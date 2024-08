De ex-Ajacied die nu inspirerende vlogs schiet als ‘RealTalkJeffa’

De meeste boodschappen die voetballers op Instagram delen gaan niet verder dan “Great game” of “Fans were fantastic today.” Jeffrey Sarpong (31) doet het anders. Hij heeft zelfs een tweede account, RealTalkJeffa, waarop hij bemoedigende quotes of video’s met de wereld deelt. Zijn inspiratie voor die video’s kan overal vandaan komen. Uit een computerspel, een berg stenen langs de weg of een te kleine schoen. Met zijn vlogs hoopt hij mensen te inspireren.

Ondertussen is Sarpong ook gewoon nog voetballer. De aanvaller die in Nederland onder andere uitkwam voor Ajax en NAC was de laatste jaren vooral in het buitenland te vinden. Zo speelde hij in Spanje, Nieuw-Zeeland, Turkije en Griekenland. Momenteel zit hij zonder club en in januari hoopt hij weer ergens aan de slag te gaan. VICE zocht hem op en sprak met hem over Need for Speed, grote vleermuizen en wat hij eigenlijk wil bereiken met zijn video’s.

VICE: Ha Jeffrey, hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe club?

Jeffrey Sarpong: Ik ben ermee bezig. Ik moet zeggen dat het een lange periode is, van de zomer tot nu. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik iets goeds ga vinden.

Waar hoop je op?

Van de zomer wilde ik graag in het buitenland blijven, maar inmiddels sta ik eigenlijk overal voor open. Ik heb in landen gezeten waar het niet altijd even goed georganiseerd is, zoals Griekenland en Turkije. Daar zijn ze weleens laat met betalen, zoiets zie ik liever niet nog een keer gebeuren.

Waar in het buitenland heb je de mooiste tijd gehad?

Qua competitie was Spanje natuurlijk geweldig, maar in Nieuw-Zeeland was het leven echt top. Ik speelde met Wellington Phoenix in de competitie van Australië, dus ik ben naar veel mooie plekken gevlogen. Soms kregen we rond zo’n wedstrijd een paar dagen vrij en dan nam ik mijn gezin mee naar Sydney, Melbourne of andere plekken in Australië. Daar heb ik dingen gezien die je hier niet zo snel ziet.

Zoals?

Mooie landschappen en heel veel dieren. Dieren die ik liever niet zie. Ik weet nog een keer dat het begon te schemeren en dat er een vleermuis boven mijn hoofd vloog. Die beesten waren best wel groot daar. Ik vond dat gek, maar de mensen daar vonden het heel normaal.

Ben je bang voor vleermuizen?

Ik ben al bang voor honden, laat staan vleermuizen.

Ik heb je eigenlijk vooral benaderd om te praten over je instagram-account, RealTalkJeffa.

Dat vond ik wel opvallend, je bericht verraste me.

Waarom?

Ik krijg veel verzoeken op mijn persoonlijke account, maar ik ben niet zo van de interviews. Ik vond het grappig dat je meer wilde weten over RealTalkJeffa. Je was de eerste. Toen dacht ik: let’s get it. Wat vind je ervan?

Ik vind het altijd vet als voetballers ook iets anders durven te doen. Quincy Promes rapt bijvoorbeeld graag, maar hij brengt weinig uit. Puur omdat mensen er anders een mening over hebben.

Ik kan me dat ook wel voorstellen. Stel dat hij een mindere periode krijgt, dan wordt dat toch alweer snel aan het rappen gelinkt. Mensen vergeten weleens dat we naast voetballers ook gewoon mensen zijn. Na de wedstrijden en trainingen heeft hij vrije tijd. Wat moet hij dan doen?

Ik heb ook gewoon andere hobby’s als ik klaar ben met werken.

Precies. Als die hobby gamen is, hoor je er niemand over. Maar als een voetballer in zijn vrije tijd gaat rappen, is het ineens anders. Memphis Depay heeft daar maling aan, dat vind ik wel mooi. Er moet een gezonde balans zijn. Zolang het voetbal er niet onder lijdt, is het toch prima? RealTalkJeffa is bijvoorbeeld iets wat ik graag doe buiten het voetbal.

Wanneer ben je begonnen met het schieten van video’s?

In april heb ik mijn eerste video geplaatst. Maar eigenlijk kon ik vanaf mijn vijftiende al makkelijk praten met mensen. Ik kon ze inspireren of een positieve kijk op het leven geven. Dat deed ik vooral bij mensen in mijn vriendenkring. Ongeveer een jaar geleden herinnerde mijn vrouw me eraan dat ik als voetballer een platform heb. Als voetballer kijken toch veel mensen tegen je op. Op deze manier kan ik die mensen bereiken.

Dus eigenlijk probeerde je altijd al mensen te inspireren, maar nu vertel je het in de vorm van een video.

Precies. Mensen praten altijd al makkelijk met me. Het kan over van alles gaan. Soms zit iemand in een relatie met een dame, maar dan gaan ze vreemd. Dan komen ze vaak naar mij toe: “Ey Jeff, faka? Hoezo doe jij die dingen niet?” Ik zeg dan gewoon hoe ik erin sta. Als je een relatie aangaat, wees dan een man. Respecteer je dame. Ik veroordeel zo iemand niet, ik probeer een alternatief te presenteren. Als ik daarmee mensen inspireer, dan is dat zo.

Jeffrey Sarpong in zijn tijd bij Ajax met Luis Suárez. (Foto via Pro Shots)

Waar heb je het allemaal over in de video’s?

Ik heb het gewoon over van alles en nog wat, man. Bij RealTalkJeffa praat ik over wat meer persoonlijke dingen. Het komt vaak heel spontaan in me op. Ik kan nu naar iets kijken en een gedachte in mijn hoofd krijgen.

