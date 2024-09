De vrouwen van Juce zijn verrassend fruitig

Top en body van American Apparel; shirt van American Apparel, jurkje van Bill + Mar; jasje van Paul and Joe; vintage T-shirt, tuinbroek van Urban Outfitters

FOTOGRAFIE: CHARLOTTE RUTHERFORD

STYLING: BETH RIVETT

Art-direction: Kylie Griffiths

Producer: Tabitha Martin

Haar: Terri Capon

Make-up: Crystabel Riley

Modellen: Juce

Interview: Jamie Clifton

Juce bestaat uit Chalin, Cherish en Georgia. Ze spelen muziek die klinkt als een strandfeest in 1981, ze zien eruit als een Tina-cover uit 1991 en ze maken video’s die je eraan herinneren dat het in 2001 nog leek alsof er in de muziek nooit een einde zou komen aan het suikerzoete schrikbewind van synchroon dansende boy- en girlbands. Juce draagt meestal zwart, dus voor deze modeshoot besloten we de kleurrijkste kleren die we konden vinden bij elkaar te rapen en ze daar in te hullen. Ook hebben we even een praatje met ze gemaakt.

Top en broekje van American Apparel

VICE: Wie is jullie publiek? Wie zie je voor je als je je ogen sluit en aan honderd terug starende gezichten denkt?

Chalin: Iedereen.

Cherish: Weet je het verschil tussen Ren en Stimpy?

Georgia:Wij willen allebei. De neurotische chihuahua’s en de zachtaardige poezen. Nee, ik hou er zelf heel erg van als jonge meisjes het leuk vinden, omdat ik op mijn dertiende dol was op meiden die instrumenten bespeelden.

Zonnebril van Quay, top van Lacoste, rokje van Paul & Joe, sokken van Happy Feet, schoenen van Vagabond; zonnebril van Quay, jasje van Clio Peppait, top van Rokit, vintage rokje, sokken van Topshop, schoenen van ASOS; zonnebril van Quay, tas van Joyrice, sieraden van Gogo Philip, top en broekje van Motel, sokken van Topshop, schoenen van Urban Outfitters

Nu we het daar toch over hebben: ik heb het idee dat de groep mensen die bepaalt welke muziek tof is – de smaakmakers – vaak niet meer zure oude mannen zijn, maar toffe jongen vrouwen.

Cherish: Ja, ik denk dat het aan het veranderen is. Hoewel ik wel denk dat mannen altijd een dominante rol in de muziekindustrie zullen spelen.

Chalin: Ja, als je naar alle disciplines binnen de kunst kijkt, zijn er zo veel opkomende vrouwen die hun eigen ding kunnen doen. Dat is fantastisch. Daardoor krijgen we ook de kans om met veel coole vrouwen te werken.

Zoals wie?

Chalin: We hebben met Kate Moross aan de video van (H)ours gewerkt, wat geweldig was. En gewoon veel van onze leeftijdsgenoten, die zelf bepalen wat ze doen, hun eigen dingen produceren en mooie bedrijven runnen.

Jurk van Kim West

Hoe kleedden jullie je vroeger?

Chalin: Qua stijl was ik heel lang een mix tussen een skater, Erykah Badu en iemand met een psychische aandoening. Ik combineerde Wu Tang-geïnspireerde spullen met neo-soul spullen, dus ik droeg shirts uit de jaren zeventig met hele, hele wijde broeken.

Cherish: Ik was heel, heel erg geobsedeerd door de jaren zestig. Ik had ongeveer vijf jaar lang een kleine bob en het duurde een miljoen jaar voordat ik van mijn pony af was. Ik ging ook door een fase waarin ik de look van Nancy van Hollyoaks kopieerde. Daarna werd het erger en veranderde ik in een cybergothic.

Chalin: Oh, als we het dan toch over pony’s hebben: een paar jaar terug hadden we best een heftige avond achter de rug en toen besloten we alle drie om een pony te nemen. Pas later had ik door dat ik echt precies op Rick James leek. De Dave Chappelle-versie van Rick James.

Georgia: Ik ken jullie nog niet zo lang dat ik al jullie genante fases uit het verleden ken, dus ik geniet er heel erg van om op Facebook bij jullie foto’s naar links het verleden in te klikken en dan heel erg te schrikken van hoe jullie vroeger waren.

Jasje van Paul & Joe, vintage T-shirt; top van American Apparel; jasje van American Apparel, jurkje van Bill + Mar

Ja, je moet altijd links klikken met facebookfoto’s – dan zie hoe iemand echt was met geblondeerde stekels en Punky Fish-jasjes.

Georgia: Altijd links! Kijk nooit naar profielfoto’s – dat zijn de foto’s waarvan mensen willen dat je ze ziet.

Cherish: Met Tinder ook altijd naar links!

Chalin: Ja, ik ging door een fase waarin ik me verveelde. Ik ging op Tinder swipete daar urenlang tot mijn mobiel leeg was. Het werd nogal ongemakkelijk toen ik een melding kreeg dat er zich geen mensen meer in mijn buurt bevonden.

Cherish: Oh, nog meer genante verhalen – wat had je ook al weer bij Georgia gedaan?

Chalin: Ik heb marshmallows gegeten die Georgia in haar neus had gestopt, puur om de kracht van onze band aan te duiden. Ik heb last van smetvrees, dus het was een enorme stap voor me.

Het was een soort ontgroening.

Chalin: Precies dat!

Zonnebril van Gillian Horsup, vintage T-shirt, rokje van Forever 21, schoenen van Superga

Shirt en broek van Kenzo, schoenen van Superga; oorbellen van Gogo Philip, sjaal van Charlotte Simone, jurk van Urban Outfitters; jasje van Ninety Fly, rok en top van ASOS

Jurkje van Motel, schoenen van Nike; jurk van House of Holland, slippers van Nike; t-shirt van Rokit, broek van House of Holland, sokken van Topshop, schoenen van River Island

