Het doel van dit nieuwe spel is om het hele fortuin van Jeff Bezos te verbrassen

Als je geld hebt, maak je andere beslissingen dan als je het niet hebt. Geld is a “Fugayzi, fugazi. It’s a whazy. I’s a woozie. It’s fairy dust. It’s not fucking real.” Maar als dat niet bestaande dingetje in grote getale op je bankrekening staat, brengt dat bij de meeste mensen een psychische verandering teweeg.

Mensen voelen zich zekerder. Ze krijgen het idee dat regels niet voor hen gelden. En wie echt veel heeft, kan helemaal gek worden. Wolf of Wallstreet-gek. Travis Kalanick-kotsen-van-een-balkon-uit-je-functie-gezet-worden-gek. Jeff Bezos-gek.

In het nieuwe Twine-avonturenspel You are Jeff Bezos van Kris Ligman mag je Jeff Bezos zijn. In het spel moet je ál zijn geld uitgeven. Dit is de missie: 150 miljard dollar uitgeven. Dat is namelijk wat Bezos naar verluidt waard is.

De in-game transformatie is een speling op het verhaal De gedaanteverwisseling van Franz Kafka, waarin de hoofdpersoon ontwaakt in het lichaam van een gigantisch insect. In het spel word je wakker als “gigantisch ongedierte” – jij bent Jeff Bezos.

Screenshot: ‘You Are Jeff Bezos’

Over de betekenis van het spel valt niet echt te twijfelen. Het herinnert ons eraan dat het maatschappelijke nut van mensen zoals Bezos nogal betrekkelijk is. Wat heb je aan iemand met zoveel geld, die het ook nog eens het liefst voor zichzelf houdt?

In het spel kun je consequent voor jezelf kiezen. Maar er zijn ook andere opties. Je kunt alle zwervers een huis geven, 100.000 leraren aannemen, of infrastructuur grondig vernieuwen. Dat zijn allemaal gigantische problemen in de VS .

Screenshot: ‘You Are Jeff Bezos’

Wat er verder precies gebeurt moet je zelf uitvinden. Wat ik wel wil zeggen is dat je op een gegeven moment voor een keuze komt te staan: blijf je een zelfzuchtig stuk ongedierte (Jeff Bezos), of keer je terug naar de menselijkheid?



De ondertoon is voor sommigen misschien wat te belerend, maar op dit moment vraagt de absurde rijkdom van de 0,1 procent misschien wel juist om dit absurdisme. 150 miljard dollar haal je niet terug naar aarde door in bewondering toe te kijken hoe een halfgod het als een romeinse kaars het universum in splurget.

It’s a whazy. It’s a woozie. Het is niet echt, en niet inspirerend, maar om te lachen. En Bologige Bezos is geen blauwdruk voor de toekomst, maar een gedrochtelijk overblijfsel van een mateloze geschiedenis.

Enige ironie is er wel te bekennen in het spel. Als je al je geld uitgeeft aan nobele doelen, dan word je wakker als: Elon Musk.