Zie je hier iets om je heen waar je iets mee zou kunnen?

Het moet wel een ingeving zijn. Ik ben geen freestyler, haha. Maar laatst was ik bijvoorbeeld aan het rijden en zag ik ineens een hoop stenen liggen. Daar zag ik een boodschap in.

Aha.

Ik zei tegen mijn vrouw: “Laten we even stoppen.” Ik ben langs die stenen gelopen en heb de video ‘You will rise’ opgenomen. Ik hou er gewoon van om mensen te helpen en te inspireren. Soms denk ik ook weleens: waarom doe ik dit eigenlijk? Wie heeft dit nodig? Maar ik merk ook dat mensen het heel erg waarderen. Ik krijg regelmatig berichtjes.

Wat staat daar dan in?

Laatst stuurde een jongen bijvoorbeeld een berichtje dat hij aan het struggelen was met zijn cijfers op de universiteit. De video ‘Great things take time’ had hem echt geraakt en bemoedigd om te blijven pushen. Een paar maanden later stuurde hij me een berichtje dat hij zijn cijfers had verbeterd en zijn papiertje binnen had. Het gaat bij RealTalkJeffa over echte dingen in het leven. Gisteren heb ik bijvoorbeeld nog een les van mijn dochter geleerd.

Wat voor les?

Toen we nog in Griekenland woonden, had ik haar beloofd dat ze in Nederland een nieuwe fiets zou krijgen. We hadden een dag geprikt dat we hem zouden halen, maar ik was het helemaal vergeten. Kinderen vergeten niks, dus ze bleef er maar op hameren: “Papa, dit is de dag, je hebt het gezegd.” Al mijn excuses deden er niet toe, want ze stond erop. In het echte leven proberen mensen weleens negatief op je in te praten, maar dan moet je ook altijd vasthouden aan het positieve. Dat heb ik die dag van mijn dochter geleerd. Uiteindelijk heb ik al mijn andere afspraken moeten verzetten.

Waren het belangrijke afspraken?

Het waren verzetbare afspraken. Als ze echt belangrijk waren, had ik mijn dochter een lolly gegeven om haar te sussen. Maar waar het om draait: als je iets graag wil, moet je blijven volharden. Dat heeft mijn dochter me die dag laten zien.

Ik zag ook een video waar je inspiratie haalde uit het spel Need for Speed.

Klopt, die was van een tijdje geleden. Ik moest eraan denken omdat het me opviel dat mensen vaak alles heel erg snel willen in het leven. Ze willen snel geld, faam en een relatie. We leven in een microwave generation. Dat deed me denken aan dat ik vroeger die game speelde met een vriend. Die jongen ging steeds kapot snel door de bochten, maar raakte de grip op de weg kwijt. Hij reed daarna zelfs de verkeerde kant op. Ik reed gewoon rustig door de bochten heen en was uiteindelijk toch sneller bij de finish. We gaan soms in het leven veel te snel, zonder dat we doorhebben dat we de verkeerde kant op gaan. Zo komt mijn inspiratie uit kleine dingen: laatst bijvoorbeeld in een schoenenwinkel.

Wat gebeurde daar?

Ik hou heel erg van schoenen en ik wilde heel graag een bepaald paar hebben. Ze hadden maat 43 niet meer, dus ik probeerde een maatje kleiner. Ik ging erin lopen en wilde ze, ondanks dat ze niet lekker zaten, alsnog bijna kopen. Uiteindelijk heb ik de schoenen toch maar teruggezet. Een week later vond ik de schoen wel in mijn goede maat. Toen viel er gelijk een kwartje.

Wat dan?

Het is eigenlijk precies iets wat we normaal in relaties doen. Soms wil iemand een vrouw heel erg graag, terwijl hij diep in zijn hart weet dat zij niet voor hem bestemd is. Mensen proberen het dan toch te forceren en in die schoenmaat 42 te passen. Maar als je even geduldig wacht, komt er iemand die wel perfect bij je past.

Je plaatst ook weleens video’s waarbij je dingen uitbeeldt. Daar zit volgens mij veel meer werk in.

Ja klopt, soms beeld ik ook dingen uit, zoals bij de video over ‘Mask off’. Die heeft wel een paar takes geduurd. Ik illustreer mijn verhaal het liefst, maar helaas heb ik daar niet altijd tijd voor. Ik denk ook na over de achtergrond, waar ik mijn verhaal vertel. Stel, ik ga een verhaal vertellen over moeilijke tijden, dan ga ik niet ergens op een strand staan met lekker weer. Als ik in de auto zit, is zo’n video zo gepiept. Maar als ik het wil illustreren, moet ik daar toch een paar uurtjes voor vrij maken.

Wil je na je carrière ook als motivational speaker aan de slag?

Ik ben sowieso nu nog echt bezig met voetbal. In januari moet het gaan gebeuren. Het staat niet op mijn planning om daarna iets met motivational speaking te gaan doen. Ik kan mensen ook inspireren op de manier zoals ik het nu doe.

Wat wil je eigenlijk bereiken met de video’s?

Met RealTalkJeffa heb ik geen specifiek doel. Ik wil gewoon mijn platform gebruiken om mensen te inspireren en te bemoedigen. Als er toevallig net één persoon is die zo’n video nodig heeft, ben ik al happy. Als het tien personen zijn, is het helemaal goed. Als je iets hebt waarmee je iemand kunt helpen, moet je dat niet voor jezelf houden.

Dit is een verhaal uit de rubriek Ongewenst Transfervrij , waarin VICE Sports profvoetballers aan het woord laat die graag weer willen spelen, maar door hun eigen fouten of botte pech geen club hebben. Zie hier alle verhalen uit deze serie.

