van groene tomaten en jalapeños

Goed voor: 1 liter

Voorbereiding: 5 minuten

Totaal: 45 minuten

Benodigdheden

1400 gram groene tomaten (te koop bij de Turkse supermarkt of betere groenteboer)

2 jalapeños, zaadlijsten verwijderd en in kleine stukjes gesneden

8 gram zeezout

700 gram suiker

Bereidingswijze

Doe de tomaten, jalapeños en 120 ml water in een grote steelpan. Zet de pan op middelhoog vuur en roer regelmatig door, totdat alles heel zacht is. Dit zal ongeveer dertig minuten duren. Doe alles in de blender en pureer. Giet vervolgens de jam weer terug in de pan en laat het zo’n tien minuten doorkoken op laag vuur. Haal dan de pan van het vuur en doe de jam in een weckpot. Bewaar de jam in de koelkast of op een koude plek.